NASCAR: Tyler Reddick supera las adversidades para ganar en Darlington

El triunfo de Tyler Reddick en Darlington fue todo menos sencillo. El piloto estadounidense partía desde la pole y terminó llevándose la victoria, pero entre ambos momentos tuvo que superar una carrera plagada de contratiempos que pusieron a prueba su resistencia y la del equipo.

Los problemas comenzaron pronto, con un fallo eléctrico que le obligó a desconectar los ventiladores del coche, provocando un aumento extremo de la temperatura en el habitáculo. Reddick tuvo incluso que vaciar manualmente el agua caliente de su sistema de refrigeración personal, mientras reportaba posibles inconvenientes en los frenos. A todo ello se sumó un error en boxes bajo bandera verde y la necesidad de cambiar la batería en plena carrera, además de verse involucrado en un incidente en las vueltas finales.

Pese a ese cúmulo de dificultades, el piloto de 23XI Racing no perdió la compostura. A falta de 28 vueltas, superó a Brad Keselowski para tomar el liderato y no volvió a cederlo, consolidando aún más su ventaja en el campeonato, que ya asciende a 95 puntos.

"Estoy seguro de que es frustrante para él, porque tenía un coche increíble", comentó Michael Jordan, copropietario del equipo, mientras se dirigía al pit lane para celebrar junto a su piloto. "Nunca sabes qué puede pasar, especialmente en Darlington. La clave de la victoria fue mantener la cabeza fría".

Jordan también destacó el papel del jefe de equipo, Billy Scott, a la hora de gestionar la situación: "Sabíamos que teníamos un coche rápido en tandas largas y cortas. Solo necesitábamos poner todo en su sitio, y él mantuvo la calma e hizo un trabajo increíble".

Por su parte, Reddick subrayó la dureza de la prueba en el trazado conocido como 'Lady in Black': "Sé que nunca hay que rendirse, y creo que es muy apropiado que cuando conseguimos nuestra primera victoria aquí, Darlington nos pusiera a prueba de esta manera. Hemos estado muy cerca muchas veces".

El estadounidense también explicó las dificultades físicas sufridas durante la carrera: "Desde la primera vuelta tuvimos problemas de carga con la batería. Pasé toda la carrera sin ventilación, sudando muchísimo dentro del coche. Sabíamos que iba a ser exigente y acabé realmente agotado, pero parece que no necesito tanto sistema de refrigeración como pensaba".

Finalmente, Reddick quiso destacar la importancia del circuito en su evolución como piloto: "Desde mis primeras vueltas aquí, siempre ha habido algo especial en este trazado. Es muy desafiante y ha sido clave en mi crecimiento a lo largo de los años".

En cuanto al resto de la clasificación, Keselowski tuvo que conformarse con la segunda posición, seguido por Ryan Blaney en tercer lugar. Carson Hocevar y Austin Cindric completaron el top cinco, mientras que Ty Gibbs, Daniel Suarez, William Byron, Chris Buescher y Erik Jones cerraron las diez primeras posiciones.

Watch: Reddick on Darlington win: 'I know never to give up'

Etapa 1 de la carrera de la IndyCar 2026 en Darlington

Tyler Reddick lideró la carrera desde la pole, pero pronto advirtió de un problema eléctrico que afectaba a su coche #45. El primer stint transcurrió íntegramente bajo bandera verde, mientras los equipos trataban de entender el nuevo paquete técnico y el comportamiento de los neumáticos, con Reddick optando por alargar algo más su primera tanda respecto a sus rivales.

Sin embargo, cuando entró a boxes, una parada muy lenta en el lado derecho le hizo perder un tiempo valioso, cayendo hasta la séptima posición en el orden de carrera.

Eso dejó el liderato en manos de Brad Keselowski, pero Reddick no tardó en reaccionar. El piloto de 23XI Racing recuperó más de diez segundos de desventaja y estuvo a punto de darle caza antes del final del primer stage.

Finalmente, al paso por meta, el orden fue Keselowski, Reddick, Ryan Blaney, Bubba Wallace, Kyle Larson, Chris Buescher, Chase Elliott, Austin Cindric, Daniel Suarez y William Byron.

Por detrás, Michael McDowell, que rodaba en la 21ª posición, fue el beneficiado del ‘free pass’. Además, durante este primer stage, Timmy Hill tuvo que abandonar la carrera tras sufrir un problema mecánico.

Etapa 2 de la carrera de la IndyCar 2026 en Darlington

Tyler Reddick optó por sacrificar toda su posición en pista al entrar con el pit lane cerrado, permitiendo así a su equipo disponer de tiempo suficiente para trabajar a fondo en el coche. Los mecánicos revisaron la correa del alternador y, finalmente, decidieron sustituir la batería para tratar de resolver los problemas eléctricos.

