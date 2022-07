Horarios y cómo ver la cita de Most de WSBK en República Checa 2022

Cargar el reproductor de audio

Tras las carreras en Donington Park, WSBK regresa para una nueva cita de la temporada 2022, concretamente en Most (República Checa).

Este fin de semana, el circuito checo celebra un año desde su debut en el calendario de WSBK, un trazado donde Alvaro Bautista todavía no ha rodado acompañado por Ducati.

El talaverano llega a Most liderando con un margen de 36 puntos, a solo 17 de ventaja sobre el piloto de Kawasaki, Jonathan Rea. El norirlandés no consiguió la victoria en ninguna de las dos últimas ciitas, pero Rea espera que Most se convierta en el vigésimo segundo circuito al que sube al cajón más alto del podio.

Por su parte, el vigente campeón del mundo, Toprak Razgatlioglu, goza de cuatro triunfos en 2022. El piloto turco ha cogido carrerilla y se prepara para una impresionante batalla en Most este fin de semana.

Horarios WSBK Most 2022 (horario peninsular español)

Entrenamientos libres

Día Evento Hora Viernes 29 de julio 1ª sesión libre de WorldSBK 10:30-11:15 Viernes 29 de julio 1ª sesión libre de WorldSSP 11:25-12:20 Viernes 29 de julio 2ª sesión libre de WorldSBK 15:00-15:45 Viernes 29 de julio 2ª sesión libre de WorldSSP 16:00-16:45

Superpoles

Día Evento Hora Sábado 30 de julio

3º sesión libre de WorldSBK 09:00-09:30 Sábado 30 de julio Superpole WorldSSP 10:25-10:45 Sábado 30 de julio Superpole WorldSBK 11:10-11:25

Warm Ups y carreras

Día Evento Hora Sábado 30 de julio Carrera 1 WorldSBK 14:00 Sábado 30 de julio Carrera 1 WorldSSP 15:15 Domingo 30 de julio Warm Up WorldSBK 09:00-09:15 Domingo 30 de julio Warm Up WorldSSP 09:25-09:40 Domingo 31 de julio Carrera Superpole WorldSBK 11:00 Domingo 31 de julio Carrera 2 WorldSSP 12:30 Domingo 31 de julio Carrera 2 WorldSBK 14:00

Así llega el Mundial de WSBK a Most 2022

Pulsa aquí para ver los resultados completos Cómo seguir y dónde ver el WSBK en Most (República Checa) 2022 La sexta cita de la temporada 2022 de WSBK se podrá seguir a través de la plataforma que retransmite en directo el campeonato, DAZN, cuya suscripción tiene un precio de 12,99€ o de 129,99€ al año. Por otro lado, puedes disfrutar del SBK Videopass, el servicio de retransmisión propio del mundial, el cual deja ver la actividad en pista por un precio de 69,90€ anuales. No obstante, tienes la posibilidad de seguir toda la información de lo que pase en Most a través de nuestra web, Motorsport.com, donde actualizaremos las noticias, crónicas, resultados, fotografías y mucho más de manera gratuita. Puedes descargarte la aplicación en tu dispositivo iOS o Android pinchando en el banner de abajo para no perderte nada.