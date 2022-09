Bautista sobre Rea: "Merecía bandera negra... fue intencionado"

Cargar el reproductor de audio

Álvaro Bautista y Jonathan Rea estaban luchando por la segunda posición en la última carrera del fin de semana por detrás de Toprak Razgatlioglu cuando el seis veces campeón chocó contra el lateral de la Ducati del español en la curva a derechas de Chateau d'Eau, provocando su caída.

Los comisarios consideraron a Rea responsable de la colisión y le impusieron una penalización de una long lap, pero se recuperó y terminó quinto, mientras Bautista sufría su segundo abandono de la temporada.

Este abandono ha borrado la ventaja que el de Ducati había conseguido al ganar la primera carrera del sábado, en la que se cayeron tanto Rea como Razgatlioglu, reduciendo su ventaja a 30 puntos sobre el piloto de Yamaha.

Preguntado por la severidad de la sanción que merecía su rival por el título por haberle sacado de la carrera, Bautista dijo: "El mismo resultado que yo, no terminar la carrera, así que bandera negra. Para mí sería más justo, pero al final no decido yo la penalización".

"Además, no es una cuestión de puntos o de campeonato, es una cuestión de seguridad. Tuve suerte de no romperme nada, pero qué habría pasado si llego a la grava con la moto y me tuerzo la pierna y me rompo un hueso. ¿Qué pasa entonces?".

"Si es un error de pilotaje, vale, todo el mundo comete errores y empuja a otros pilotos y es un incidente de carrera. Pero creo que hoy estaba claro que fue de forma intencionada [hacia mí]. Ese creo que es el problema. Si el control de carrera acepta ese tipo de maniobras... Hizo exactamente lo que quería hacer. Creo que no pueden aceptar ese tipo de cosas", dijo un Bautista enfadado.

El piloto español de Ducati reconoció que no había hablado con Rea después de la carrera, y afirmó que su movimiento "no era digno de un campeón".

"No, creo que él sabe muy bien lo que ha hecho, sabe muy bien que ha conseguido lo que quería. Así que para mí gusto, yo no tengo nada que decirle".

"Pero creo que ese tipo de acciones no son propias de un campeón. Ha ganado muchos campeonatos y es inaceptable una maniobra así viniendo de un piloto como él".

"Para mí demuestra que es muy rápido, que es muy valiente, pero que no es un verdadero campeón, porque ese tipo de cosas no las hace nunca un campeón", concluyó Álvaro Bautista, que en estos momentos y a falta de cinco citas para finalizar la temporada lidera la clasificación de pilotos con una ventaja de 30 puntos sobre Razgatlioglu y 47 de diferencia ante el mismo Rea.

