Albert Llovera renuncia al Dakar 2021

El veterano piloto andorrano, paralítico desde un accidente de esquí en 1985, es la segunda gran baja del Dakar 2021, después de que su jefe de filas en 2020, Gerard de Rooy, anunciará su ausencia en verano.

Llovera, de 54 años, se perderá la segunda edición saudí del mítico rally, después de haber sido 15º en 2020 en su estreno con el camión patanegra del equipo Petronas IVECO.

"Tal y como está todo, que tenemos salud y podemos tirar adelante, he tomado la decisión de no ir este año. Lo he intentado hasta el final, por lo que estoy contento por ello, no me he dejado nada en el tintero. Pero dada la incertidumbre de la pandemia, es complicado encontrar todos los apoyos necesarios para un proyecto así", comenta el andorrano en conversación con Motorsport.com.

"Cuando luchas por ello, te jode un poco, pero no es el momento para ir pidiendo tanto. Hay que ponerse en la situación de todos. Esto no es un problema grave, lo son las enfermedades y situaciones así".

"Eso sí, voy a continuar luchando por cosas. Este año habría sido una buena oportunidad para estar dentro de los 10 primeros. El año pasado habríamos estado ahí si no hubiera sido por los problemas de motor que tuvimos 3 o 4 días, que teníamos más de 100 CV menos de potencia y luego el día que rompimos el turbo y los otros días ayudando a los del equipo", añade.

Llovera había realizado test con el IVECO y con un nuevo Ford Cargo Evo del equipo con el que logró acabar 24º en 2017 (Bonver Dakar Project) y tenía alguna opción también en coches. Pero en esta ocasión el rally más duro del mundo se queda sin uno de sus pilotos más carismáticos, que, no obstante, seguirá trabajando en nuevos proyectos para 2021.

La baja de Llovera llega en un momento en el que David Castera y su equipo de roadbook está ultimando los detalles del recorrido definitivo de la 43ª edición de rally, que se presentará a finales de noviembre y que arrancará de Yeda el día 3 de enero, para acabar en la misma ciudad costera el día 15.