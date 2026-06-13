Le Mans - Toyota cierra la primera hora al frente por delante de BMW

Le Mans.- A las 16:00h, el ciclista Mark Cavendish dio la bandera a cuadros de la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans, y el poleman Kevin Magnussen impuso un ritmo tan lento en el inicio lanzado que hubo varios amagos de drama.

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Los BMW estuvieron a punto de tocarse y Magnussen perdió varias posiciones, dejando como referencia de la marca BMW al #20. También casi se tocan el Ferrari #50 y el #51, que de hecho al final de la primera hora estaban noveno y décimo, pero tras haber parado el #51.

Parecía que el BMW #20 acabaría la primera hora liderando con René Rast al volante. El Cadillac #12 había salido primero de la primera curva y comenzó a luchar con el BMW, a un ritmo bastante similar que luego subió hasta los más de 8 segundos y, cerca del término de la primera hora bajó hasta cuatro.

BMW habría cerrado la primera hora en cabeza de no ser por el turno de paradas que descrincronizó las posiciones de cabeza. Los primeros en detenerse, de hecho después de solo siete vueltas, fue el Toyota #7, antes de que el #8 hiciera lo propio, dejando claro que el fabricante japonés buscaba una estrategia alternativa. Y para terminar los primeros 60 minutos les salió bien, porque Sebastien Buemi, múltiple ganador de esta cita, se puso primero cuando el BMW #20 entró, mientras que el Toyota #7 es quinto.

Muy competitivo fue el Alpine #35 del artistócrata Ferdinang Habsburg (¿sabías que si Austria fuera monarquía, él sería príncipe heredero? Su abuelo es nieto del último rey emperador del país y de hecho bisnieto del marido de Sisí Emperatriz). Bien, pues con el Alpine #35 es tercero, tras haber superado en el turno de paradas al Cadillac #12, que al cierre de este resumen era sexto.

De hecho tras las paradas, el Cadillac mejor colocado es el #38, cuarto, con el #101 septimo.

Con el Ferrari de Miguel Molina, que hará el tercer stint, es décimo Nicklas Nielsen, detr´sa del Ferrari #51 que es octavo con Antonio Giovinazzi. De los españoles, solo Dani Juncadella empezó la carrera, y su Gensis Magma es 13º después de haber salido sexto pero perdiendo terreno con menos ritmo que otros coches.

También habrá que esperar para ver a Alex Riberas, cuyo Aston Martin #009 es undécimo con Marco Sorensen.

Al término de la primera hora, en LMP2 lideraba IDEC Sport con el #28 Oreca 07-Gibson. En LGMT3, el líder era el Lexus RC #78 del Akkodis ASP Team, con una ventaja de 24 segundos sobre los BMW, segundo y terceros, que van pegados.