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Crónica de carrera
WEC 24 Horas de Le Mans

Le Mans - Hora 16: el Cadillac #12 lidera la carrera; Toyota y BMW le siguen

Cadillac, Toyota y BMW se han situado como favoritos para la victoria de las 24 Horas de Le Mans 2026, pero solo Toyota cuenta con dos coches en la vuelta del líder.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Louis Deletraz, Will Stevens, Norman Nato

El Cadillac #12 logró una cómoda ventaja al llegar al ecuador de las 24 Horas de Le Mans, mientras que Toyota y BMW se enzarzaban en una reñida lucha por el segundo puesto.

Los dos Cadillac de fábrica pilotados por Jota se colocaron en cabeza en la 14ª hora, al adelantar en boxes al Toyota GR010 Hybrid #8, que hasta entonces lideraba la carrera.

Sin embargo, el Cadillac #38, que rodaba en segunda posición, sufrió un problema en la dirección asistida poco después de las cuatro de la mañana, lo que le obligó a realizar dos paradas no programadas en boxes para repararlo. Jota retiró el coche justo antes del final de la decimosexta hora.

Los problemas nocturnos del #38 dejaron al coche gemelo, pilotado actualmente por Will Stevens, con una ventaja de más de 45 segundos, mientras que el Toyota TR010 Hybrid #8 recuperó la segunda posición tras una noche complicada para el coche líder de la marca japonesa. 

Brendon Hartley lideraba la carrera en la reanudación tras el coche de seguridad, pero se salió en la curva Mulsanne en la décima hora. Tras perder el liderato en la siguiente tanda de paradas en boxes, el Toyota #8 perdió más tiempo por una infracción de «Full Course Yellow».

La última tanda de paradas en boxes situó a Hartley por delante del BMW M Hybrid V8 #20, aunque Sheldon van der Linde se estaba acercando al neozelandés a las ocho de la mañana.

El Toyota #7 rodaba cuarto con Nyck de Vries al volante, mientras que el Ferrari oficial #51 iba por delante de los dos Alpine A424.

Wayne Taylor Racing fue penalizado dos veces por intervenciones de (Full Course Yellow) bandera amarilla en toda la pista, lo que dejó al Cadillac #101 a casi tres minutos de los líderes, en octava posición.

El Ferrari #83 de AF Corse rodaba en novena posición, mientras que el Aston Martin #007 completaba el top 10.

Genesis, debutante en Le Mans, tuvo problemas por primera vez durante la noche, y el GMR-001 #19 se detuvo dos veces en pista, lo que provocó un FCY en la primera ocasión. 

En LMP2, el Oreca 07 #30 de Duqueine consolidó su liderato en las primeras horas del día, con Richard Verschoor rodando con casi 90 segundos de ventaja sobre los dos coches de Inter Europol. Proton se mantuvo en cuarta posición, con Harry King ahora al volante del #9.

Varios coches de LMP2 sufrieron incidentes en pista durante la noche y hasta bien entrada la mañana, con Enzo Trulli varando el Algarve Pro Oreca en Mulsanne y Dane Cameron haciendo un trompo con el coche de AO by TF en Indianápolis. La estrella de Porsche GTP, Kevin Estre, también chocó contra las barreras en Indianápolis tras pasar por encima de los bordillos con el Oreca #14 de TDS, apenas unos minutos antes de que terminara la decimosexta hora.

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Corvette Z06 LMGT3.R n.º 33 de TF Sport: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Foto de: Germain Durand

En la categoría LMGT3, el Corvette Z06 GT3.R #33 de TF Sport se colocó en cabeza durante la noche, con el piloto oficial de GM Nicky Catsburg ampliando una ventaja de más de 90 segundos.

El #78 ASP Lexus RC F GT3 es el rival más cercano del Corvette en segunda posición, mientras que el #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3, que partía desde la pole, cayó al tercer puesto durante la noche. 

El vigente campeón, Manthey Porsche, ocupa la cuarta posición, con Ayhancan Guven al volante del 911 GT3 R #91.

El segundo Lexus de ASP también se encontraba entre el grupo de cabeza hasta que recibió una penalización de drive-through por provocar una colisión con el Ferrari 296 GT3 de Kessel Racing.

