Bautista no se calla ante las críticas del jefe de Yamaha en el WSBK

El WSBK ha introducido un peso mínimo para los pilotos este año, por lo que incluyendo mono, guantes, botas y casco, un piloto debe pesar un mínimo de 80 kg. Si un piloto pesa menos, la mitad de la diferencia debe añadirse a la moto en forma de lastre.

Para los pilotos más pequeños y ligeros, eso puede ser una desventaja y Álvaro Bautista es uno de los que más lo sufre. El actual bicampeón del mundo pesa alrededor de 68 kg incluyendo todo el equipamiento, lo que significa que tiene que llevar alrededor de seis kg de lastre, siempre que su Ducati Panigale V4R esté exactamente en el peso mínimo de la moto, que es de de 168 kg.

Sin embargo, parece que la versión 2024 de la Panigale V4R es ligeramente más pesada que el peso mínimo, lo que significa que Bautista tiene que llevar menos lastre. El jefe del equipo Yamaha, Paul Denning, habló con nuestra web hermana Motorsport-Total.com y dio un paso más al afirmar que Bautista apenas llevaba lastre en su moto.

"El propio Álvaro ha ganado un poco más de peso este invierno. Además, termina las carreras con un colchón de seguridad de medio kilo o un kilo por el combustible. Todo lo que se diga de él es mentira. Apenas lleva peso de lastre, estoy bastante seguro ello", dijo Denning.

Bautista responde a las críticas

Tras la acción del viernes en Assen, Bautista dijo que había leído las declaraciones de Denning y que poco más podía hacer: "En primer lugar, nunca ha pilotado esta moto, así que no sabe cómo se siente, qué necesitas para ir más rápido y lo que, por ejemplo, cinco kilos extra hacen a una moto en frenada, en inclinación o si cambias de dirección. Él no lo sabe, así que mejor que no diga nada al respecto"

"Créeme: hay una gran diferencia entre un motor más pesado y una más ligera. Siempre lo he dicho", añadió el piloto español en declaraciones a Motorsport.com y otros medios.

Además, las palabras críticas sobre Bautista no sólo van en su propio interés, sino también, según él, en el de otros pilotos más ligeros. "No creo que la regla sea justa. No sólo para mí, porque en el futuro los pilotos ligeros llegarán a esta categoría y los fabricantes siempre elegirán a un piloto más pesado, porque si no tienen que poner lastre en la moto y cambiar la puesta a punto", explicó. "Por eso sinceramente creo que no es justo que hayan introducido esta regla con este tipo de moto".

Bautista desconoce el motivo exacto de las declaraciones de Denning, aunque no le extrañaría que tuviera relación con su anterior colaboración en el equipo Suzuki de MotoGP.

"Puede ser. Recuerdo haber corrido en su equipo en Suzuki. Al final, cambiaron en la categoría de 800cc a la moto de 1000cc. Paul me ofreció seguir con él, pero con la Suzuki de 800cc. Le dije 'no, quiero ir a por la 1000cc' para poder competir con el resto", dijo Bautista. "Quizá por eso perdió su equipo y la oportunidad de seguir en MotoGP. Quizá tenga algo contra mí desde entonces", concluyó.