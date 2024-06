Análisis: ¿funcionó el "formato sprint" del WRC en Cerdeña?

Ahora que todo se ha asentado tras un evento que protagonizó el final más apretado de la historia del WRC, el campeonato y la FIA evaluarán cómo funcionó el formato de 48 horas y 266,12 km.

Dicha prueba ha sido el último paso que ha dado el WRC para mejorar su atractivo y ofrecer a los organizadores más opciones en cuanto a formatos de rally. La otra variante de un evento más corto es también un ligero ahorro de costes para los equipos, ya que el personal puede llegar a las sedes mucho más tarde de lo habitual.

Se espera que, a partir de 2025, el calendario del WRC tenga más opciones. El concepto más corto probado en Cerdeña podría complementarse con la perspectiva de unos rallies de resistencia de más de cinco días de duración, además del formato tradicional de tres o cuatro días. Sería justo sugerir que la mayoría está de acuerdo en que eso sería un paso adelante para el WRC.

El Rally de Cerdeña de este año fue 54 km más corto que el de 2023, con 16 etapas frente a las 19 de hace 12 meses. Los mayores cambios se produjeron el viernes, que acogió el shakedown y cuatro etapas. Los equipos disputaron ocho pruebas el sábado y finalizaron con cuatro etapas y un final a mediodía del domingo. En realidad, se trataba más bien de comprimir un rally casi normal en 48 horas.

¿Cómo funcionó el formato sprint del WRC?

Todos los temores de que el concepto tuviera menos acción o dramatismo se disiparon rápidamente. El rally fue tan brutal como siempre, con un montón de historias antes de ofrecer uno de los clímax más dramáticos de la historia del WRC, cuando Ott Tanak le arrebató la victoria a Sébastien Ogier por 0,2 segundos en un emocionante final de etapa.

Sería injusto sugerir que ese increíble final fue un resultado directo del formato, ya que Ogier perdió tiempo por un pinchazo. Pero sin duda, la sensación general en el parque de asistencia fue de haber visto un gran espectáculo que seguía cumpliendo los estándares de un rally tradicional.

"No sé si este era el mejor rally para probarlo, pero la teoría seguía siendo buena", dijo Elfyn Evans. "Creo que el formato funciona y no creo que nadie se sienta perjudicado, aunque haya habido medio día menos".

En general, las partes interesadas apoyan la idea de que el rally comience el viernes por la tarde y termine el domingo a mediodía. La FIA ya ha dado su visto bueno al formato y le ven mucho más potencial de cara al futuro.

"Creo que el concepto ha sido bueno y creo que casi todo el mundo llegó un día más tarde de lo normal, y el rally sigue pareciendo una prueba dura del WRC", dijo a Motorsport.com el director deportivo de la FIA, Andrew Wheatley.

"No creo que podamos hacerlo en todas partes y quizás no deberíamos hacerlo, pero es un proceso que hasta ahora ha tenido bastante éxito. El objetivo es dar a los organizadores la oportunidad de hacer algo ligeramente diferente y el concepto ha demostrado que tiene potencial".

Sin embargo, Cerdeña puso de relieve algunos aspectos mejorables. Algunas de las críticas se dirigieron a las circunstancias específicas del evento que crearon un itinerario inusual.

En lugar de los tradicionales bucles de tres o cuatro etapas por la mañana y por la tarde, separadas por un servicio de asistencia, el itinerario del viernes y el sábado contaba con un par de etapas repetidas. Éstas se dividían mediante reagrupamientos o una zona de montaje de neumáticos (el sábado).

Eso se hizo para permitir que los 81 coches completaran esas etapas antes de reiniciar el bucle de nuevo. Aunque eso fue beneficioso para los aficionados, ya que pudieron ver más coches en acción, alargó las jornadas para los equipos.

El sábado se puso de manifiesto el problema. Las tripulaciones durmieron unas cuatro horas el viernes por la noche, antes de tener que salir del parque de servicio de Alghero para llegar a la primera etapa, que empezó a las 7:41h de la mañana, mientras que la última prueba comenzó a las 18:10h.

¿Soluciones fáciles para la próxima vez que se use?

Teniendo en cuenta el tramo por carretera desde el servicio de asistencia hasta las etapas y el regreso, fue aproximadamente un día de 14 horas en el coche, lo que no gustó a los pilotos. Se entiende que la falta de comisarios en la isla comprometió el itinerario, lo que puede resolverse fácilmente en el futuro si se repite este formato.

