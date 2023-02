Belén García disputará las Asian Le Mans Series 2023 con un LMP3

Cargar el reproductor de audio

La piloto de 23 años nacida en L'Ametlla del Vallès, España, que en 2021 y 2022 formó parte de la parrilla de las W Series, ha sido confirmada por el equipo Graff Racing como piloto titular para la doble cita que se llevará a cabo este fin de semana en Dubai en la Asian Le Mans Series.

Más allá de esta prueba, la escudería francesa ha anunciado que en principio Belén García tendrá la oportunidad de completar la temporada completa, un curso deportivo que la catalana arrancará al volante de un prototipo LMP3, el Ligier JS P320, con Eric Trouillet y Sébastien Page como compañeros.

La temporada completa de la Asian Le Mans Series en 2023 constará de cuatro citas en total. La primera y la segunda se disputarán este sábado 11 y domingo 12 de febrero en Dubai a las 15h (hora local), mientras que la tercera y la cuarta se celebrarán en el Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, el próximo fin de semana del 18 y 19 de febrero.

De esta forma, la piloto española pasará de afrontar los siempre complicados exámenes semestrales de su carrera universitaria de ingeniería telemática, a competir en carreras de resistencia, un mundo muy alejado de las aulas: "Entre exámenes y preparación, se me ha hecho muy larga la espera hasta esta primera carrera, y eso que este año llega antes de lo habitual. Subir al coche va a ser una gran recompensa a tanto trabajo previo desde Paul Ricard".

Si bien Belén García no cuenta con una gran experiencia en las carreras de resistencia, asegura estar más que preparada para el reto: "Me siento bien y preparada para iniciar la campaña. He trabajado muy duro físicamente y he invertido muchas horas en el simulador, sobre todo en el circuito de Dubai, del que no tenía ninguna referencia previa. He disfrutado mucho estudiando sus particularidades y aprendiendo sus trucos de forma virtual".

"Tengo ganas de comprobar si la realidad se parece a lo que se ve en la pantalla. En lo que respecta a Yas Marina, estuve allí en 2019 en el test de jóvenes pilotos de la Fórmula Renault, pero las modificaciones realizadas en el trazado hacen que toda referencia previa no sirva".

"Estaba deseando hacer un campeonato completo con un coche y unos compañeros que conozco. Creo que podemos hacerlo bien y, aunque los nervios antes de empezar son lógicos, estoy confiada. El nivel de los rivales ha subido mucho, tanto en volumen como en calidad, así que será una buena oportunidad para seguir aprendiendo en el mundo de la resistencia. De hecho, al compartir garaje con dos pilotos de categoría bronce, tendré que estar dos horas al volante. Solo este reto hace que la aventura merezca la pena", dijo Belén García para finalizar.