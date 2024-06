El futuro reglamento del WRC, a punto de definirse tras meses de debate

El Mundial de Rallies ha estado trabajando de cara a la reunión del Consejo Mundial del Motor de este martes, en la que se espera que se responda a varias preguntas. El primer punto del orden del día es el reglamento técnico para el año que viene y 2026, que ha suscitado un acalorado debate desde que la FIA desveló sus propuestas para el futuro del campeonato en febrero.

Todo apunta a que el reglamento actual de la categoría Rally1 se mantendrá hasta finales de 2026. Esto supondría un giro de 180 grados respecto a la propuesta de la Federación, presentada por el grupo de trabajo del organismo rector del automovilismo, creado en diciembre para "evaluar y recomendar la futura dirección de los rallies".

La propuesta de febrero se basaba en la eliminación de la potencia híbrida de los coches de Rally1 a partir de 2025, como parte de un plan para reducir las diferencias de rendimiento con los vehículos de la clase Rally2 mediante una reducción de la aerodinámica, un alerón trasero modificado y un limitador de aire más pequeño.

Esto coincidió con otra propuesta, que consistía en que los fabricantes produjeran un kit de mejora aerodinámica opcional para los coches de Rally2 con el fin de aumentar su rendimiento y permitir a algunos competidores luchar en la parte alta de la tabla. Los actuales equipos de Rally1 y las marcas de WRC2 se opusieron firmemente a la idea, lo que dio lugar a una carta dirigida a la FIA en abril en la que se solicitaba que se mantuviera la normativa actual.

Las principales quejas de los equipos se centraban en el corto plazo de tiempo para rediseñar, probar y validar los cambios en los coches para la próxima campaña, y en el hecho de que ya se habían realizado inversiones económicas en los vehículos actuales, que se espera que compitan durante un ciclo de cinco años, de 2022 a 2026.

La idea de la Federación era aumentar el número de participantes y facilitar una transición hacia 2027, cuando se tiene previsto introducir un nuevo reglamento basado en el concepto actual de Rally1. Estos vehículos, de 330 caballos de potencia, utilizarán una célula de seguridad común para reducir costes y permitir a los fabricantes desarrollar coches con su propia carrocería, basados en modelos de producción.

Desde febrero, ha habido varias reuniones con las partes interesadas y la Comisión del WRC para encontrar una solución para seguir adelante, y se espera que el resultado llegue este martes. Se ha elaborado un dossier que se presentará en el Consejo Mundial del Motor, donde se tomará una decisión.

Aunque la FIA se ha mantenido hermética en cuanto a lo que se anunciará, en el pasado Rally de Cerdeña el director deportivo de rallies del organismo federativo, Andrew Wheatley, dijo que se puede esperar una "transición suave" hacia 2027.

"Creo que se ha hecho una cantidad increíble de trabajo en los últimos tres meses, y que estamos probablemente al 50 por ciento del trabajo", comentó a Motorsport.com sobre esta reunión. "Nos hemos alejado mucho del debate que teníamos, pero eso se debe en parte a que las discusiones han sido bastante extensas durante bastante tiempo".

"Creo que lo que encontrarán es que seremos capaces de tener una transición suave hacia 2027 y los conceptos que se han estado generando. El trabajo duro que se está llevando a cabo es un testimonio de que todo el mundo cree que el Campeonato del Mundo de Rallies tiene un futuro fuerte".

Queda por ver a qué equivale exactamente esta "transición suave" sobre el papel, pero los equipos del WRC ya han dado indicios de que el coche Rally1, tal y como lo conocemos actualmente, continuará el año que viene. En Croacia, el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, sugirió que no esperaba demasiados cambios, mientras que en Cerdeña, a principios de este mes de junio, explicó: "Se ha hablado un poco en los medios de comunicación de que los coches actuales permanecerán los dos próximos años, lo cual asumo".

"Creo que es el camino correcto, ya que la inversión está hecha y no tiene sentido hacer una gran inversión para un periodo de tiempo corto. Debemos centrarnos en el reglamento de 2027 y todos los equipos están de acuerdo en ello, así que eso es lo que espero. Para mí, el coche, con o sin parte híbrida, no supone una gran diferencia en general. Sin inversión adicional en los actuales coches, creo que sería lo mejor para ahorrar presupuesto para todos".

Hyundai Motorsport ha dejado clara su postura con su máximo responsable, Cyril Abiteboul, revelando que la incertidumbre ha obligado al equipo a abandonar su importante actualización prevista para 2025 en su actual i20 N. El ex jefe de Renault en la Fórmula 1 cree que los cambios propuestos para los Rally1 crearían un producto "no a la altura" del Mundial. Esto ha provocado que el francés le haya dicho a su equipo que apueste por continuar con la normativa actual, con su equipo de diseño trabajando en mejoras para la próxima campaña.

"Ya es hora de que tengamos algo de claridad para el futuro, en primer lugar para el equipo y nuestra oficina de diseño, porque es muy complicado definir en qué coches y con qué reglamento trabajar", detalló Abiteboul a Motorsport.com. "Nos hemos anticipado y hemos hecho algunas suposiciones sobre las conclusiones del Consejo Mundial del Motor, y esperamos que se confirmen. Esto es importante para que podamos informar a la sede en cuanto a lo que 2025 y 2026 se refiere".

M-Sport Ford también confía en la estabilidad del reglamento para 2025, ya que el objetivo es garantizar que el campeonato se encuentre en la mejor posición posible para atraer a nuevas marcas en 2027. "No tenemos ningún resultado sólido [todavía], pero creo que, por todo lo que he oído, la estabilidad es la clave y la atención se centrará en 2027, que es lo que queremos", dijo Richard Millener a Motorsport.com en Italia.

"Todos los fabricantes están muy alineados y son muy positivos a la hora de encontrar un camino para 2027. Estamos buscando diferentes trenes de potencia y opciones, así que no hay excusa para que ningún fabricante entre, si lo hacen o no es una historia diferente. Necesitamos este visto bueno final, y entonces podremos seguir adelante. Creo que hemos tenido unos meses difíciles, de inestabilidad, que no eran realmente necesarios", finalizó.