Yamaha considera "patéticas" las quejas de Bautista por el peso mínimo de WSBK

La entrada de un peso mínimo combinado en el Mundial de Superbikes provocó un gran debate el pasado invierno. En otoño de 2023, los organizadores del campeonato presentaron la nueva normativa, que provocó la reacción del vigente bicampeón del mundo, Álvaro Bautista, quien se vio a sí mismo como una víctima.

El español se sintió perjudicado, al ser el que más lastre tenía que introducir en su moto, e insistió en lo arbitraria que le parecía la norma. Sin embargo, en las últimas semanas se ha puesto de manifiesto que no le está resultando una desventaja tan grande como parecía en un principio. De hecho, el manchego se ha contenido en sus declaraciones, y en la pasada ronda de Montmeló confirmó indirectamente que el peso adicional no es la razón por la que es menos dominante en 2024, con una victoria en seis carreras.

El reglamento de esta campaña de WSBK estipula que cualquier piloto que pese menos de 80 kilos contando el equipamiento (mono de cuero, casco, guantes y botas) debe sumar la mitad de la diferencia con respecto al peso mínimo de la moto (168 kilos). En el caso de Bautista, esto supone un lastre de unos seis kilos, ya que el campeón del mundo pesa unos 68 con todo. Sin embargo, esto es así suponiendo que la Panigale V4R no esté pasada de peso.

Ducati no ha querido pronunciarse claramente sobre esta norma. Pero recientemente se ha filtrado que la moto tiene un ligero sobrepeso y que, por tanto, el lastre en la máquina del expiloto de MotoGP es reducido. Los rumores apuntan a que la moto de Bautista pesa solamente dos kilos más que en 2023. Esto hace que las reacciones del talaverano deban mirarse con otro prisma.

Paul Denning, jefe del equipo oficial de Yamaha, cree que la Ducati supera esa barrera de los 168 kilos. "¡Seguro!", comentó a la pregunta de si Bautista finalmente no lleva los casi siete kilogramos de lastre que se suponía en un principio. "Álvaro ha engordado un poco durante el invierno. Acaban las carreras con un colchón de seguridad de medio kilo o un kilo de combustible. Eso es mentira. Apenas llevará lastre. Estoy bastante seguro de ello".

En declaraciones a 'Motorsport-Total.com', web hermana de Motorsport.com, también se le cuestionó a Denning sobre si la R1 de Yamaha llega a los 168 kilos: "Depende de algunos factores, como las cámaras. Pero estamos cerca del límite de peso", explicó, sin querer concretar mucho. Y es que las motos de fábrica de Jonathan Rea y Andrea Locatelli casi no llevan lastre. "Locatelli es bastante ligero, pero no tenemos que añadir peso. Aunque está cerca del límite".

Paul Denning, con Jonathan Rea

Así, posteriormente se pronunció sobre la reacción de Bautista a la norma del peso mínimo: "Fue patético lo que hizo. Es un bicampeón del mundo de Superbikes. Es comprensible que tenga ciertas desventajas. Pero éstas se compensan con las enormes ventajas que tiene en muchas áreas. No entiendo por qué ha montado tanto jaleo. Debería concentrarse en su trabajo", dijo tajante.

Sin embargo, si no es por el lastre en su Ducati, ¿por qué al manchego le cuesta más dominar en este 2024? "Algunos pilotos y equipos han mejorado. Probablemente, ha perdido algo de rendimiento y confianza debido a su lesión", siguió el británico, citando posibles razones. Bautista también está bajo más presión en Ducati en esta campaña. Mientras que Michael Rinaldi estaba claramente por detrás, la situación es diferente con Nicolò Bulega. "Bulega está haciendo un gran trabajo. Quizá eso haya afectado a la psique de Álvaro", comentó un Denning que, pese a todo, sigue viendo a Álvaro como el gran favorito: "Creo que también será muy fuerte esta temporada".

Los organizadores del Mundial de Superbikes podrían haber puesto fin a las discusiones y especulaciones sobre el peso mínimo siendo transparentes con los pesos de los pilotos y de las motos. ¿Por qué no son públicos estos valores? "Buena pregunta, ni siquiera había pensado en ello. La única razón que se me ocurre es el hecho de que se trata de datos personales. Pero, de todas formas, comunicamos las estaturas y pesos de nuestros corredores en nuestro folleto de relaciones públicas. No tienen ningún problema con eso", finalizó.