Vídeo: brutal y milagroso accidente en la NASCAR

Poco después de las 22:00h del Este de los Estados Unidos, Steve O'Donnell, vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de carreras de NASCAR, comunicó que Newman, de 42 años, había sido trasladado al Centro Médico Halifax en Daytona Beach, Florida, y se encontraba en una condición "seria pero estable". Describió sus lesiones como "no amenazantes para su vida".

O'Donnell leía un comunicado del equipo de carreras Roush Fenway de Newman que pedía privacidad. Lo que había ocurrido, por tanto, era un milagro.

En la última vuelta de la segunda prórroga de dos giros durante la Daytona 500, Ryan Blaney había empujado a Newman a la primera posición pasando a Denny Hamlin, que se colocó detrás de Blaney e intentó pasarlo.

Mientras luchaba contra Hamlin, el número 12 de Blaney se lanzó a la izquierda y Newman se puso delante de él para bloquear su avance. Sin embargo, se tocaron y el Ford #6 de Newman giró bruscamente hacia el muro de la derecha y luego salió despedido.

Mientras su coche volvía a la pista, fue golpeado en la puerta del lado del conductor por el coche de Corey LaJoie que venía en dirección contraria, lo que hizo que el coche de Newman patinara sobre su techo hasta detenerse cerca de la salida del pit lane rodeado por llamas. Los equipos de seguridad se apresuraron inmediatamente a extinguir el fuego.

Los equipos trabajaron para poner el coche en posición vertical, pero antes de sacar a Newman del vehículo, colocaron lonas negras a su alrededor y se pidió a los miembros de los medios de comunicación que abandonaran el pit road. Newman fue entonces transportado en ambulancia a un hospital local.

Mira el vídeo. Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no aparece

Hamlin y Blaney llegaron hasta la línea de meta luchando por la victoria, y Hamlin superó a su rival para lograr su tercera victoria en la Daytona 500, segunda consecutiva.

La multitud parecía misteriosamente silenciada mientras Hamlin celebraba. Cuando él salió de su Toyota Nº 11 en la recta delantera, recibió un coro de abucheos.

El dueño del equipo Hamlin, Joe Gibbs, se disculpó inmediatamente después de la carrera por la celebración del equipo ganador.

"No lo supimos hasta el Victory Lane", dijo Gibbs. "Sé que para muchos de nosotros, participar en deportes y actividades con riesgo es, en cierto modo, lo que nos entusiasma".

“Es competición, sabemos que puede ocurrir, y solo soñamos con que no suceda. , we know what can happen, we just dream it doesn’t happen. Todos rezamos por él".

La final de la Daytona 500 de NASCAR