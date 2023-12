Javi Vega y el email del "chasco" antes del Rally Dakar 2024

La carrera más dura del mundo se hace más complicada cuando estás obligado a hacer todas las cosas por tu cuenta, como sucede en la categoría de Original by Motul. Allí, todos los pilotos amateurs se baten en duelo para ir a por la gloria en el Rally Dakar sin tener que mirar a los profesionales, y uno de ellos fue Javi Vega en la pasada edición.

El madrileño se quedó a una sola posición de ganar la prueba, pero demostró un fuerte ritmo con el que acabó entre los treinta mejores. Sin embargo, eso le ha cerrado la puerta para repetir en la cita de Arabia Saudí de la misma forma porque la organización ya no lo considera como un aficionado, como reveló a Motorsport.com.

En el momento en el que se le preguntó por cómo fue perder por pocos minutos y qué esperaba del 2024, dijo: "Estuve a punto, quedé segundo [en 2023], y todo el mundo me dice que, este año, a ganar, pero me han dado la noticia de que no puedo puntuar en Original [by Motul]. Sí que voy a correr en esa categoría, pero no puntúo como en la pasada edición Joan Pedrero".

"Me han escrito un mail diciendo que había subido mi nivel de pilotaje y que estando entre los treinta mejores, además de hacer el podio, es una categoría para amateurs. No estoy muy de acuerdo con ello, porque yo soy un amateur más, pero son las normas y hay que obedecerlas", comentó el piloto español con cara de decepción.

"La verdad que ha sido como un chasco, me he llevado un poco una decepción, pero estamos aquí, es una aventura nueva y hay que afrontarlo como si fuera el último. Sobrevivir, no hacernos daño y terminar otro Dakar", dijo Javi Vega antes de viajar hacia tierras saudíes y afrontar su sexta participación en el desierto.

