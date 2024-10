Vanthoor pide a BMW actualizar su coche para pelear en el WEC 2025

El piloto belga cree que BMW necesita mejorar su coche para ser un conjunto que esté de forma consistente en la cabeza en la temporada 2025 del WEC. El M Hybrid V8 LMDh logró algo de éxito en la IMSA desde que debutó en la pasada campaña, mientras que su expansión al mundial de resistencia fue una consolidación relativamente buena.

Hasta ahora, los alemanes fueron contrarios a utilizar los llamados comodines en su vehículo, y el director del área deportiva, Andreas Roos, descartó cualquier actualización en un futuro próximo en las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, Dries Vanthoor descartó cree que hay algunos puntos débiles que necesitan solucionar durante el invierno para ser más competitivos.

"Creo que es necesario [usar los comodines], pero los estamos usando con prudencia, ya que solo tenemos unos pocos en la homologación del coche", dijo a Motorsport.com antes de la prueba de las 6 Horas de Fuji, en donde acabó segundo junto con Marco Wittmann y Raffaele Marciello. "Solo queremos utilizarlos lo mejor posible, realmente los usamos para las grandes cosas de nuestro coche".

Antes del gran resultado de BMW en tierras japoneses, el equipo de fábrica dirigido por WRT logró un sexto puesto como mejor resultado en la cita de las 6 Horas de Imola. Cuando se le preguntó si confiaba en luchar regularmente en cabeza en 2025 si el vehículo mantiene la especificación actual, el piloto belga respondió: "No, creo que necesitamos algunas mejoras para poder hacerlo, y eso es en lo que tenemos que trabajar ahora".

"Vamos a ver qué [mejora] tenemos que hacer primero, pero sí creo que debemos hacerlo", comentó Dries Vanthoor. "La gente que está trabajando en esas áreas junto con nosotros como pilotos, dando feedback de ida y vuelta, saben lo suficientemente bien en qué áreas tenemos que mejorar y quizá vayan en esa dirección".

Al igual que otros fabricantes, BMW tiene permitido un total de cinco comodines durante los cinco años de vida inicial del M Hybrid V8, aunque no todos los cambios cuentan para el comodín, y los constructores no están obligados a revelar públicamente el uso de su asignación. En el WEC, las marcas deben solicitar las modificaciones a los responsables del reglamento, el Automobile Club de l'Ouest y la FIA, y son ellos quienes deciden.

El belga señaló los frenos como un área en la que los germanos deben trabajar durante el invierno para mejorar el rendimiento en carrera: "Hemos tenido bastantes problemas con los frenos durante toda la temporada. Es un tema importante para nosotros, que nos perjudica mucho especialmente en las carreras, creo que en una vuelta en la calificación, no sientes este problema porque no pasa nada, pero, a la larga, siempre suele perjudicarnos mucho, ese seguro que es de los tres primeros contratiempos de los que deberíamos resolver primero".

Sin embargo, BMW insiste en que no necesitan utilizar ningún comodín para mejorar sus resultados en el WEC, y Andreas Ross comentó en que hay mucho potencial sin explotar en el coche que pueden sacar a relucir antes de llevar a cabo una actualización: "Se ve que seguimos progresando. Cuando ves dónde estábamos en Qatar [en marzo] y dónde estamos ahora, ves claramente que hay mucho potencial en el vehículo".

"Esto es lo que siempre he dicho cuando surge el tema de los comodines. Mientras no extraigamos todo el potencial del coche no hay necesidad de usar uno", dijo. "Sigo creyendo que tenemos potencial en el vehículo que todavía tenemos que extraer, mientras podamos hacerlo, no hay necesidad de comodines. De momento, aún nos queda mucho trabajo por hacer y mejoraremos cada vez más".

