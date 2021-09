Bautista: "Es complicado ir mejor que en Jerez con la Honda"

El fabricante japonés tuvo su mejor actuación del año el pasado fin de semana en Jerez, donde Bautista terminó cuarto en la carrera inaugural con una inspirada remontada desde la novena posición de la parrilla, antes de adelantar a la Yamaha de Andrea Locatelli en la penúltima vuelta para hacerse con el último puesto del podio en la segunda manga.

Bautista ya había conseguido el primer podio del año para Honda hace una semana en Barcelona, al terminar tercero por detrás de los protagonistas del campeonato, Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu, en la Carrera Superpole.

Esos dos resultados suponen un gran avance para Honda, ya que el piloto español había descartado que la CBR1000RR-R subiera al podio en el segundo año desde su introducción tras una difícil racha de carreras en Assen en julio.

Bautista afirma que la mejora de Honda en las últimas carreras se debe a los avances relativamente pequeños en la Fireblade, pero admite que hay poco margen para hacer la moto aún más rápida para las tres últimas rondas del año.

"Creo que ahora estamos en la cima de nuestro rendimiento con la moto, sacar más que esto es difícil", dijo el piloto de 36 años.

"Lo bueno es que, como dije en Barcelona, nos limitamos a trabajar en los pequeños detalles, no hacemos un gran cambio en la moto, y al menos pista a pista [nos quedamos] con la misma base, por lo que es más fácil tener una referencia y más fácil trabajar".

"Así que creo que hemos aumentado un poco el rendimiento. Pero como hay muchos pilotos luchando por el podio y la victoria, ves el resultado del 7º al 3º, es una o dos décimas por vuelta, no es más. Así que al final todo lo que puedes ganar, lo ves más claro en las posiciones".

La crónica: Podio de Bautista y doblete de Razgatlioglu en Jerez

Saliendo octavo en la parrilla para la segunda carrera del fin de semana, Bautista tardó poco tiempo en adelantar a su compañero de equipo en Honda, Leon Haslam, en la segunda vuelta, y en la novena ya había superado a la Kawasaki de Jonathan Rea, que estaba en apuros.

En los últimos compases de la carrera se acercó a Locatelli para conseguir un puesto en el podio, adelantándole en la larga curva 13 a izquierdas justo antes de comenzar la última vuelta para sellar la tercera posición.

Tras su 27º podio en el WorldSBK, Bautista admitió que estuvo a punto de caerse en varias ocasiones al tratar de aprovechar la superioridad de las Honda en la frenada para abrirse paso entre los demás.

"La primera vuelta ha sido crucial para nosotros, he perdido algo de distancia [con los primeros clasificados] pero luego he rodado a buen ritmo", ha dicho. "He visto a los pilotos de delante, no he perdido distancia, e incluso algunas vueltas los he alcanzado".

"Así que sentí que tenía una o dos décimas más que los demás e intenté pasarlos y mantener mi ritmo. Al final, he luchado con algunos pilotos".

La noticia: Dean Berta Viñales fallece tras un accidente en Jerez

"Estuve muy cerca de caerme en un par de curvas porque con esta moto un punto fuerte es la frenada, donde puedo alcanzarlos. Así que he frenado cada vez más fuerte para perseguirlos y he estado a punto de caerme un par de veces, pero he tenido suerte de seguir sobre la moto".

"Al final, otro podio. Estoy contento porque me he sentido mucho mejor que en la carrera de la mañana, aunque la pista estaba peor y los tiempos eran más lentos, pero en comparación con los demás me he sentido bastante bien".