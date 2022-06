Vierge será operado tras múltiples fracturas por su caída en Misano

Cargar el reproductor de audio

Tras haber conseguido un cuarto puesto en la carrera Superpole, el mejor resultado de su etapa en WorldSBK, el domingo, Vierge, ex piloto de Moto2, estaba listo para acabar entre los cinco primeros con una Honda cada vez mejor, mientras luchaba con la Motocorsa Ducati de Axel Bassani.

Pero justo después del ecuador de la carrera, Bassani golpeó el neumático delantero de la Honda CBR1000RR de Vierge en la curva 11, y el piloto español reveló que tuvo que saltar de la moto para evitar golpear el muro a la salida de la curva tras la zona de grava.

Inmediatamente se vio que el accidente era grave y Xavi Vierge fue trasladado al centro médico para pasar una revisión.

Las primeras exploraciones revelaron que el piloto de 25 años sufrió una fractura en la base del tercer hueso metacarpiano de la mano derecha, y una fractura en los huesos ganchosos de la muñeca derecha.

Y un comunicado del equipo confirmó que será necesario operar:

"Después de lesionarse la mano derecha en un incidente de carrera en Misano el 12 de junio, Xavi Vierge se ha sometido a nuevas pruebas médicas esta mañana como estaba previsto".

"Los exámenes, realizados por el Dr. Xavi Mir en el Hospital Universitario Quirón Dexeus de Barcelona, España, han confirmado seis fracturas en la mano derecha del piloto, dos de las cuales requieren cirugía".

"Los dos huesos en cuestión son el tercer metacarpiano y el hueso hamato (o ganchoso), que serán operados por el Dr. Mir y su equipo este jueves. La operación no se hará antes porque es importante esperar tres días para estar seguros de que Xavi no sufre en la cabeza ninguna consecuencia del golpe que sufrió en la caída".

No está claro cuánto tiempo tardará Vierge en recuperar su plena forma física, pero el descanso de cinco semanas hasta la próxima ronda del WSBK en Donington Park, que será el 16 y 17 de julio, hace que el riesgo de perderse alguna carrera sea bajo.

Describiendo el incidente tras el segundo abandono de su primera temporada en la categoría, Vierge dijo: "La caída ha sido una verdadera lástima porque hemos tenido un fin de semana increíble y estábamos haciendo una segunda carrera realmente buena".

"Creo que el otro piloto [Bassani] me adelantó, tocando mi rueda delantera, por lo que me encontré en línea directa contra el muro y tuve que saltar de la moto. He tenido suerte porque he tocado el suelo a una velocidad muy alta".

"Tras una primera revisión, parece que me he roto algo en la mano derecha, pero nada importante".

"Así que el lunes a primera hora me someteré a exámenes más exhaustivos para conocer los próximos pasos a dar para estar listo para correr lo antes posible. Quiero dar las gracias a mi equipo y a mis técnicos porque están haciendo un trabajo increíble".

Vierge ocupa actualmente la novena posición en el campeonato del WSBK con 63 puntos, cuatro puestos y 36 puntos por detrás de su compañero de equipo y también debutante Iker Lecuona.

