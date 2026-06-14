Le Mans - Hora 16: el Cadillac #12 lidera la carrera; Toyota y BMW le siguen
Cadillac, Toyota y BMW se han situado como favoritos para la victoria de las 24 Horas de Le Mans 2026, pero solo Toyota cuenta con dos coches en la vuelta del líder.
El Cadillac #12 logró una cómoda ventaja al llegar al ecuador de las 24 Horas de Le Mans, mientras que Toyota y BMW se enzarzaban en una reñida lucha por el segundo puesto.
Los dos Cadillac de fábrica pilotados por Jota se colocaron en cabeza en la 14ª hora, al adelantar en boxes al Toyota GR010 Hybrid #8, que hasta entonces lideraba la carrera.
Sin embargo, el Cadillac #38, que rodaba en segunda posición, sufrió un problema en la dirección asistida poco después de las cuatro de la mañana, lo que le obligó a realizar dos paradas no programadas en boxes para repararlo. Jota retiró el coche justo antes del final de la decimosexta hora.
Los problemas nocturnos del #38 dejaron al coche gemelo, pilotado actualmente por Will Stevens, con una ventaja de más de 45 segundos, mientras que el Toyota TR010 Hybrid #8 recuperó la segunda posición tras una noche complicada para el coche líder de la marca japonesa.
Brendon Hartley lideraba la carrera en la reanudación tras el coche de seguridad, pero se salió en la curva Mulsanne en la décima hora. Tras perder el liderato en la siguiente tanda de paradas en boxes, el Toyota #8 perdió más tiempo por una infracción de «Full Course Yellow».
La última tanda de paradas en boxes situó a Hartley por delante del BMW M Hybrid V8 #20, aunque Sheldon van der Linde se estaba acercando al neozelandés a las ocho de la mañana.
El Toyota #7 rodaba cuarto con Nyck de Vries al volante, mientras que el Ferrari oficial #51 iba por delante de los dos Alpine A424.
Wayne Taylor Racing fue penalizado dos veces por intervenciones de (Full Course Yellow) bandera amarilla en toda la pista, lo que dejó al Cadillac #101 a casi tres minutos de los líderes, en octava posición.
El Ferrari #83 de AF Corse rodaba en novena posición, mientras que el Aston Martin #007 completaba el top 10.
Genesis, debutante en Le Mans, tuvo problemas por primera vez durante la noche, y el GMR-001 #19 se detuvo dos veces en pista, lo que provocó un FCY en la primera ocasión.
En LMP2, el Oreca 07 #30 de Duqueine consolidó su liderato en las primeras horas del día, con Richard Verschoor rodando con casi 90 segundos de ventaja sobre los dos coches de Inter Europol. Proton se mantuvo en cuarta posición, con Harry King ahora al volante del #9.
Varios coches de LMP2 sufrieron incidentes en pista durante la noche y hasta bien entrada la mañana, con Enzo Trulli varando el Algarve Pro Oreca en Mulsanne y Dane Cameron haciendo un trompo con el coche de AO by TF en Indianápolis. La estrella de Porsche GTP, Kevin Estre, también chocó contra las barreras en Indianápolis tras pasar por encima de los bordillos con el Oreca #14 de TDS, apenas unos minutos antes de que terminara la decimosexta hora.
Corvette Z06 LMGT3.R n.º 33 de TF Sport: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg
Foto de: Germain Durand
En la categoría LMGT3, el Corvette Z06 GT3.R #33 de TF Sport se colocó en cabeza durante la noche, con el piloto oficial de GM Nicky Catsburg ampliando una ventaja de más de 90 segundos.
El #78 ASP Lexus RC F GT3 es el rival más cercano del Corvette en segunda posición, mientras que el #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3, que partía desde la pole, cayó al tercer puesto durante la noche.
El vigente campeón, Manthey Porsche, ocupa la cuarta posición, con Ayhancan Guven al volante del 911 GT3 R #91.
El segundo Lexus de ASP también se encontraba entre el grupo de cabeza hasta que recibió una penalización de drive-through por provocar una colisión con el Ferrari 296 GT3 de Kessel Racing.
