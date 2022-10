Rovanpera, el campeón más joven de la historia del WRC: "Un orgullo"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Toyota se ha hecho con el título 2022 a falta de dos pruebas para el final de la temporada tras una impresionante victoria en el Rally de Nueva Zelanda, su sexto triunfo del curso.

El finlandés, que cumplió 22 años el sábado, se ha convertido en el campeón del WRC más joven de la historia, tomando el relevo del fallecido Colin McRae, que ganó el título en 1995 con 27 años.

Rovanpera, hijo de otro piloto que también ganó rallies en el WRC Harri Rovanpera, ha puesto fin a los 20 años de espera de Finlandia para tener un campeón del mundo desde que Marcus Gronholm consiguiera el segundo de sus títulos en Nueva Zelanda en 2002.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al hacer historia, Rovanpera dijo: "Por supuesto, me siento muy feliz y orgulloso, ya que hace mucho tiempo que Finlandia no tenía un campeón del mundo".

"No pienso demasiado en la edad, pero sigue siendo especial saber que hemos podido conseguirlo".

"Estoy muy orgulloso del equipo, de mí mismo y de mi copiloto Jonne [Halttunen]. No tengo tiempo suficiente para dar las gracias a todo el mundo, pero Jonne también está marcando una gran diferencia en el trabajo".

"Los dos tenemos la misma mentalidad, lo que facilita las cosas. Los dos sabemos lo que funciona. Sabemos que no hay que estresarse demasiado y apretar cuando podemos, y él es muy bueno en su trabajo, que es lo más importante".

"El mayor agradecimiento es para el equipo: ellos han hecho este cohete este año. Incluso después de todos los rallies difíciles, han creído en nosotros y nos han dado todo el apoyo".

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"Por supuesto que ser el primer campeón finlandés en 20 años significa mucho. Hay un gran apoyo de todos los aficionados finlandeses y ha sido bonito ver que el deporte ha vuelto a ganar un poco de seguimiento, especialmente entre los más jóvenes, lo que es muy importante para conseguir nuevos aficionados a este deporte. Es genial verlo y darles buenos resultados".

De cara al Rally de Nueva Zelanda, Rovanpera necesitaba superar a Ott Tanak, de Hyundai, por ocho puntos para asegurarse el título, pero la posibilidad de sellar el campeonato sólo se hizo posible cuando pasó del cuarto al primer puesto del rally el sábado.

Kalle Rovanperä admitió que sólo se sintió tenso antes de la última Powerstage, que lideró a pesar de que le bastaba con ser el cuarto más rápido.

"Me sorprendió un poco que incluso esta mañana no me sintiera nervioso ni nada", añadió.

"En la línea de salida de la Powerstage, ya me sentí un poco tenso sólo por querer empezar".

El rival de Rovanpera por el título, Tanak, que terminó el rally en tercera posición, admitió que el finlandés se merecía totalmente el campeonato.

"Hemos tenido un fin de semana nada bueno, pero este fin de semana Toyota y Kalle han estado muy fuertes, han ganado a todos limpiamente, sin duda", dijo Tanak.

"Enhorabuena a Harri [Rovanpera], ha hecho un gran trabajo como padre al criar a un chico tan bueno, debería estar muy orgulloso de él".

Rovanpera se suma a esta lista: Todos los campeones del mundo de rallies