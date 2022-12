M-Sport ya tiene favorito para acompañar a Tanak en el WRC 2023

Cargar el reproductor de audio

Una vez confirmado al que será el primer piloto del equipo, el que tendrá la siempre difícil tarea de luchar por el título mundial de pilotos del WRC en 2023, M-Sport centra ahora su atención en la elección del nombre que acompañará a Ott Tanak la próxima temporada.

Según Motorsport.com, Pierre-Louis Loubet es el favorito para convertirse en el nuevo escudero de Ott Tanak como piloto a tiempo completo en 2023 al volante del otro Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid.

Algunas de sus buenas actuaciones en este 2022 han llevado a los máximos responsables del equipo británico a tener en cuenta al piloto de 25 años. Para el francés, que sigue contando con el apoyo de la Federación Francesa del Automovilismo, éste podría ser el año que tanto estaba esperando.

Mientras tanto, el transalpino participó en el Rallye National Hivernal du Devoluy (Copa de Francia) junto a Nicolas Gilsoul, antiguo copiloto de Thierry Neuville. Loubet ha perdido a Vincent Landais, que ha pasado a trabajar junto a Sébastien Ogier, por lo que también está buscando un nuevo copiloto y la experiencia del belga de 40 años podría venirle muy bien.

M-Sport aún no ha decidido el número de coches que alineará el próximo año. Seguramente el mínimo serán dos, pero nada asegura que vuelvan a tener tres de forma constante como en 2022. Uno de ellos, el primero, será para Ott Tanak, el segundo para el piloto titular de la temporada, posiblemente Loubet, mientras que el se alineará a tiempo parcial.

El equipo de Dovenby Hall lleva tiempo hablando con Sébastien Loeb. El objetivo es repetir lo que se hizo en 2022: seleccionar unos pocos rallies en los que el nueve veces campeón del mundo podrá luchar no solo por los escalones más altos de la clasificación, sino también por la victoria.

El alsaciano no es el único que aspira a un asiento a tiempo parcial en M-Sport. Después de que su relación con Hyundai llegara a su fin debido a la no renovación de su contrato, Oliver Solberg está en busca de una oportunidad en el WRC de 2023 y no diría que no a un curso a tiempo parcial.

El único coche disponible en estos momentos -sin contar el cuarto Toyota GR Yaris Rally1 que podrá alquilarse en siete de las 13 pruebas del calendario- es el tercer Ford Puma Rally1. Y se sabe que el sueco está negociando con su patrocinador, Monster, para ver las posibilidades económicas.

Actualmente parece estar trabajando más centrado en una temporada completa al volante de un coche de Rally2, pero sigue dejando la puerta abierta al WRC: "Todo progresa de forma lenta. M-Sport parece ser una opción, pero es difícil decir si sucederá algo en este momento', dijo Oliver.

"Los avances son muy lentos, así que por el momento estamos trabajando en diferentes planes para correr con un Rally2. Sería correr como piloto privado con un Volkswagen Polo o en un equipo con un coche diferente. Ya veremos".

En la situación de Solberg y M-Sport está el conflicto entre patrocinadores: el suyo propio, Monster, y el del equipo, Red Bull. Las dos marcas no pueden coexistir, de hecho, el director de la escudería, Richard Millener, aclaró la situación al respecto.

"Tenemos una muy buena y estrecha relación con Red Bull y creo que sería un error por nuestra parte hacer algo que pusiera en peligro esa relación. Hemos hablado con Oliver, pero creo que es difícil porque hay un evidente conflicto de patrocinadores. Para Oliver la situación es compleja, ya que quedan muy pocos asientos disponibles para la próxima temporada".

La situación de Adrien Fourmaux también es complicada. El francés, aunque ha mostrado destellos de tener la velocidad necesaria, ha sido autor de una serie de errores que han minado sus opciones. ¿Estarán en M-Sport dispuestos a darle una oportunidad?

