Vierge y Lecuona estarán con Honda en las 8 horas de Suzuka 2023

Tras su primera victoria en las 8 Horas de Suzuka, la carrera más mítica del Mundial de Resistencia, en la edición de 2022, Honda aspira a defender su triunfo con dos pilotos españoles: Iker Lecuona y Xavi Vierge, que este año entra en la alineación titular. Ambos compartirán la CBR 1000RR-R #33 con Takumi Takahashi.

Vierge actuó como piloto reserva en la última edición tras participar en los entrenamientos previos, pero ahora da un paso al frente para unirse a su compañero de equipo en el Mundial de Superbikes, y a Takahashi, que compite en la categoría de Stock 1000 del All-Japan Superbike, el campeonato nacional nipón.

"Será la primera vez que participe en las 8 Horas de Suzuka", comentó Vierge. "Estoy muy contento de poder correr como piloto en el mismo escenario donde tantos pilotos han creado sus leyendas. Iker Lecuona es mi compañero de equipo en WSBK, y Takumi Takahashi es un gran piloto que ha ganado muchas veces la carrera en el pasado. Creo que podemos vencerla trabajando duro".

Nagashima, que impresionó con su velocidad en Suzuka en 2022, actuará este año como piloto probador de HRC tras dejar paso en la alineación de fábrica a Xavi, ya que no está en condiciones físicas óptimas.

"Desafortunadamente, debido a una lesión en mi pie izquierdo, no estaba en perfectas condiciones en el momento de inscribirme este año", dijo el piloto japonés. "Sin embargo, estoy trabajando en mi rehabilitación para poder competir. Tengo una pasión especial por las 8 Horas y no he renunciado a ellas. Todavía estoy en proceso de recuperación, pero estaría encantado de unirme de nuevo al Team HRC."

Además del esfuerzo del Team HRC, Honda estará apoyando a otros equipos que utilizarán la CBR 1000RR-R. Josh Hook, Mike di Meglio y Alan Techer representarán al TSR Honda France, su equipo habitual en el Mundial de Resistencia. Techer sustituye a Gino Rea, que sigue recuperándose de sus graves lesiones.

Por otra parte, el piloto japonés de Superbikes Teppei Nagoe encabezará la alineación del SDG Honda Racing. Además, Ryuichi Kiyonari regresa al Toho Racing, y Ryo Mizuno, otro ex piloto del Británico de Superbikes, se une al Astemo Honda Dream SI Racing.

Leandro Mercado, que anteriormente corrió para el equipo satélite de Honda en el WSBK, el MIE Racing, competirá en Suzuka en una alineación totalmente internacional para el equipo Viltais junto a Steven Odendaal y Florian Alt. Parece que Honda será el único de los principales fabricantes japoneses con presencia oficial en la parrilla de Suzuka este año, ya que Kawasaki ya ha anunciado que no participará con su equipo de fábrica.