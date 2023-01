La "lotería" negativa le toca a Albert Llovera en el Dakar 2023

Cargar el reproductor de audio

AlUla-. La dureza del Rally Dakar se demuestra en historias como la de Albert Llovera, que se quedó fuera de la edición 2023 debido a una rotura de una pieza única en el mundo en su camión. El andorrano se mostró muy decepcionado al conocer la noticia de su retirada pese a que nunca pierde esa sonrisa que luce en todo momento en el rostro.

Hablando con los medios entre los que se encontraba Motorsport.com, el piloto de Ford no ocultó los contratiempos que le obligaron a decir adiós a su octava participación en la mítica carrera, en donde se estrenaba con el vehículo de la marca estadounidense.

Llovera, quien comparte cabina con su sobrina Margot Llobera y Petr Vojkovsky, explicó en la noche de Arabia Saudí lo que ocurrió: "Llevamos recambios de todos menos del diferencial, que era una pieza artesanal que se ha hecho para este Ford, que tiene unas medidas que solo tiene este [camión], y como la segunda unidad no estaba terminada, no la trajeron. Era la única pieza que teníamos".

"La transmisión que llevamos no es normal, ellos trabajan un poco como en los años 80, porque además de las suspensiones, llevan unas bolas de aire, y esa pieza especial, que ya no se fabrica, nos da muchos problemas, sobre todo en las aceleraciones, por lo que debes comenzar a acelerar en la salida, debes acostumbrarte", comentó el andorrano. "Yo empecé en Tatra, que era muy parecido".

"Aquí, en lugar de las dos unidades más para el equipo, es un poco más larga y no va, y al perder el aceite se gripo justo en el enlace de la entrada de un pueblo, donde entré de lado en una frenada de unos 60 metros, de hecho, explotó el neumático de la izquierda y el otro se deshinchó desllantó", continuó. "Estoy hablando de un neumático de camiones, que se quedó cuadrado [en la etapa 1]".

"No [hay que buscar culpables]. En vez del día 22 de diciembre [día de la lotería nacional española], nos ha tocado aquí, porque que se te meta una piedra de todas las que hay aquí, que se te meta en el soporte de la carcasa y que la reviente, no pasa, además de que con los baches se podría haber caído la piedra, pero se quedó ahí", dijo el de Ford antes de añadir cómo tuvieron que arreglárselas para intentar llegar a meta.

"Lo que hicimos fue, como pudimos, desmontamos los ejes de detrás para continuar con tracción delantera, y entonces el equipo me dijo que era muy peligroso. Yo respondí que había sido campeón de España de dos ruedas motrices en tierra y tengo un subcampeonato, pero me comentaron que no era por eso, sino que fue porque había unas dunas que no iba a subir, en las que iba a volcar porque me conocen".

Cuando se le preguntó sobre si había mantenido alguna conversación con su equipo por lo sucedido, indicó que tuvo una larga noche para conversar con ellos: "He hablado con el equipo porque me fue a dormir a las 05:15 de la mañana, entre que llegué a las dos, esperé a que llegase con el remolque y que me tratara el fisio porque tenía dolor".

"Ya a las cuatro decidimos que estaba todo recalentado, torcido, y la única retransmisión que hay estaba en República Checa. Es todo muy nuevo, sabíamos que podíamos palmar con una cosa de dos euros o una de 3.000", concluyó Albert Llovera tras la decepción de quedarse fuera del sueño que es acabar el Rally Dakar.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!