Clasificación de Le Mans tras la hora 16 (08:00h de España)

P N.º Equipo Intervalo Diferencia Paradas/vuelta
1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA VUELTA 260 LÍDER 22 / L253
2 8 TOYOTA RACING +46,571 +46,571 22 / L251
3 20 BMW M TEAM WRT +3,854 +50,425 21 / L252
4 7 TOYOTA RACING +2:14.090 +1 VUELTA 22 / L255
5 51 FERRARI AF CORSE +16,210 +1 VUELTA 22 / L255
6 35 EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA +0,726 +1 VUELTA 21 / L251
7 36 EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA +27,334 +1 VUELTA 21 / L250
8 101 CADILLAC WTR +2,744 +1 VUELTA 23 / L233
9 83 AF CORSE +18,761 +1 VUELTA 22 / L255
10 7 EQUIPO ASTON MARTIN THOR +2:06.616 +2 VUELTAS 21 / L256
11 17 GENESIS MAGMA RACING +1:25.922 +2 VUELTAS 21 / L249
12 9 EQUIPO ASTON MARTIN THOR +1 VUELTA +3 VUELTAS 23 / L249
13 94 PEUGEOT TOTALENERGIES +1:35.716 +4 VUELTAS 21 / L254
14 93 PEUGEOT TOTALENERGIES +43,579 +4 VUELTAS 21 / L248
15 19 GENESIS MAGMA RACING +1:03.390 +4 VUELTAS 21 / L251
16 15 BMW M TEAM WRT +1 VUELTA +5 VUELTAS 20 / L244
17 50 FERRARI AF CORSE +3 VUELTAS +9 VUELTAS 20 / L243
18 30 EQUIPO DUQUEINE VUELTA 246 LÍDER 20 / L238
19 343 COMPETICIÓN INTER EUROPOL +1:08.069 +1:08.069 20 / L239
20 43 COMPETICIÓN INTER EUROPOL +15,646 +1:23.715 20 / L240
21 26 VECTOR SPORT +2:16.770 +1 VUELTA 21 / L240
22 29 FORESTIER RACING BY PANIS +15,788 +1 VUELTA 22 / L243
23 9 PROTON COMPETITION +2,960 +1 VUELTA 22 / L243
24 37 CLX MOTORSPORT +11,142 +1 VUELTA 20 / L234
25 28 IDEC SPORT +1:37.228 +1 VUELTA 23 / L236
26 4 CROWDSTRIKE RACING BY APR +1 VUELTA +2 VUELTAS 21 / L239
27 24 NIELSEN RACING +1:32.301 +3 VUELTAS 22 / L242
28 22 UNITED AUTOSPORTS +7:51.935 +3 VUELTAS 21 / L241
29 183 AF CORSE +32,133 +3 VUELTAS 22 / L240
30 14 TDS RACING +1 VUELTA +4 VUELTAS 23 / L240
31 99 AO POR TF +1:41.089 +5 VUELTAS 21 / L234
32 44 PROTON COMPETITION +40,635 +5 VUELTAS 21 / L234
33 48 RD LIMITED +17,552 +5 VUELTAS 21 / L231
34 25 ALGARVE PRO RACING +16,159 +5 VUELTAS 21 / L233
35 222 UNITED AUTOSPORTS +1 VUELTA +7 VUELTAS 20 / L227
36 3 DKR ENGINEERING +7 VUELTAS +14 VUELTAS 23 / L223
37 33 TF SPORT VUELTA 228 LÍDER 22 / L220
38 78 EQUIPO AKKODIS ASP +2:08.162 +2:08.162 22 / L220
39 27 EQUIPO HEART OF RACING +1:16.474 +1 VUELTA 23 / L224
40 74 KESSEL RACING +23,769 +1 VUELTA 23 / L221
41 23 HEART OF RACING TEAM +8,896 +1 VUELTA 24 / L226
42 21 VISTA AF CORSE +8,545 +1 VUELTA 22 / L225
43 2 TF SPORT +4,494 +1 VUELTA 21 / L219
44 91 MANTHEY DK ENGINEERING +28,068 +1 VUELTA 21 / L226
45 32 REORDE DEL EQUIPO +0,459 +1 VUELTA 21 / L219
46 87 EQUIPO AKKODIS ASP +17,741 +1 VUELTA 24 / L225
47 34 RACING TEAM TURQUÍA POR TF +29,609 +1 VUELTA 23 / L226
48 69 RECORDO DEL EQUIPO +50,056 +1 VUELTA 21 / L217
49 150 RICHARD MILLE AF CORSE +36,139 +1 VUELTA 22 / L224
50 57 KESSEL RACING +34,916 +2 VUELTAS 22 / L225
51 59 ESPÍRITU DE CARRERA DE LEMANS +2:05.368 +2 VUELTAS 22 / L222
52 88 PROTON COMPETITION +24,403 +2 VUELTAS 24 / L226
53 58 GARAGE 59 +1:32.499 +3 VUELTAS 22 / L224
54 77 PROTON COMPETITION +22,983 +3 VUELTAS 22 / L220
55 10 GARAGE 59 +1:11.006 +3 VUELTAS 21 / L215
56 92 LA CURVA MANTHEY +1:54.773 +3 VUELTAS 20 / L216
57 62 EQUIPO QATAR BY IRON LYNX +6 VUELTAS +10 VUELTAS 22 / L216
FUERA 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 21 / L218
OUT 79 IRON LYNX 15 / L153
FUERA 54 VISTA AF CORSE 10 / L103
OUT 61 IRON LYNX 7 / L65
OUT 13 13 AUTOSPORT 7 / L61

 

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