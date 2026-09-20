Vídeo: dos pilotos de la NASCAR acaban a puñetazos tras la carrera de Bristol

Al óvalo de Bristol se le ha denominado "el último gran coliseo", y con razón. Cuenta con una historia llena de rivalidades, accidentes y arrebatos de ira. La noche del pasado sábado no fue una excepción, ya que la última carrera de la NASCAR Cup Series no hizo más que reforzar esa reputación.

Ryan Blaney adelantó a Carson Hocevar por el segundo puesto en los últimos compases de la prueba y, cuando Hocevar intentó cruzarse inmediatamente por delante de él, Blaney trató de bloquearlo. Hocevar, conocido por su estilo agresivo, no levantó el pie del acelerador.

Blaney se estrelló contra el muro y vio cómo sus opciones de título sufrían un duro golpe, ya que no pudo continuar y terminó en 33ª posición. En el centro médico del circuito, tras el incidente, su enfado era evidente, y soltó un taco en directo por televisión. Incluso dijo a los medios allí reunidos que "algo va a pasar".

Sobre la maniobra, Blaney dijo: "Simplemente me pareció que no levantó el pie del acelerador; le dejé mucho espacio. No le corté el paso, no le empujé contra el muro, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la parte interior y él decidió que quería estar ahí, no levantó el pie del acelerador y me hizo chocar". Blaney añadió a continuación: "Probablemente no he tenido ningún problema con él en un año y medio, pero ya me está cansando".

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar

Hocevar acabó tercero y, cuando salió del coche, Blaney lo estaba esperando. Corrió hacia Hocevar y lo agarró por el mono, pero Hocevar no se echó atrás. Inmediatamente le dio un puñetazo en la cara a Blaney, tirándole la gorra. A continuación, le propinó un segundo puñetazo, y Blaney cayó al suelo al tropezar en medio de la pelea, que se estaba intensificando.

Blaney intentó entonces abalanzarse sobre un Hocevar y agarrarlo de nuevo, pero los dos fueron separados rápidamente. Hocevar entonces hizo un gesto obsceno y saludó a los aficionados mientras la multitud rugía.

Hocevar declaró a la televisión que no sabía qué había hecho mal. Durante la pelea, pareció decirle algo similar al propio Blaney.

"Quiero decir, no intentaba estrellarlo; simplemente me pareció que, al correr, me desvié un poco hacia la izquierda, y él hizo un trompo, y yo lo hice trompear, así que, bueno, no hubo mucho que hablar", dijo Hocevar. "Él solo dijo una cosa y luego se me echó encima, y yo no iba a aguantarme. Quiero decir, fue divertido con el #54 [Gibbs]. Me han embestido muchas veces luchando por la victoria; bueno, esto era por el segundo puesto, y él quería venir a pelear. Así que no creo que quede nadie por detrás de mí; aquí tienen un espectáculo al estilo clásico de Bristol".

"No sé qué hice mal ahí. Tenía una oportunidad para adelantarlo, parecía que él mismo había derrapado, y luego quiso provocar una pelea. Iba a rematar eso, y parecía que el público estaba bastante animado, así que decidí darle un poco de espectáculo por un momento".

Otros vídeos parecieron mostrar a otro piloto, Ryan Preece, gritándole algo a Hocevar tras la pelea. Ty Gibbs, que estuvo a punto de tener su propio encontronazo con Hocevar en la vuelta de honor tras una batalla previa por el liderato, aparece en otro vídeo lanzando alegremente una botella de agua a la pelea. Hocevar también tuvo recientemente un encontronazo con Brad Keselowski, así que tiene muchos enemigos.

Blaney no hizo ningún comentario tras la pelea y abandonó el circuito en un carrito de golf, mientras los aficionados le abucheaban y le lanzaban burlas. Hocevar fue recibido con vítores y un apoyo casi unánime de la grada cuando se fue más tarde. Hocevar declaró más tarde en una rueda de prensa improvisada que nunca había golpeado a nadie hasta este sábado, y cree que la NASCAR "perderá ventas de entradas" si impone multas por el altercado.

Watch: Hocevar on fight with Blaney: 'They got an old-school Bristol show'

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