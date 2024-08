Jonathan Rea aporta ideas para que WSBK mejore frente a MotoGP

Actualmente, se respira optimismo en el Mundial de MotoGP, ya que la adquisición pendiente de cerrarse por parte de Liberty Media en 2025 hace esperar una época dorada para la categoría reina. Además, está pendiente la introducción del nuevo reglamento técnico para 2027 y la posible entrada de BMW como nuevo fabricante.

Sin embargo, el ambiente en el paddock del Mundial de Superbikes es menos eufórico, ya que las motos derivadas de las de serie sólo se han mencionado de pasada en las noticias referentes a Liberty Media. Esto ha llevado a algunos a evaluar la situación del campeonato, que en los últimos años ha estado bajo el control de Dorna, aunando así el control de las dos grandes competiciones de las dos ruedas.

Una de las mayores leyendas de esta modalidad, Jonathan Rea, ha hablado en varias ocasiones de la situación de WorldSBK, una categoría en la que ha competido durante más de 15 años, aunque también pudo probarse en MotoGP en la temporada 2012: "A veces, el Mundial de Superbikes ha sido víctima de MotoGP, se le ha visto como su hermano pequeño", dice a Motorsport.com el seis veces campeón del mundo.

Rea ha sido piloto de WSBK desde 2009 y, por lo tanto, ya estaba en la serie antes de su adquisición por parte de Dorna, a finales de 2012. El actual piloto de Yamaha señala que "ciertamente, no es una ventaja para el Mundial de Superbikes" que ambos campeonatos estén gestionados por la empresa española. Pero, al mismo tiempo, también reconoce los méritos del actual promotor: "Dorna ha hecho un buen trabajo y ha atraído a los fabricantes".

"Por otro lado, yo también estaba aquí en 2010. Entonces, estaban BMW, Aprilia, Alstare [Suzuki], Honda, Ducati y Kawasaki. 2010 y 2011 también fue un periodo muy positivo para WSBK. Puedo considerarme afortunado por haber podido vivir ambas experiencias".

El calendario propio, un punto débil para WSBK

El calendario del Mundial de Superbikes ha sido un punto muy criticado en esta temporada 2024. Y es que sólo ha habido un fin de semana fuera de Europa, el tradicional inicio en Phillip Island, debido a la cancelación de rondas como las de Indonesia y Argentina, con poca antelación.

Los huecos se han llenado con circuitos como el de Cremona, en Italia, una pista situada al sur del Lago de Garda que sólo ha albergado hasta ahora campeonatos nacionales. Además, hace unas semanas se anunció que, el mismo fin de semana de esa ronda en Cremona, se celebrará un segundo Gran Premio de MotoGP en Misano, que está a sólo 250 kilómetros, por la cancelación de Kazajistán. El paddock de WorldSBK no está mayormente de acuerdo con este movimiento.

Además, los largos parones de tiempo entre las rondas también han generado algunas críticas. Después de la cita de Assen de mediados de abril, no hubo carreras de WSBK hasta la ronda de Misano, a mediados de junio. En ese parón, hubo hasta cuatro fines de grandes premios de MotoGP. La atención de los aficionados al motociclismo se centró en la categoría reina, como es lógico, mientras que las Superbikes quedaron en el olvido.

La impresión es que Dorna está completamente centrada en MotoGP, algo que Rea entiende: "Es normal cuando compartes el mismo propietario. El Mundial de Superbikes no puede competir con MotoGP en términos de espectáculo. Tenemos que aceptarlo".

Por qué tan pocos pilotos de MotoGP pasan a WSBK, según Rea

En la época anterior a la adquisición de Dorna, el Mundial de Superbikes acogió a grandes nombres de las dos ruedas. Antiguos campeones de MotoGP optaron por emprender en las derivadas de serie una segunda etapa de su carrera deportiva tras su paso por la categoría reina. "WorldSBK tuvo suerte cuando llegaron Carlos Checa, Max Biaggi o Marco Melandri, pilotos capaces de ganar carreras en MotoGP. Biaggi era uno de los mayores rivales de Valentino Rossi", recuerda Rea, que ya en su campaña de debut tuvo que vérselas con pilotos de semejante calibre.

Pero, ¿por qué tan pocos pilotos de MotoGP han dado el paso a las Superbikes en los últimos años, prefiriendo ser piloto de prueba o la retirada? "El calendario actual de MotoGP no ayuda", opina el legendario piloto de Ballymena.

