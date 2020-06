Belén García: otro año de karting a la espera de las W Series

El pasado 4 de junio el sueño de Belén García de debutar en las W Series se truncó. La pandemia por COVID-19 alteró todos los calendarios de las competiciones nacionales e internacionales y los organizadores de la categoría 100% femenina decidieron centrarse en 2021.

Para su segunda temporada, las W Series tenían previsto correr en paralelo al DTM en seis eventos, antes de estrenarse como categoría soporte de la Fórmula 1 en los grandes premios de Estados Unidos y México. Belén iba a ser junto a Marta García (4ª en 2019) y Nerea Martí una de las tres españolas presentes.

A la joven catalana de 20 años –que ya sabe lo que es ganar en la F4 española (en Los Arcos en 2019)– no le pilló por sorpresa la decisión, consciente de la compleja situación internacional que se ha vivido en los últimos meses.

“Terminé la temporada pasada con la ilusión de que este 2020 tendría asegurada mi participación en el campeonato y esto ha sido un golpe duro, pero entiendo la decisión. En la situación actual es muy difícil poder reunir a todas en un mismo lugar y no podían dejar a ninguna piloto fuera. Tendría poco sentido hacer una temporada a medias pudiendo completar una entera el año que viene”, comenta la piloto.

Aunque se desconoce si a las 18 seleccionadas para la temporada 2020 se les concederá automáticamente un lugar en la parrilla de 2021 o si habrá un nuevo proceso de selección, García confía en estar presente.

“Aún no me lo han confirmado, pero confío que estaré allí y que podré demostrar lo que puedo hacer”, apunta.

Ahora, sus objetivos han cambiado para los meses que quedan de 2020. La joven catalana espera llevar a cabo el programa completo de preparación que tenía previsto, con varios test y dos carreras de la Fórmula Renault Eurocup.

Además, se ha inscrito en el Campeonato de España de Karting (CEK) en la categoría KZ2, donde ya compitió 2018 (10ª en la general). Este, a falta de la confirmación de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdA) contaría con tres pruebas: Campillos (25-27 de septiembre), Chiva (16-18 octubre) y Zuera (13-15 noviembre).

“De todas las disciplinas del motor que he probado, el karting es una de las que más me gusta. En el Campeonato de España hay mucha competitividad y creo que me puede ayudar para mantener la forma hasta que pueda volver a correr con fórmulas”, asegura García.

“Lo único que quiero ahora mismo es volver a disfrutar de este deporte, lo que echo mucho de menos. De no poder subirme a un coche, a poder hacerlo y competir, hay una gran diferencia. Este año no está claro qué se podrá hacer y qué no, y prefiero estar en un campeonato como el CEK, que es más factible que se celebre”.

García está compaginando estos meses su participación en el campeonato de eSports que las W Series decidió organizar –desde el pasado 11 de junio todos los jueves– con sus estudios en Ingeniería Telemática.

“Me tomo el campeonato como un complemento más a mi rutina habitual de entrenamiento. De momento no he tenido demasiada suerte en cuanto a resultados [16ª y 18ª], pero sí que percibo que he evolucionado en mi pilotaje y en cómo afrontar diferentes situaciones de carrera”, reconoce la española.

Las mujeres que han pilotado un F1

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes o sus textos)