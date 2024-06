Sordo no está seguro de su futuro en el WRC tras el podio en Cerdeña

El piloto de 41 años coronó su 191ª participación en el Mundial de Rallies al terminar tercero por detrás de su compañero de equipo en Hyundai, Ott Tanak, y de Sébastien Ogier, ya que los dos primeros quedaron separados por tan sólo dos décimas.

El Rally de Cerdeña era la segunda participación de Dani Sordo en la temporada 2024, a los mandos del tercer i20 N de Hyundai Motorsport, tras la de Portugal, en la que terminó quinto. Estos dos rallies son todo lo que se ha confirmado para el español, que despertó las alarmas cuando insinuó que la prueba italiana podría ser su última participación en el campeonato.

Así fue el Rally de Cerdeña del WRC: WRC WRC Cerdeña: Tanak vence en uno de los finlaes más apretados de la historia y podio de Sordo

"No sé si me volveréis a ver, ya veremos", dijo Sordo cuando le preguntaron al final de la Power Stage cuándo volvería. "Tengo dos rallies este año, no quiero hablar de ello ahora, así que ya veremos. Terminaré este rally con un podio, y eso me hará feliz". Cuando se le insistió más sobre su futuro y se le preguntó si le gustaría correr más rallies con la firma coreana, respondió: "A ver, no lo sé, no puedo responder a esto".

El director del programa de WRC de Hyundai, Christian Loriaux, no pudo arrojar más luz sobre el futuro del cántabro, pero dejó entrever que este no será su final del camino en el Mundial. "No es algo de lo que queramos hablar aquí, pero seguro que Dani ha hecho un buen rally, y también hizo buenos tiempos en Portugal", comentó Loriaux a Motorsport.com. "No hay que decir que se ha acabado para Dani, así que vamos a ver".

Aunque el futuro de Sordo en el WRC está en el aire, el próximo 23 de junio competirá para Hyundai en la famosa subida a Pikes Peak, en Estados Unidos.

El piloto de Torrelavega pilotará un Hyundai Ioniq 5N EV muy modificado, que puede generar 505 kW (678 caballos de potencia), y se espera que conduzca el coche por primera vez esta semana. "Estará bien, es más divertido y mediático para nosotros que intentar luchar por la victoria", añadió.