NASCAR Cup - Tyler Reddick da a Michael Jordan una Daytona 500 muy accidentada

Es difícil explicar lo que ocurrió en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona 2026 de la NASCAR Cup pero fue un auténtico caos. Carson Hocevar iba en cabeza cuando ondeó la bandera blanca, pero perdió el liderato. La prueba siguió en marcha y Chase Elliott se puso en cabeza con un empujón de Zane Smith.

Pero entonces llegó Tyler Reddick con un empujón de su compañero de equipo Riley Herbst, adelantando a Elliott a la salida de la curva 4. El pelotón se abrió en cuatro filas y Riley Herbst chocó con Brad Keselowski, lo que provocó un accidente múltiple.

Reddick ganó la carrera, liderando solo la última vuelta. También fue una gran victoria para 23XI Racing, con los copropietarios del equipo Michael Jordan y Denny Hamlin. El 63º cumpleaños de MJ estaba a solo dos días, por lo que este fue un gran regalo para la leyenda de la NBA.

Watch: Michael Jordan on Daytona triumph: 'Feels like I won a championship'

Stenhouse terminó segundo contra el muro exterior, y Joey Logano cruzó la línea de meta en tercera posición. Elliott fue cuarto y Brad Keselowski terminó quinto. Smith, Chris Buescher, Herbst, Josh Berry y Bubba Wallace completaron el resto de los diez primeros puestos: los tres coches a tiempo completo de 23XI terminaron en el top 10.

"El año pasado fue muy duro para todos nosotros, duro para mí", dijo Reddick, que no consiguió ninguna victoria en 2025 debido a los problemas de salud de su bebé recién nacido. "Cuando eres piloto de la Cup y llegas a este nivel y conduces para Michael Jordan, se espera que ganes todos los años".

"Para nosotros, pasar por esa sequía nos hizo mirarnos en el espejo y sentirnos muy orgullosos de todos los que forman parte de nuestro Chumba Casino Toyota Camry. Trabajamos muy duro entre temporadas y hubo muchos momentos en esta carrera en los que no tomamos las decisiones que queríamos, pero simplemente nos reajustamos y cada vez que tuvimos la oportunidad de reajustarnos, volvimos a intentarlo".

"No tengo palabras. No sabía si alguna vez ganaría esta carrera. Es surrealista, sinceramente. Sinceramente, lo mejor es que mi hijo me preguntó antes de la carrera: "¿Por fin vas a ganar esta carrera?". Hoy, por alguna razón, sentía que todo iba a salir bien".

Accidente en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona en el que se vieron involucrados Joey Logano, Chase Elliott, Riley Herbst y Brad Keselowski

Sobre la lucha hasta el final, Reddick añadió: "Sí, íbamos en cabeza cuando salió la bandera amarilla, alineados junto a McDowell, y nos quedamos atascados un par de veces en las últimas vueltas. Sí, cada vez que nos separábamos, no había otro remedio que empujar, y ellos me empujaron, obviamente".

"Mi compañero de equipo Riley Herbst me empujó mucho y luego intentó ganar la carrera por su cuenta, como debía hacer al final. Es increíble cómo se desarrolló todo. La verdadera locura de Daytona".

"Va a ser una noche larga si ya he perdido la voz de tanto gritar. Nunca pensé que sería ganador de las 500 Millas de Daytona".

Etapas 1 y 2

Busch lideró la carrera desde la pole position y fue agresivo bloqueando todos los carriles mientras intentaba mantener la posición. Nemechek se adelantó, justo cuando se produjo la primera bandera amarilla de la carrera.

Algo se rompió en el #78 de BJ McLeod, que dio una vuelta de campana en la parte trasera del pelotón. Arrolló a Allgaier y Mears, pero también a William Byron, cuyo intento de lograr un histórico triplete se complicó mucho más. Se quejó de que el coche "se desviaba" un poco, incluso después de reparar la convergencia.

Todo el pelotón entró en boxes, excepto Busch. A medida que avanzaba la etapa, Busch terminó en medio del pelotón y casi hizo un trompo a la salida de la curva 4. Chocó con Keselowski, pero ambos campeones veteranos pudieron continuar.

Y como no entró con el resto de los pilotos, Busch fue uno de los primeros en dirigirse a la calle de boxes. La mayoría de los pilotos le siguieron, pero un grupo consiguió ahorrar lo justo y estirar el combustible hasta el final de la etapa.

Zane Smith fue uno de ellos, ganando la etapa 1 por delante de Cindric, Blaney, Hocevar, Buescher, Suárez, McDowell, Preece, Bowman y Gragson. Sin embargo, Gragson se quedó sin combustible durante la pausa, pero recibió una ayuda de Berry, que le empujó de vuelta a boxes.

En la etapa 2, la situación fue muy similar, ya que los pilotos alcanzaron sus niveles de combustible, pero no fue tan fluida. El novato Connor Zilisch apareció cerca de la cabeza del pelotón, pero su coche era muy inestable.

Momentos después, empujó hacia arriba y su compañero de equipo Chastain se desestabilizó, lo que provocó un contacto con Cody Ware y un choque múltiple.

Zilisch sufrió daños, al igual que Briscoe y A. Dillon, que chocaron entre sí a la entrada de boxes y acabaron con las posibilidades de Bass Pro Shops de ganar las 500 Millas.

Después de eso, los pilotos de Chevrolet se turnaron en el liderato, pero todo terminó cuando Allgaier tomó la delantera en la entrada de JRM en la vuelta 124. Hamlin intentó adelantarlo por fuera y Allgaier se acercó, sin darse cuenta de que estaba allí.

Unos 20 coches sufrieron daños en ese accidente, lo que dejó fuera de combate a pilotos como SVG, Allgaier, Bowman y Gilliland.

La etapa 2 terminó bajo bandera amarilla con Wallace en cabeza.

Etapa 3

La etapa final fue un enorme grupo de 30 coches, tres en fila, separados por un segundo mientras ahorraban combustible. Wallace y sus compañeros de Toyota lideraron la mayor parte del tiempo y fueron de los primeros en entrar en boxes cuando solo quedaban 19 vueltas para el final de la carrera.

Cuando terminó el ciclo de paradas en boxes, Hamlin, Heim y Bell chocaron en un pequeño accidente en la recta principal. NASCAR lanzó a regañadientes la bandera amarilla, ya que las tormentas se acercaban al circuito.

McDowell iba en cabeza, ya que no había entrado en boxes, pero se mantuvo fuera en una decisión agresiva para estirar el combustible. Reddick era segundo, Hocevar tercero, Byron cuarto y Keselowski quinto.

La carrera se reanudó a solo cuatro vueltas del final, y fue un caos total. Hocevar tomó la bandera blanca y terminó en el puesto 19º, ya que varios participantes de la Daytona 500 de 2026 sufrieron múltiples accidentes en la última vuelta, y Reddick se llevó la victoria.