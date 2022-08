Loeb regresa al WRC para participar en el Rally Acrópolis 2022

Cargar el reproductor de audio

Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche harán su cuarta aparición del año en el WRC gracias a su próxima participación en el Rally Acrópolis, que se celebrará del 8 al 11 de septiembre, en un Ford Puma inscrito por el equipo M-Sport.

En sus redes sociales, el nueve veces campeón de la disciplina expresó su alegría por volver al que considera un "rally mítico" diez años después de su última aparición, en la que también se hizo con la que, por el momento, también es la última de sus tres victorias en tierras griegas, tras las de las temporadas 2005 y 2008.

El Rally Acrópolis, que desapareció del calendario en 2014, regresó el año pasado al calendario, con victoria de Kalle Rovanpera, y el tres veces ganador del mismo quiso comentar su decisión de participar en él.

"Elegí participar en Grecia porque es un buen rally de grava y que siempre disfruté, tiene mejor pinta ahora y no parece tan duro como la última vez que lo hice", explicó el piloto francés. "Creo que solo hay dos etapas en el recorrido de este año que he experimentado, pero fue hace diez años, por lo que mis recuerdos no son los mejores".

"Tendré que empezar de cero una vez más, lo que siempre es complicado. Creo que este año hay muchas etapas nuevas para todos. He ganado este rally en tres ocasiones, y tengo algunos buenos recuerdos. Creo que las etapas son bastante interesantes".

"He tenido buenos momentos pero también complicados. Por ejemplo, mi mayor accidente fue en Grecia, y cometí un error con la elección de neumáticos: elegí el blando, ya que esperábamos una tormenta, pero al final, hubo 40 grados".

"No es un rally sencillo, pero me gusta pilotar aquí, por lo que tengo ganas de hacerlo. Es difícil señalar mis objetivos, intentaré hacerlo lo mejor posible en términos de preparación y espero poder volver a coger el ritmo como hice en Kenia y Portugal".

"Espero que podamos hacerlo algo mejor, no cometer errores y no tener problemas es el principal objetivo", explicó Loeb.

Loeb y Galmiche han tenido una suerte irregular en las tres pruebas en las que han tomado parte este año. Triunfaron en Montecarlo, pero se vieron forzados a abandonar en dos ocasiones en Portugal, primero por el contacto con un muro bajo y luego por un problema de turbo. En el Rally Safari, el dúo se retiró debido a un problema de motor, pero pudo volver a arrancar para conseguir los puntos que otorgaba el octavo puesto.

Por primera vez esta temporada, los caminos de las dos leyendas que comparten nombre de pila y que compiten a tiempo parcial en el WRC, se separan. Sébastien Ogier había participado en las mismas pruebas que Loeb a principio de año, pero el resto del programa del vigente campeón no está decidido todavía.

Ogier anunció que quiere disputar los rallies que se celebrarán en Nueva Zelanda y en Japón, por lo que parece complicado que también viaje hasta Grecia.

Mientras que Ogier tiene cierto margen de maniobra en sus elecciones, ya que no tiene previstas más apariciones en el WEC este año, Loeb tiene que hacer malabarismos, con una agenda muy apretada entre el rally raid, la Extreme E y sus apariciones en el DTM.

Sin embargo, no se espera que el Rally Acrópolis sea la última vez que veamos al alsaciano en el WRC este año, ya que tiene previsto participar en el Rally de Cataluña, la penúltima prueba de la temporada. Loeb podría volver así a una prueba en la que ha ganado nueve veces, incluidas ocho consecutivas de 2005 a 2012.

