Iannone: "Mi tiempo en MotoGP ha terminado; me gustaría ganar WSBK"

Andrea Iannone es uno de los pilotos de los que más se habla en el paddock del Mundial de Superbikes, en buena parte por ser su regreso a la competición tras un parón obligado de cuatro años, por sus problemas con el dopaje, y también por los buenos resultados que ha cosechado hasta ahora. Las motos derivadas de las de serie han representado para el italiano el inicio de un nuevo capítulo, aunque hasta ahora no había dejado de pensar en sus opciones para ir a MotoGP de cara a 2025.

'The Maniac' está teniendo una buena temporada de debut con el equipo Goeleven, una escudería privada dependiente de Ducati. Mientras el campeonato encara su segunda mitad del año desde este fin de semana en Portimao, Iannone ha realizado una entrevista en 'GPOne' comentando lo feliz que le hace este regreso al motociclismo de alto nivel.

"Las carreras siempre me han hecho sentir muy bien, y representan el 90 por ciento de mi vida", empieza diciendo el transalpino. "Me han proporcionado sueños, y al mismo tiempo me han hecho saber lo que es el cansancio, así como la perseverancia y el compromiso. Personalmente, estoy contento con mi vida, y espero rendir más años a un alto nivel. Si estamos aquí es porque tenemos creemos en ello".

"Para mí, éste es el año cero. Empezamos bien la temporada [en Phillip Island], luego tuvimos dificultades en algunas pistas, y aun así conseguimos algunos buenos resultados. Si miro [mi situación en] el campeonato, después de todos estos años sin competir, estoy contento. Siento que sigo siendo un piloto rápido y por eso, en la segunda parte de la campaña, nuestro objetivo es crecer y hacerlo lo mejor posible".

Sobre cuál es su sueño, el piloto de 35 años lo tiene claro: "Todavía faltan muchas cosas por cumplir, porque al final soy un soñador. No es fácil, pero me gustaría ganar un Mundial. Obviamente, hay que juntar muchas cosas, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y formar parte de un proyecto. Pero todo hay que construirlo, y eso es lo que voy a intentar hacer".

"Trabajo día y noche en casa. Ya veremos qué hacer para el año que viene. Seguro que tendré que hacer algunos movimientos conmigo mismo, en términos de reorganización general, tratando de conseguir estar en un equipo que pueda ayudarme a intentar ganar un título de Superbikes en el futuro. Sé que todavía puedo dar mi opinión, y aportar mucho. Pero lo fundamental es formar parte de un buen proyecto, y yo ya he empezado. Este año he entendido muchas cosas, soy consciente de dónde estoy. Hay que encajar todas las piezas", explica.

Iannone ha sido mencionado en el mercado de pilotos, no sólo en WorldSBK, sino también en MotoGP, donde fue tanteado por el equipo Pramac. Pero parece que la categoría reina ya es un capítulo cerrado para él: "No sé qué haré. Todavía está todo muy abierto, y he dejado esa pregunta para el final. Aquí [Portimao] empezaremos a hablar con el Goeleven, pero no es mi única opción. También estoy hablando con algunos fabricantes, y tenemos que entender por qué 2025 será un año clave, porque en 2026 todo estará muy abierto. Tengo que entender lo importante que puedo ser para el futuro. ¿Me ha buscado Honda? No me apetece negarlo ni confirmarlo. Es obvio que, si estás en un paddock, hablas con mucha gente. He dado prioridad a una situación: ir a un equipo oficial".

La primera opción del transalpino para ir a un equipo oficial en WSBK era Ducati. Sin embargo, pese a cómo han ido las negociaciones, parece que Álvaro Bautista seguirá un año más en el Aruba.it: "Estaba la opción de Ducati, pero no ha sido así. Así que vamos a ver lo que será, ya que estoy hablando con todo el mundo. En casa tendré que entender muchas cosas, también comparándome con Ducati, para ver lo importante que puedo ser para ellos, evaluando bien qué es lo mejor. Tal vez me quede en Ducati para siempre, o evalúe otra cosa. Mi prioridad era Ducati, esperé y, de hecho tenía una opción importante sobre la mesa, pero no me apetecía tomarla".

"Ducati ha ganado dos campeonatos del mundo, tienen dos pilotos fuertes y hay que entenderlo. Creo que es justo y razonable lo que tienen hoy, así como las decisiones que han tomado. Hay que mirar al futuro, que es 2026-2027. Esos son los años en los que puedo intentar ganar un Mundial", explicó un realista Iannone, que también confirmó el interés de Paolo Campinoti, máximo responsable de Pramac.

"Paolo tiene, y tenía, muchas ganas [confirmó que quería hacer un test con Iannone con la Yamaha], pero las cosas tienen que tener sentido, porque hacer un test por hacerlo no serviría de mucho. Todo el mundo puede fantasear, pero como he dicho, no pienso en MotoGP. Creo que mi tiempo en MotoGP se ha acabado, no tanto por si podría haber sido rápido o no, sino porque cuando pasas de cierta edad, tu tiempo allí se acaba", remachó.