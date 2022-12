M-Sport anuncia el fichaje de Ott Tanak para el WRC 2023

Cargar el reproductor de audio

Detrás de una despedida suele presentarse la oportunidad de recapacitar, de buscar un camino diferente. Ott Tanak no sólo no se retira, sino que también ha encontrado un asiento para la temporada 2023 del WRC.

M-Sport ha anunciado esta mañana el fichaje del campeón del mundo de 2019, que deja atrás una compleja etapa de tres años como piloto de Hyundai Motorsport y vuelve a la carga, en el equipo en el que en 2017 demostró que casi podía jugar de igual a igual con Sébastien Ogier.

Ese año ganó dos carreras, como su entonces compañero de equipo, al volante de un Ford Fiesta WRC Plus muy competitivo que ganó tres de los cuatro títulos disponibles entre 2017 y 2018. Ahora Tanak vuelve al conjunto de Cumbria, sede del equipo británico, para intentar recuperar las sensaciones que le llevaron a triunfar en el mundial de pilotos en 2019 con Toyota.

M-Sport vuelve a tener un campeón del mundo en el equipo -al menos de forma permanente, no a tiempo parcial- algo que no tenía desde 2018 con el mencionado Ogier. Una alineación que aún no está totalmente definida, pero que ya tiene su piedra angular en la que basar todas sus esperanzas.

Ott Tanak, ex de Hyundai

Dejar a Tanak en casa sin asiento para el WRC 2023 habría sido casi un crimen. Bien por el equipo y el piloto, que podrían hacer fortuna mutuamente en el futuro si M-Sport consigue desarrollar de manera positiva el Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid. No será tarea fácil, teniendo en cuenta los problemas que tuvieron con el Fiesta tras el adiós de Sébastien Ogier y Julien Ingrassia hace unos años.

Tanak, desde 2018 hasta la actualidad, ha cosechado 15 victorias en el WRC (además de las dos obtenidas con Ford, en 2017): 10 triunfos con Toyota, además del título mundial de 2019, y cinco en los últimos tres años con Hyundai. Ott estará acompañado por Martín Jarveoja, el copiloto con el que dio literalmente el salto de calidad.

Los compañeros de Tanak aún están por definir. En la pole para hacerse con el coche parece estar Pierre-Louis Loubet tras algunas buenas apariciones en 2022. La situación de Sébastien Loeb aún está por definir: al nueve veces campeón del mundo le gustaría continuar a tiempo parcial con el equipo británico, pero los aspectos económicos tienen prioridad y aún se necesitará algún tiempo.