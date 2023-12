Oriol Vidal busca venganza en el Rally Dakar: "Esperamos ganar"

La vida es muy complicada en el Rally Dakar, y solo hay que ver lo que le sucedió a Oriol Vidal en la pasada edición. El copiloto español se quedó a escasos kilómetros de subir a lo más alto del podio después de mucho esfuerzo y liderar junto con Rokas Baciuska durante siete etapas.

Una piedra sepultó todas las opciones el último día de competición cuando todo estaba de cara, pero eso no ha impedido al catalán afrontar una nueva participación con la misma ilusión de siempre y, además, como vigente campeón del mundo en la categoría de T4. Sin embargo, esta vez será más complicado, puesto que la dupla ha subido un escalón para batirse con los siempre apretados T3, que ahora pasan a ser los Challenger.

Antes de embarcarse hacia Arabia Saudí atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y expuso sus aspiraciones en la carrera más dura del planeta: "Esperamos ganar, y más después de lo que pasó el año anterior. Nos vemos ganando, peor sabemos que puede pasar de todo, es el Dakar, y el año pasado lo vivimos más que nadie, estuvimos siete etapas líderes, y a pocos kilómetros de meta se te acaba el mundo".

"Son muchos días, pero vamos a intentar hacerlo todo para estar allí y luchar por la victoria", explicó Oriol Vidal, quien ya acumula una larga experiencia en la cita por el desierto, aunque el título de campeones del mundo no les supone ninguna "presión" por hacerlo bien en la nueva modalidad.

"No hay presión, ninguna, porque el Dakar te da cada sorpresa que hay que afrontarlo con una filosofía conservadora. Como tenemos el cambio de categoría también somos los nuevos, pero vamos a intentar dar guerra, va a ser una carrera competida, porque vamos a ser todos los que ya estaban en T3 más los de T4, así que será divertido", aseguró el copiloto del lituano.

El español ha estado participando en varias pruebas para llegar listo al Rally Dakar de 2024, incluso le dio instrucciones a Rokas Baciuska con uno de los Toyota Hilux en la Baja Aragón: "Personalmente, he hecho muchas carreras, aunque Rokas [Baciuskas] no ha hecho tantas. He hecho las Bajas, así que vengo muy rodado, nos gustaría haber hecho algunas pruebas más con el Can-Am, aunque es verdad que el prototipo se ha mostrado muy competitivo, pero con algunos fallos mecánicos, veremos qué pasa".

"Por rendimiento, esperamos que estén por encima de nosotros, pero vamos intentar luchar también con nuestros puntos fuertes, que son la fiabilidad y estar tan cerca como podamos. Rivales, todos los Goczal, [Francisco] 'Chaleco' [López], [Austin] Jones y siempre aparece alguien que no te esperas, va a estar competido, pero va a ser divertido", sentenció Oriol Vidal.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!