El extenso organigrama, con 20 grandes premios y camino de tener más, resta ganas a los pilotos, especula Rea. "Cuando los pilotos terminan su carrera deportiva en MotoGP, están acabados. Pilotos como Dani Pedrosa o Aleix Espargaró ya no piensan en ir al Mundial de Superbikes, porque ya han tenido suficiente".

Rea y por qué los pilotos de Superbikes no dan el paso a MotoGP

Al principio de la era de cuatro tiempos de MotoGP, muchos fabricantes miraban con buenos ojos a los pilotos de Superbikes. Sin embargo, no muchos pilotos de WSBK fueron capaces de asentarse en la clase de las motos pesadas, mientras que ahora cada vez son menos los talentos que dan el salto de las motos derivadas a los prototipos.

Jonathan Rea está convencido de que Dorna no allana el camino a talentos excepcionales de WorldSBK hacia MotoGP: "Si todo tiene lugar bajo el mismo promotor, entonces debería haber más desarrollo. Dorna debería haberme apoyado en mi camino hacia MotoGP", dijo Rea, que vea un panorama similar con Toprak Razgatlioglu: "Si quisieran, Toprak sería una superestrella mundial. Tiene una gran personalidad, es extrovertido y un showman. Debería correr en MotoGP. Tiene una personalidad y un talento increíbles, pero corre en el Mundial de Superbikes. Por eso no pueden hacer de él una gran estrella. Debería estar en el paddock de MotoGP; pero ya no es joven. Es difícil".

Los críticos afirman repetidamente que los mejores pilotos de WorldSBK no tienen el nivel suficiente para competir en MotoGP. Rea, sin embargo, siente satisfacción cuando observa lo mucho que han tenido que luchar algunos de los mejores pilotos de MotoGP, señalando que algunos no han sido capaces de ganar inmediatamente: "Eso ha reforzado nuestro campeonato", afirma.

¿Cómo puede sobrevivir el Mundial de Superbikes junto a MotoGP?

Si Liberty Media obtiene luz verde y adquiere Dorna, como está previsto, el marketing de la categoría reina se llevará a un nivel superior en los próximos años, para abordar nuevos objetivos. Se espera que la brecha entre MotoGP y WSBK se amplíe aún más. Pero, ¿cómo puede sobrevivir el campeonato de las motos derivadas de las de serie en el futuro si los fabricantes apuestan aún más en MotoGP?

Jonathan Rea sugiere que los fines de semana de WorldSBK deben convertirse en todo un acontecimiento, y estar orientados a festivales. "Debería ser como un festival, como lo es el TT de la Isla de Man. Debería ser un lugar para traer a la familia y disfrutar de las carreras, y que exista la posibilidad de traer a tu hijo, y subirlo a una Yamaha PW50 en la zona de aficionados. Otra idea podría ser combinar una acampada y conciertos, como se hace en las 24 Horas de Le Mans".

En algunas rondas ya se pueden ver destellos de esta idea, pero en otros hay muy poco que hacer al término de las sesiones en pista. Mientras que en Most, por ejemplo, hubo mucho que ofrecer en el lago cercano al circuito, una semana antes en Donington Park no existió mucho entretenimiento para los aficionados tras las carreras.

A Jonathan Rea, en general, le gustaría ver más interacción durante los fines de semana. "Realmente hay muchas carreras, pero como aficionado sólo te sientas en la tribuna. La experiencia de los aficionados podría ser mejor. Hicieron un gran trabajo con el Paddock Show, pero no pasa mucho fuera de la pista. Me gustaría ver un verdadero festival".

¿Puede tener el Mundial de Superbikes un nuevo promotor?

Aún no está claro si se aprobará la adquisición de Dorna por parte de Liberty Media. En el pasado, las autoridades antimonopolio han impedido que la Fórmula 1 y MotoGP quedaran bajo un mismo paraguas. Sin embargo, el entorno ha cambiado considerablemente desde que esto se impidiera hace casi 20 años. Pero el riesgo sigue ahí, sobre todo por el lío entre Liberty y el equipo Andretti.

En este contexto, se especula con una escisión entre el Mundial de Superbikes y Dorna, aunque de momento no ha habido ninguna declaración oficial que invite a pensar que esto puede ocurrir en el futuro.