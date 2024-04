Bautista: "Después del cambio de Barcelona, me encuentro bastante mejor"

Álvaro Bautista sale de Assen con el objetivo cumplido. El piloto español llegó a la Catedral muy cerca de su compañero de equipo, Nicolò Bulega, en la clasificación de pilotos del Mundial de Superbikes, y ha terminado la tercera ronda de la temporada 2024 como el nuevo líder, aunque seguido muy de cerca por Toprak Razgatlioglu, su contendiente más claro en los últimos años.

En un fin de semana marcado por las condiciones meteorológicas, que ya influyeron en la carrera del sábado, el manchego ha sabido sobrevivir y sacar un buen número de puntos. Este domingo, de hecho, consiguió su segunda victoria de la campaña, en la Superpole Race, que al fin se disputó con las mismas condiciones, sin la llegada de la lluvia. Pero el líquido elemento sí marcó la Race 2, al caer en el ecuador de una manga en la que Toprak se encontró mejor, para acabar ganando y quedarse a seis puntos.

Haciendo balance de la cita de Países Bajos, Bautista destacó lo complicado que fue el fin de semana, ya que las variaciones del tiempo hicieron que encontrar sensaciones fuera muy difícil. A pesar de todo, el vigente campeón del mundo acabó contento con el trabajo realizado.

"Ha sido un fin de semana complicado, con muchos cambios de condiciones", empezó diciendo. "La pista no la hemos encontrado nunca igual, prácticamente. Esta mañana, en la Superpole Race, yo creo que ha sido la primera vez que hemos podido hacer una sesión completa con las mismas condiciones".

"La verdad es que estoy contento con las sensaciones que he tenido [en la carrera Superpole], incluso batallando bien al principio para hacer una buena remontada al final. Muy contento de cómo estaba yendo. Esta tarde [en la Race 2] igual, he hecho una buena salida, me estaba encontrando a gusto con la moto, cogiendo mi ritmo con mis referencias y mis sensaciones, pero luego ha empezado a llover", siguió.

Álvaro Bautista

Bautista achacó a la llegada de la lluvia que no pudiera ganar la segunda carrera larga en Assen, ya que eso afectó a su neumático trasero: "Ha habido un momento en el que ya no era lluvia ligera, sino que en algunos sectores caía agua con más intensidad. Hemos hecho dos, tres o cuatro vueltas más despacio. Creo que eso ha hecho que se enfriaran los neumáticos, y luego, cuando he intentado volver a tirar, a la goma trasera le faltaba algo de temperatura, de agarre. He sufrido. Incluso he intentado pegarme a Toprak en la última parte de la carrera, pero he cometido un pequeño error en la curva 1, en la última vuelta, y eso me ha hecho alejarme de nuevo".

Pero, a pesar de quedarse con la miel en los labios, el toledano celebró que el cambio que hizo en la Panigale V4R en la pasada cita de la temporada 2024, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ha dado sus frutos: "De todas formas, veía difícil la lucha por la victoria, porque con el tren trasero no me encontraba tan a gusto como al principio. Esto son las carreras. Con el tiempo no podemos hacer nada, y hay que adaptarse. Lo importante es que, después del cambio que hicimos en Barcelona, el 'feeling' con la moto ha mejorado mucho. Me encuentro bastante mejor".

"Aquí no hemos podido trabajar apenas nada, porque con estas condiciones era imposible, así que hemos utilizado lo mismo de Montmeló. Espero que en los siguientes tests, en Misano, podamos seguir mejorando las sensaciones y encontrar algo que nos ayude a seguir mejorando", finalizó, pensando ya en la ronda de Italia, dentro de casi dos meses, del 14 al 16 de junio.