Jonathan Rea renueva con Kawasaki en WSBK hasta 2024

Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo de WSBK, se unió a Kawasaki en 2015 y empezó una fase de ensueño. Ganó su primer mundial ese mismo año y renovó su título una y otra vez, hasta que Toprak Razgatlioglu le destronó la temporada pasada a lomos de su Yamaha.

Este último acuerdo significa que la relación del piloto de 35 años con Kawasaki se prolongará al menos hasta las 10 temporadas.

"Estoy muy contento y emocionado de renovar mi contrato con Kawasaki, para seguir dos años más", afirmó Rea, tras ser objeto de rumores sobre un posible salto a Ducati o BMW en los últimos meses.

"Ha sido una asociación increíble, hemos disfrutado de tantos éxitos juntos que es casi una progresión natural", dijo. "No ha sido necesario negociar mucho por ninguna de las partes para continuar juntos. Se trataba más bien de la motivación que tenía para seguir compitiendo al más alto nivel en el Campeonato del Mundo de Superbikes".

"Han sido unas temporadas increíbles, más competitivas que nunca. Me he dado cuenta de lo motivado que estoy para continuar y seguir luchando por ganar. Kawasaki me dio la oportunidad en 2015 de hacer realidad un sueño de mi infancia cuando gané el campeonato de Superbikes en el primer año juntos", aseguró.

"Como asociación, somos muy sólidos, y estoy deseando seguir creando recuerdos y representando a un fabricante y una marca increíbles".

Rea ocupa en estos momentos la segunda posición en la clasificación de pilotos de WSBK, en su intento de recuperar la corona que perdió el año pasado, y se encuentra a 17 puntos del líder, Álvaro Bautista, de Ducati.

El director del equipo KRT, Guim Roda, también compartió la posición del la estructura: "Desde que fichamos a Jonny [Rea] para la temporada 2015, y hasta ahora, hemos escrito una bonita parte de la historia del WorldSBK. Estamos muy orgullosos de formar parte de la historia de éxito de Rea, que también significa la historia de éxito de Kawasaki".

"Ya van ocho temporadas juntos, y Jonny siempre ha rendido al máximo. Actualmente, y a sus 35 años, se encuentra en su mejor momento, y sabemos que aún le queda mucho por hacer", afirmó. "Hemos trabajado mucho para definir, junto a KMC, qué tipo de proyecto podíamos crear para que Jonny pudiera seguir dando el 110%. Creo que le hemos dado la motivación que necesitaba para ir a por todas dos años más".

"No podemos darnos por satisfechos con nuestro exitoso pasado, así que tendremos un duro trabajo por delante para cumplir con sus expectativas. Estamos preparados para ello. Garantizamos que será un auténtico espectáculo durante al menos dos años más", explicó Roda.

El nuevo contrato de Rea confirma la alineación de pilotos de Kawasaki para 2023, ya que Alex Lowes firmó un acuerdo multianual con la marca japonesa en 2021.

La dupla oficial de Kawasaki también representará a la marca en las 8 Horas de Suzuka del próximo mes, junto con el ex compañero de equipo de Rea, Leon Haslam.

