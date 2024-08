Bautista: "Está claro que yo quiero lo mejor para mí, y Ducati quiere lo mejor para ellos"

Álvaro Bautista sigue pendiente de resolver su futuro en el Mundial de Superbikes. Tras varias semanas de dudas, producidas por un 2024 más complicado de lo que esperaba con su Ducati Panigale V4R, el piloto español confirmó que no se retiraría, ya que no quería dejar el campeonato de las motos derivadas de serie con un mal sabor de boca tras haber sido campeón del mundo en las dos últimas temporadas.

Sin embargo, si bien confirmó que seguirá en WorldSBK, no dijo que fuera a ser en la casa de Borgo Panigale. Aunque los italianos dijeron que le esperarían, Motorsport.com informó hace unas semanas de que le ofrecieron su asiento a Jack Miller, que se ha quedado sin sitio en MotoGP. La razón es que, en medio de las negociaciones de su renovación, el representante de Bautista pidió a los responsables del equipo italiano una mejora del contrato de su piloto, además de una renovación por dos temporadas. Sin embargo, los términos de Ducati son diferentes: piden al español que su ficha económica se iguale a la de su compañero de garaje, Nicolò Bulega, y además le ofrecen contrato por una única campaña.

En su llegada a Portimao, donde este fin de semana se celebra la séptima ronda de WSBK 2024, el castellanomanchego habló de cómo está el tema de su renovación, y explicó que a día de hoy continúa hablando con Ducati de cara al futuro.

"Si lees los medios y las redes sociales, es una locura. Empezamos a hablar después de Most [la anterior ronda del campeonato], y estamos en negociaciones", empezó diciendo Bautista, antes de negar que esté 'a malas' con los de Bolonia, aunque sí dejó caer que sus intereses parecen ser distintos en estas conversaciones contractuales. "Está claro que yo quiero lo mejor para mí, y Ducati quiere lo mejor para ellos. No nos estamos peleando, estamos hablando. Hemos hablado mucho. No hemos firmado, pero estamos en camino".

De cara a lo que le espera este fin de semana, lo cierto es que al #1 le gusta Portimao, pero es consciente de que puede ser un reto difícil, porque su moto no está al nivel de antaño, y sobre todo porque Toprak Razgatlioglu está brillando con la BMW, habiendo ganado las diez últimas carreras disputadas.

"Tengo muy buenos recuerdos del año pasado, porque recuerdo que fue un fin de semana difícil. El domingo tuve dos batallas muy buenas con Toprak, y le gané las dos veces en la última curva, una por el interior, la otra por el exterior, así que fue muy bonito. La situación este año es diferente, sobre todo porque no tenemos el mismo rendimiento que el año pasado", siguió.

"Después de Most, las sensaciones con la moto mejoraron mucho, y tengo la confianza de que este fin de semana puede ayudarme a seguir mejorando. Sería divertido romper la racha de victorias de Toprak. De momento, no me siento en la situación para romperla, pero todo puede pasar. Si alcanzamos nuestro mejor rendimiento, veremos si podemos luchar contra él o no", finalizó.