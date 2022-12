Rovanpera espera un WRC 2023 más difícil con los últimos fichajes

Cargar el reproductor de audio

Kalle Rovanperä cerró un 2022 mágico, habiéndose proclamado el campeón del mundo más joven de la historia del WRC. El finlandés logró seis victorias y 70 scratchs, en un curso en el que Toyota también se anotó los títulos de equipos y constructores.

El finlandés de 22 años pulverizó en cinco años y 88 días el récord anterior, establecido por Colin McRae, campeón del mundo en 1995.

Aunque Rovanpera dominó la temporada 2022, no tuvo demasiadas oportunidades de respirar tranquilo. Ott Tanak, en su último año con Hyundai, fue el único capaz de discutirle el liderato de la general a Kalle, acumulando tres victorias (una de ellas en Finlandia).

Después de tres años convulsos con Hyundai, Tanak confirmó esta semana que volverá a unirse a M-Sport para disputar la temporada 2023 a bordo de un Ford Puma. Con su movimiento, los tres equipos del campeonato contarán el año que viene con al menos un piloto que sabe lo que es ganar en la máxima categoría de los rallies.

De cara a la próxima temporada, Rovanpera admitió que el fichaje de Tanak será un obstáculo en su lucha por el título, y que se lo pondrá aún más difícil para revalidarlo.

"El año que viene va a ser más difícil en términos de lucha por el título, eso es seguro", dijo Rovanpera cuando Motorsport.com le preguntó por la defensa del título en la entrega de premios de la FIA, celebrada esta semana en Bolonia.

"Creo que todos los equipos, especialmente Hyundai, están mucho más cerca de nosotros que al principio de la temporada", añadió.

"Es agradable ver a Ott en M-Sport, y habrá pilotos ganadores en todos los equipos, así que seguro que va a ser un reto mayor que el de este año. Tendremos que esforzarnos más y ser constantes".

Reflexionando sobre su campaña de 2022, Rovanpera reveló que sus resultados y dominio superaron hasta sus propias expectativas.

"Ha sido una temporada increíble y conseguir el primer título es siempre lo más difícil, lidiar con la presión y todo eso, pero esta temporada ha sido realmente buena para nosotros", continuó.

"Quizá no esperábamos que [el título] llegara tan pronto, pero, por supuesto, siempre fue nuestro objetivo. Siempre estábamos presionando para ello. Cuando pilotaba no estaba pensando en si éramos jóvenes o no teníamos experiencia, sino que siempre intentaba ser lo más rápido posible".

"Sí, por supuesto, en algunos rallies el resultado llegó con bastante facilidad, diría yo, ya que teníamos un ritmo realmente fuerte", dijo.

Cuando se le preguntó si le sorprendió su superioridad en algunas de las pruebas del calendario, respondió afirmativamente. "Pasaron muchas cosas al principio de la temporada, pero siempre acabamos con buenos puntos".

Rovanpera iniciará la defensa de su título del WRC el mes que viene, cuando la temporada 2023 arranque en Montecarlo.

