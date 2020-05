Newman vuelve a las carreras: "Soy un milagro andante"

Newman, de 42 años, sufrió daños en la cabeza en un brutal accidente en la última vuelta de las 500 millas de Daytona del pasado 17 de febrero –cita inaugural de la NASCAR 2020–. Su coche salió despedido y fue golpeado en la puerta del lado del conductor al aterrizar en la pista.

El coche se deslizó sobre el techo en llamas antes de detenerse por completo. Newman, sin embargo, escapó del accidente sin otras lesiones que lo que él llama "un cerebro magullado" y salió del hospital por su propio pie ¡48 horas después!

Se perdió las siguientes tres carreras, pero el aplazamiento durante dos meses de la temporada de NASCAR debido a la pandemia por COVID-19 le ha dado tiempo a Newman para completar su recuperación.

Cuando la temporada 2020 de la división Copa se reanude este domingo en Darlington (S.C.) Raceway, Newman volverá al volante del Ford #6 de Roush Fenway Racing.

"No recuerdo nada de cuando estaba en el hospital. No podría decirte quién vino a visitarme. No podría decirte quién estaba en la habitación ", dijo Newman esta semana. “Pero sí recuerdo poner mis brazos alrededor del pecho de mi hija y salir y goer sus manos mientras lo hacía, y eso me dice que Dios estuvo involucrado".

“Eso me dice que fui bendecido en más de un sentido, y me hace sentir tan agradecido por lo que pasé y poder tener a las personas que amo y en las que confío a mi lado después de aquello. Ni siquiera sé cómo describirlo más allá de eso".

"Me siento como un completo milagro andante".

El vídeo del accidente: Vídeo: brutal y milagroso accidente en la NASCAR

Preparándose para el regreso de NASCAR

Newman recibió el visto bueno para volver a competir por parte de NASCAR el 27 de abril, y en las últimas semanas ha completado un test privado en Darlington con su equipo médico para asegurarse de que se sentía cómodo en el coche.

Con las circunstancias únicas de la pandemia, la carrera del domingo se llevará a cabo sin aficionados y sin ningún entrenamiento o clasificación. Básicamente, los coches pasarán por una inspección, se trasladarán a la parrilla de salida y completarán un puñado de vueltas antes de recibir la bandera verde.

“Fuimos allí e hicimos unas 30 vueltas en total a ritmo. Hicimos dos tandas de cinco vueltas y luego revisamos los neumáticos; después pusimos otro juego para una tanda de 20 vueltas y quería ver cómo me sentía en el coche ”, dijo Newman.

“No tuve problemas al subir al coche. Estaba emocionado. Es mi pista de carreras favorita y realmente quería volver a ella. He estado trabajando muy duro para hacer las cosas que tenía que hacer para pasar mi test de conmoción cerebral, el protocolo y cosas así".

“La pista estaba realmente verde y muy rápida. Mis primeras cinco vueltas de mi tanda de 20 fueron más rápidas que el coche de la pole del otoño pasado, así que puedo gestionar la velocidad".

Newman no parece preocupado por el cronograma condensado, lo que le privará de cualquier posibilidad de ponerse al día antes de la carrera.

"No quieres ser el primer hombre en romper tu parachoques en la curva 1 en Darlington cuando vas a entrar en la curva con alguien fuera de ti", dijo. "Simplemente no sabes esas cosas, solo tienes que pensarlo, no es diferente de lo que lo harías si estuvieras en los entrenamientos".

“Cuando entras justo al lado de la pared, digamos que en un lugar como Homestead, entras justo al lado del muro, no lo haces en tu primera vuelta, pero lo harás en algún momento y debes asegurarte de tener la confianza. Hay que trabajar para alcanzar ese nivel de confianza y tendremos muchas vueltas en Darlington para hacerlo este domingo".

