WSBK Assen: Spinelli destaca que fue el equipo quien eligió los neumáticos

Nicholas Spinelli está debutando este fin de semana en el Mundial de Superbikes, en Assen como sustituto del lesionado Danilo Petrucci en la Ducati del equipo Barni. Es el primer fin de semana del italiano en la categoría reina, por lo que poco se esperaba de él de antemano.

Sin embargo, este sábado consiguió ganar en su primera carrera. Como es natural, la sensación del joven piloto de 2022 años fue de euforia, sobre todo porque era su primera toma de contacto con una Superbike, y ni siquiera había podido rodar antes, dado cómo vino el incidente de 'Petrux'. "Estoy muy, muy contento. El viernes probé una Superbike por primera vez, y esta moto es realmente increíble, porque tiene una potencia enorme", dijo Spinelli tras la primera manga de la ronda neerlandesa.

Hay que señalar, sin embargo, que Spinelli tuvo la suerte de su lado en Assen. Llovió antes del inicio de la Race 1, lo que humedeció la pista. La mayoría de los pilotos, ante la salida del sol unos instantes de la salida, optaron finalmente por montar neumáticos lisos, mientras que Spinelli salió con intermedios, el único junto a Andrea Locatelli.

Sin embargo, el transalpino no tuvo nada que ver en esa decisión, tal y como confirmó posteriormente. "Antes de la carrera pregunté al equipo: '¿Salgo con intermedios o con slicks?' Ellos tomaron la decisión", explicó el bicampeón de Moto3 en el CIV, subrayando que fue la escuadra satélite de Borgo Panigale quien le guio, por su falta de experiencia.

Nicholas Spinelli

Tras su fantástica salida, Spinelli llegó a tener hasta 24 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, pero cuando la pista se secó se encontró en desventaja. La bandera roja, en la vuelta 15, resultó ser su salvación, ya que se habían cubierto dos tercios de la distancia de carrera prevista, lo que permitió que la prueba no se reanudara. "La carrera fue muy bien, porque en la primera vuelta llovió en el primer sector. Cuando se secó, tenía una buena ventaja", recordó Spinelli. "Después, he visto que la diferencia se reducía, y esperaba que la carrera terminara. La bandera roja ha estado bien y estoy muy, muy contento".

En el momento en que se paró la manga, Toprak Razgatlioglu y Álvaro Bautista acababan de alcanzar a Spinelli. De no haber sido necesaria la bandera roja, lo más probable es que hubiera perdido bastante terreno en los últimos compases de la carrera, aunque aún parecía posible que acabara en el Top 10. "No lo sé. También habría sido un buen resultado, pero ser primero es mejor. Estoy contento con el primer puesto, y no sé qué posición habría sido sin la bandera roja, pero estaba ahí", finalizó el italiano, también piloto del Mundial de MotoE.