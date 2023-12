Albert Llovera, de abandonar el Dakar a trabajar sin parar a comer

Recibir la medalla de 'finisher' del Rally Dakar no es tarea fácil, y es lo que se le escapó a Albert Llovera en la pasada edición. El andorrano se vio obligado a abandonar la carrera más dura del mundo a las primeras de cambio debido a una piedra que rompió una pieza única de la que no disponían recambios.

Sin embargo, y a pesar de que eso podría ser un lastre en la parte mental, el siempre alegre y sincero piloto se sentía motivado por volver a probar suerte en 2024 con su camión: "Fue un fastidio, porque entró una piedra y nos agujereó el tubo del aceite, no sé ni por dónde entró, porque tiene que estar la transmisión abajo, con el camión en una posición, porque una piedra así no puede entrar, y entró".

"Juegas a la ruleta y te toca, es un poco de todo, pero no voy a hacer un castillo de todo esto, ha pasado, se me ha quedado cara de tonto y al año que viene, si puedo vuelvo, y he podido", explicó Albert Llovera a Motorsport.com, quien reveló que estuvo haciendo pruebas sin descanso en tierras africanas.

"Está claro, hay ilusiones renovadas, hemos podido rodar más, no mucho más, pero estuvimos dos días y medio en Marruecos, en donde los mecánicos checos flipaban porque les decía que no iba a parar a comer", dijo el andorrano. "Les comentaba que me dieran un bocata que yo seguía, a las cinco nos teníamos que bajar [del camión] y no, me llamaban por teléfono y decía que no, hasta que no se fuera el sol no, lo siento".

Con su gigantesco vehículo afrontará los casi 5.000 kilómetros que David Castera preparó para los corredores, pero eso no le asusta: "El Dakar lo veo complicado, más que los últimos años. De todas formas, todos sabemos que vamos al Dakar, y eso es una alegría, que sea más duro, porque cuanto más duro, mejor de poderlo hacer".

"De expectativas, no tengo ninguna, tan solo terminarlo, es mi noveno Dakar, y me gustaría llegar hasta el final, y si lo hago, además entrando entre los quince mejores, lo haría mejorando mi resultado de cuando fui 15º", sentenció Albert Llovera antes de viajar a Arabia Saudí y comenzar con la carrera el 5 de enero.

