Cargar el reproductor de audio

Eugene Laverty ha vuelto a ser ingresado por las lesiones que arrastra desde la última ronda del año de WorldSBK, en Phillip Island.

Recuerda cómo terminó la temporada 2022 de WorldSBK en Australia: Phillip Island WSBK: brillante doble victoria de Bautista para cerrar 2022

El piloto irlandés afrontaba en Australia su última carrera como piloto en activo, pero no terminó como él deseaba. Laverty se fue al suelo en la siempre complicada curva 1, una de las más rápidas de la temporada, y terminó siendo evacuado en helicóptero con varias fracturas en cadera y pelvis.

Dos días después del accidente, fue el propio piloto quien informó de su estado de salud. "He tenido mucha suerte, ya que mis fracturas pélvicas y de cadera estás estables, por lo que no necesitaré cirugía", explicó Laverty.

"En retrospectiva, podría haber completado las últimas cinco vueltas de mi carrera deportiva a velocidad de crucero, pero me dije a mí mismo que no tenía sentido estar en la pista si no quería dar el 100 %. Lo importante es que me recuperaré bien", concluía el comunicado.

Sin embargo, Eugene tuvo que volver a ser hospitalizado a causa de complicaciones, tal y como informó su mujer, Pippa Laverty, en su cuenta de Instagram.

"Parece que lo celebramos demasiado pronto. Eugene está otra vez en el hospital", publicó. "Él se encuentra bien y está en el mejor lugar posible. Seguirá ingresado varios días más para que puedan monitorizarlo. Seguiremos manteniéndoos informados según vayamos sabiendo más".

Un fin de carrera completamente agrio para el irlandés, que en 2022 ponía punto final a una longeva trayectoria deportiva. Aunque pasó gran parte de su vida sobre derivadas de serie, donde acumuló dos subcampeonatos de WorldSSP y uno de WorldSBK, también hizo varias incursiones en el Mundial de Motociclismo, con cuatro temporadas completas repartidas entre 250cc y MotoGP.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!