"No queremos que todos los rallies sean cortos y no necesitamos hacer 300 kilómetros por hacer 300 kilómetros", dijo el director del equipo M-Sport, Richard Millener, a Motorsport.com. "Ha sido un rally fantástico con un formato diferente, y ha funcionado bien".

"El único retoque que le haría es probarlo en pruebas en las que se pueda hacer un bucle más tradicional de tres o cuatro etapas, y luego un servicio. Creo que la razón de los reagrupamientos aquí es el número de comisarios que hay en la isla, y además hemos tenido muchos coches aquí, así que tienen que pasar todos por las etapas y luego volver a dar la vuelta".

"Es una cuestión deportiva que podemos solucionar fácilmente, lo que acortará el día para nosotros y será estupendo", explicó.

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, elogió el concepto, pero apoyó la petición de Millener de "añadir un servicio el año que viene en lugar de una zona de montaje de neumáticos de 15 minutos", lo que podría haber evitado que Takamoto Katsuta se retirara del rally tras sufrir una fuga de aceite que no pudo arreglarse durante ese corto periodo de tiempo.

El propio Katsuta destacó que el itinerario era duro tanto para los pilotos como para el coche, pero de nuevo esa crítica no se centró en el concepto de rally más corto en sí.



"En este tipo de rally, no entiendo por qué no tenemos un servicio de asistencia a mediodía, porque es muy importante", dijo el japonés. "Y al mismo tiempo, pilotos y copilotos, no tenemos tiempo para comer ni para descansar. Un día entero en el coche no es agradable. Eran condiciones muy difíciles y muy duras para el coche".

Dani Sordo, piloto de Hyundai, se hizo eco de esa opinión y añadió: "Creo que el formato está bien, pero creo que es importante gestionar mejor los tiempos".

El WRC puede y debe reflexionar sobre el nuevo formato

Adrien Fourmaux fue quizá el más crítico con el formato. El de M-Sport pidió etapas más largas que sean dignas del WRC, en lugar de disputar más especiales de distancias más cortas.

Una vez más, las críticas del francés se dirigen en gran medida al itinerario que ha creado días más largos, y aunque Fourmaux está preocupado por el bienestar de las tripulaciones y los equipos, sus sugerencias de mejora tienen en cuenta a los aficionados y el espectáculo en general.

"No me gusta porque tenemos menos tiempo para los espectadores", declaró a Motorsport.com. "Es un gran ajetreo durante dos días y medio y dormimos incluso menos que antes".

"Alex [Coria, copiloto] sólo durmió cuatro horas el viernes por la noche antes del sábado, que fue un día muy largo. Me gustaría tener un rally en el que hiciéramos etapas toda la noche. Por supuesto, si se hacen etapas por la noche, no dormiremos mucho".

"Pero cuando la última etapa es a las 19h de la tarde y la siguiente a las 7h de la mañana, la gente no se da cuenta del reto que supone. Tenemos todos los tramos por carretera de vuelta al parque de asistencia, luego tenemos que hacer el debriefing con el equipo, y después nos vamos a dormir y nos levantamos muy pronto porque tenemos un largo tramo por carretera hasta la primera etapa".

"La gente no lo ve. Pero si tuviéramos una etapa a medianoche, los aficionados estarían como 'woah'. Sería genial. Si quieren acortar los rallies, estaría bien que tuviéramos etapas más largas. Esto es el Campeonato del Mundo de Rallyes, no un campeonato regional de rallyes".

"En el WRC, las etapas deberían tener 50 km, 40 km o 30 km. Tenemos demasiadas etapas de 12 km, por ejemplo. Para mí, deberíamos tener etapas más largas y entonces no tendríamos que hacer la misma cantidad de especiales, por lo que nos llevaría menos tiempo, pero seguiríamos haciendo la misma cantidad de kilómetros", añadió.

Las sugerencias de Fourmaux son sin duda motivo de reflexión para los organizadores de cara al futuro. Pero para eso están las pruebas de formatos. La Fórmula 1 ofreció un gran ejemplo cuando estrenó su sistema de clasificación por eliminación en el GP de Australia de 2016. Rápidamente se descubrió que era demasiado confuso y se abandonó.

La lección aprendida de Cerdeña es que el formato de 48 horas tiene un potencial real. Pero también necesita un itinerario a su medida.