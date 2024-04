Bautista cree que el lastre "no es la causa" por la que domina menos en 2024

A Álvaro Bautista le ha costado algo más el inicio de la temporada 2024 del Mundial de Superbikes. Y es que, tras las dos primeras pruebas de la campaña, el español sólo ha podido ganar una carrera de las seis disputadas en dos de sus circuitos favoritos, Phillip Island y Montmeló, mientras que en 2023 logró conseguir un pleno de triunfos en ambas pistas.

"El rendimiento no es tan bueno como en el pasado", reconoció Bautista en la pasada ronda de Barcelona. "La moto y yo no somos una unidad. No queremos lo mismo. La moto tiene su voluntad, y yo también".

Y es que el talaverano llegó a reconocer también que valoraba más sus triunfos de 2024, al dominar menos en el campeonato y no saber cuándo llegará el siguiente éxito. Pero, ¿por qué este año tiene que luchar más? Durante el invierno, se discutió mucho sobre la introducción de la regla del peso mínimo, que compensa las ventajas de las que pueden disponer los pilotos más ligeros. Bautista se vio como la gran víctima de esta norma, mientras que otros equipos se pusieron en su contra, como hizo recientemente Paul Denning, jefe del equipo oficial de Yamaha.

Sin embargo, el ex piloto de MotoGP tiene una idea clara sobre el lastre que debe llevar en su Panigale V4R, y no cree que sea la causa de sus problemas. "No, esa no es la causa. Para ser sincero, no puedo explicarlo. La moto es idéntica, sólo un poco más pesada. Pero no creo que el peso extra sea la causa. Teóricamente, debería tener más agarre. Pero es todo lo contrario. No da la sensación de que la moto se compenetre con los neumáticos en la pista", explicó.

Así, las buenas sensaciones con la Ducati que el bicampeón tuvo en 2023 no se han repetido hasta ahora. "Tengo la sensación de que la moto era más estable el año pasado. Me daba más confianza. Esto me está causando grandes dificultades este año. Tenemos que analizarlo y encontrar las causas".

Después de que Bautista no ganara ninguna carrera en Australia, consiguió su primera victoria en Barcelona, algo que fue un alivio para él. "La puesta a punto ha mejorado, pero las sensaciones con los neumáticos no son tan buenas como el año pasado. He tenido que apretar en cada vuelta. También en la Superpole Race. El año pasado había dos o tres pilotos que podían seguirme. Pero este año está muy reñido", detalló.

Álvaro Bautista

También hay que recordar que su preparación para la temporada 2024 de WSBK se vio afectada por la lesión. "Mi invierno no ha sido como en años anteriores. Pero estoy pilotando igual de bien, y quiero ser competitivo. Quiero estar en la lucha. Mi hambre es aún mayor que en 2023", subrayó.

En la pasada campaña, sólo Toprak Razgatlioglu opuso una resistencia más o menos clara al manchego. La situación ha cambiado, ya que la lista de candidatos a la victoria es larga. Entre otras cosas, Bautista tiene ahora que trabajar más duro contra su oposición interna en el Aruba.it, ya que el recién llegado, Nicolò Bulega, logró ganar en su debut.

"Cuando luchas contra un piloto que utiliza la misma moto, tienes los mismos puntos fuertes y débiles. Entonces es más difícil atacar. Pero, por otro lado, también es más fácil defender tu posición. Cuando luchas con pilotos de otras marcas, puedes tener ventaja en un área pero desventaja en otra. La conclusión es que ambas cosas son difíciles. No me importa contra quién estoy luchando", remachó Bautista.