Clasificación de Le Mans tras la hora 16 (08:00h de España)
|P
|N.º
|Equipo
|Intervalo
|Diferencia
|Paradas/vuelta
|1
|12
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|VUELTA 260
|LÍDER
|22 / L253
|2
|8
|TOYOTA RACING
|+46,571
|+46,571
|22 / L251
|3
|20
|BMW M TEAM WRT
|+3,854
|+50,425
|21 / L252
|4
|7
|TOYOTA RACING
|+2:14.090
|+1 VUELTA
|22 / L255
|5
|51
|FERRARI AF CORSE
|+16,210
|+1 VUELTA
|22 / L255
|6
|35
|EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA
|+0,726
|+1 VUELTA
|21 / L251
|7
|36
|EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA
|+27,334
|+1 VUELTA
|21 / L250
|8
|101
|CADILLAC WTR
|+2,744
|+1 VUELTA
|23 / L233
|9
|83
|AF CORSE
|+18,761
|+1 VUELTA
|22 / L255
|10
|7
|EQUIPO ASTON MARTIN THOR
|+2:06.616
|+2 VUELTAS
|21 / L256
|11
|17
|GENESIS MAGMA RACING
|+1:25.922
|+2 VUELTAS
|21 / L249
|12
|9
|EQUIPO ASTON MARTIN THOR
|+1 VUELTA
|+3 VUELTAS
|23 / L249
|13
|94
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|+1:35.716
|+4 VUELTAS
|21 / L254
|14
|93
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|+43,579
|+4 VUELTAS
|21 / L248
|15
|19
|GENESIS MAGMA RACING
|+1:03.390
|+4 VUELTAS
|21 / L251
|16
|15
|BMW M TEAM WRT
|+1 VUELTA
|+5 VUELTAS
|20 / L244
|17
|50
|FERRARI AF CORSE
|+3 VUELTAS
|+9 VUELTAS
|20 / L243
|18
|30
|EQUIPO DUQUEINE
|VUELTA 246
|LÍDER
|20 / L238
|19
|343
|COMPETICIÓN INTER EUROPOL
|+1:08.069
|+1:08.069
|20 / L239
|20
|43
|COMPETICIÓN INTER EUROPOL
|+15,646
|+1:23.715
|20 / L240
|21
|26
|VECTOR SPORT
|+2:16.770
|+1 VUELTA
|21 / L240
|22
|29
|FORESTIER RACING BY PANIS
|+15,788
|+1 VUELTA
|22 / L243
|23
|9
|PROTON COMPETITION
|+2,960
|+1 VUELTA
|22 / L243
|24
|37
|CLX MOTORSPORT
|+11,142
|+1 VUELTA
|20 / L234
|25
|28
|IDEC SPORT
|+1:37.228
|+1 VUELTA
|23 / L236
|26
|4
|CROWDSTRIKE RACING BY APR
|+1 VUELTA
|+2 VUELTAS
|21 / L239
|27
|24
|NIELSEN RACING
|+1:32.301
|+3 VUELTAS
|22 / L242
|28
|22
|UNITED AUTOSPORTS
|+7:51.935
|+3 VUELTAS
|21 / L241
|29
|183
|AF CORSE
|+32,133
|+3 VUELTAS
|22 / L240
|30
|14
|TDS RACING
|+1 VUELTA
|+4 VUELTAS
|23 / L240
|31
|99
|AO POR TF
|+1:41.089
|+5 VUELTAS
|21 / L234
|32
|44
|PROTON COMPETITION
|+40,635
|+5 VUELTAS
|21 / L234
|33
|48
|RD LIMITED
|+17,552
|+5 VUELTAS
|21 / L231
|34
|25
|ALGARVE PRO RACING
|+16,159
|+5 VUELTAS
|21 / L233
|35
|222
|UNITED AUTOSPORTS
|+1 VUELTA
|+7 VUELTAS
|20 / L227
|36
|3
|DKR ENGINEERING
|+7 VUELTAS
|+14 VUELTAS
|23 / L223
|37
|33
|TF SPORT
|VUELTA 228
|LÍDER
|22 / L220
|38
|78
|EQUIPO AKKODIS ASP
|+2:08.162
|+2:08.162
|22 / L220
|39
|27
|EQUIPO HEART OF RACING
|+1:16.474
|+1 VUELTA
|23 / L224
|40
|74
|KESSEL RACING
|+23,769
|+1 VUELTA
|23 / L221
|41
|23
|HEART OF RACING TEAM
|+8,896
|+1 VUELTA
|24 / L226
|42
|21
|VISTA AF CORSE
|+8,545
|+1 VUELTA
|22 / L225
|43
|2
|TF SPORT
|+4,494
|+1 VUELTA
|21 / L219
|44
|91
|MANTHEY DK ENGINEERING
|+28,068
|+1 VUELTA
|21 / L226
|45
|32
|REORDE DEL EQUIPO
|+0,459
|+1 VUELTA
|21 / L219
|46
|87
|EQUIPO AKKODIS ASP
|+17,741
|+1 VUELTA
|24 / L225
|47
|34
|RACING TEAM TURQUÍA POR TF
|+29,609
|+1 VUELTA
|23 / L226
|48
|69
|RECORDO DEL EQUIPO
|+50,056
|+1 VUELTA
|21 / L217
|49
|150
|RICHARD MILLE AF CORSE
|+36,139
|+1 VUELTA
|22 / L224
|50
|57
|KESSEL RACING
|+34,916
|+2 VUELTAS
|22 / L225
|51
|59
|ESPÍRITU DE CARRERA DE LEMANS
|+2:05.368
|+2 VUELTAS
|22 / L222
|52
|88
|PROTON COMPETITION
|+24,403
|+2 VUELTAS
|24 / L226
|53
|58
|GARAGE 59
|+1:32.499
|+3 VUELTAS
|22 / L224
|54
|77
|PROTON COMPETITION
|+22,983
|+3 VUELTAS
|22 / L220
|55
|10
|GARAGE 59
|+1:11.006
|+3 VUELTAS
|21 / L215
|56
|92
|LA CURVA MANTHEY
|+1:54.773
|+3 VUELTAS
|20 / L216
|57
|62
|EQUIPO QATAR BY IRON LYNX
|+6 VUELTAS
|+10 VUELTAS
|22 / L216
|FUERA
|38
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|—
|—
|21 / L218
|OUT
|79
|IRON LYNX
|—
|—
|15 / L153
|FUERA
|54
|VISTA AF CORSE
|—
|—
|10 / L103
|OUT
|61
|IRON LYNX
|—
|—
|7 / L65
|OUT
|13
|13 AUTOSPORT
|—
|—
|7 / L61
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