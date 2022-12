Petrucci explica por qué eligió el WSBK en lugar del MotoAmerica

Cargar el reproductor de audio

La semana pasada se anunció que Petrucci, ganador de una carrera de MotoGP, se unirá al equipo Barni Racing para su temporada de debut en el WSBK el próximo año, a bordo de una Ducati V4R.

Petrucci había representado a la marca de Borgo Panigale en MotoAmerica esta temporada, terminando subcampeón por detrás del piloto de Yamaha Jake Gagne, y era muy probable que siguiera en la categoría por un segundo año.

Sin embargo, finalmente, el piloto italiano dijo que lo que le impulsó hacia la elección del WSBK fue la oportunidad de hacer una campaña con la V4R como la que ganó el título en manos de Álvaro Bautista este año, con neumáticos Pirelli, después de un curso utilizando las gomas Dunlop en Estados Unidos.

"Lo que me empujó más hacia el WSBK fue el hecho de que todavía no había corrido allí", dijo Petrucci a GPOne.com.

"Tenía esta oportunidad con una moto muy competitiva, la cual he utilizado este año, pero en otros circuitos y con otros neumáticos, y me entusiasmaba la idea de probarla donde mejor está, porque es la moto que ha ganado el campeonato del mundo este año".

"Me gusta pilotar motos, y si tengo que elegir, elijo la más competitiva. He pensado mucho. Me ha costado mucho tiempo llegar a esta decisión".

Petrucci afirmó que Ducati quería que hubiese seguido en MotoAmerica para 2023, y admitió que le habían ofrecido un aumento de sueldo para quedarse.

"Tengo que decir que fue muy difícil decidir", dijo. "Eraldo Ferracci y todo el equipo de SBK en MotoAmerica también han trabajado muy duro este año para que yo corriera y habrían trabajado aún más el año que viene para que yo siguiese corriendo", aseguró.

"Fue genial correr con Ferracci. Me trató como un nieto cuando estuve allí. Es una persona increíble y siento mucho no haberme quedado. Me habían ofrecido incluso más de lo que he ganado este año".

"Me querían a mí, también porque yo dije que no quería volver, porque no tenía las garantías técnicas para decir 'voy a ir allí y me divierto', porque es un campeonato que se puede ganar seguro, pero este año Gagne no tenía rivales".

"Nos peleamos en la última carrera porque él cometió muchos más errores que yo, y yo los aproveché. Vi una moto con un gran potencial, pero con esos neumáticos [Dunlop] se necesita algo diferente, y es un compromiso muy grande".

La decisión de Petrucci de unirse a Barni no favoreció al veterano piloto español, Xavi Forés, que había estado haciendo pruebas tras sustituir a Luca Bernardi en las tres últimas carreras de la temporada 2022.

Forés logró un noveno puesto en la Superpole de Phillip Island, igualando su mejor resultado de principios de año en Estoril, donde sustituyó al lesionado Philipp Oettl en el Team Go Eleven.