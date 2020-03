Newman, tras su terrible accidente en Daytona: "Me quedé KO"

Newman sigue recuperándose de las lesiones sufridas en el terrorífico accidente mientras lideraba la última vuelta de las 500 millas de Daytona de la NASCAR, el pasado 17 de febrero.

El piloto estadounidense habló por primera vez de lo sucedido en el programa TODAY Show este miércoles: "Todavía me alegra verlo [el accidente] y saber que estoy sentado aquí sin dolor de cabeza, lo cual es increíble. Fue un milagro en muchos aspectos. Doy gracias a tanta gente por las oraciones, por todas las cosas que me hicieron estar más seguro en esa situación".

Sobre su lesión en la cabeza, que le ha dejado fuera de los circuitos desde entonces, con Ross Chastain ocupando el Ford Mustang #6 del equipo Roush Fenway Racing, Newman explicó que le llevará tiempo recuperarse.

"Básicamente, fue como una quemadura en el cabrero. Necesita tiempo para recuperarse. Me quedé KO. Hay un momento en el que no recuerdo una parte de la carrera. Siendo realistas, me siento muy afortunado. En muchos aspectos, me siento muy afortunado".

Aunque "el habitáculo se vio comprometido" y el asiento sufrió un impacto durante el violento accidente, Newman agradece que todo funcionara como se esperaba: "Todas esas soldaduras se mantuvieron juntas, por lo que los chicos de la fábrica hicieron un trabajo increíble".

"Miras el accidente y piensas que es espectacular de manera negativa, ¿no? Pero si miras el coche después, piensas en todas las cosas que salieron de manera correcta para mí para poder estar aquí sentado".

Newman considera que toda esta experiencia es impactante, como ya dijo a los medios en Phoenix Raceway, y da gracias de estar vivo.

"Es emotivo, sin dudas. Y creo que el hecho de que estuviera tan cerca de... pero al final estoy muy agradecido por la oportunidad de seguir viviendo, de ser bendecido por las oraciones de tanta gente. Estar aquí sentado y, espero, volver a hacer cosas y disfrutar de la vida con mis hijas es...".

Todavía no hay plazos para su regreso y Chastain pilotará de nuevo el #6 en Atlanta Motor Speedway este fin de semana. Pero Newman, que ha estado compitiendo al máximo nivel en la NASCAR desde 2002, no tiene intención de retirarse.

"Realmente, me encanta. Ha sido un poco doloroso estar fuera del coche de carreras y no hacer lo que he hecho durante muchos años. Empecé a competir cuando tenía cuatro años, cuatro años y medio. Esto es lo que soy".