Mientras tanto, su compañero en 23XI Racing también vivía su propio calvario en boxes. Bubba Wallace tuvo que detenerse y dar marcha atrás por una posible rueda mal ajustada, en una parada caótica que comprometió su carrera. En ese mismo contexto, Ryan Blaney se vio obligado a detener su coche en el box de su compañero, donde el equipo de Austin Cindric terminó de asegurar una de sus ruedas.

En la resalida, Kyle Larson asumió el liderato, mientras que Erik Jones protagonizaba un primer susto tras un roce con Ross Chastain. Sin embargo, lo peor estaba por llegar.

Poco después, Jones sufrió un contacto mucho más serio con Denny Hamlin, que le golpeó por detrás tras una entrada lenta en la curva 3. El coche de Jones trompeó, Hamlin terminó contra el muro y Wallace, sin margen de reacción, se vio atrapado en el incidente.

El piloto del #23, que ya había perdido terreno tras sus problemas en boxes, impactó contra Hamlin y contra el muro exterior, dañando la alineación de su Toyota. A partir de ese momento, su coche nunca volvió a rendir al mismo nivel, quedando seriamente comprometido para el resto de la carrera.

Varios pilotos aprovecharon el periodo de bandera amarilla para recuperar la vuelta del líder gracias a los wavearounds, en un momento clave para reengancharse a la pelea. En la resalida, Brad Keselowski se colocó al frente de la carrera, llegando incluso a verse a los coches de RFK Racing ocupando las tres primeras posiciones de forma momentánea.

Por su parte, Denny Hamlin perdió terreno en los compases finales del segundo stage, después de rodar durante buena parte del mismo dentro del top cinco. El piloto del #11 reportó problemas en su coche, lo que obligó a su equipo a trabajar intensamente durante el stage break posterior.

En la pelea por la victoria parcial, Keselowski resistió por muy poco el ataque de Chris Buescher para adjudicarse el Stage 2. Tras ellos cruzaron la meta Kyle Larson, Chase Briscoe, Tyler Reddick, Ryan Preece, William Byron, Austin Cindric, Ty Gibbs y Daniel Suarez.

Más atrás, en la 24ª posición, Zane Smith fue el beneficiado del free pass, logrando así recuperar una vuelta y mantenerse en la misma vuelta que los líderes de cara al tramo final de la carrera.

Etapa 3 de la carrera de la IndyCar 2026 en Darlington

En la resalida, Chase Briscoe estuvo a punto de hacer trompear a Brad Keselowski tras un empujón demasiado agresivo. Sin embargo, el piloto logró rehacerse y, en una maniobra decidida, superó a los dos coches de RFK Racing para colocarse líder de la carrera.

Poco después, Riley Herbst se fue contra el muro tras un contacto con Connor Zilisch, provocando una nueva bandera amarilla que dividió por completo las estrategias. Seis pilotos optaron por quedarse en pista, encabezados por Chris Buescher y Ty Gibbs, mientras que Briscoe lideraba el grupo de quienes decidieron entrar a boxes.

La jugada no salió como esperaba: Briscoe se quedó prácticamente detenido tras Buescher y Gibbs en la resalida, lo que abrió la puerta a Keselowski y Tyler Reddick para superarle sin demasiada oposición. En ese proceso, Keselowski llegó incluso a hacer contacto con Briscoe antes de lanzarse a por el liderato.

Con 60 vueltas por disputarse, Keselowski ya estaba pegado a Buescher, que se mantenía al frente de la carrera. Poco después, a falta de 54 giros, Kyle Larson y Christopher Bell iniciaron la ronda de paradas bajo bandera verde. En ese mismo momento, Keselowski logró superar a Buescher para hacerse con el liderato.

La respuesta de Buescher fue inmediata, tratando de ejecutar un undercut entrando a boxes poco después. Sin embargo, Tyler Reddick, que rodaba en tercera posición, no fue consciente de la maniobra. Ambos coches acabaron tocándose y Buescher terminó trompeando contra el muro, en un incidente que volvió a agitar por completo el desarrollo de la carrera.

Sin embargo, el piloto logró controlar el coche rápidamente y evitar el trompo completo, por lo que la carrera continuó sin neutralización.

Tras completarse la secuencia de paradas, Brad Keselowski mantenía una ventaja de unos dos segundos sobre Chase Briscoe, pero todas las miradas estaban puestas en Tyler Reddick. El piloto de 23XI Racing volaba sobre el asfalto con neumáticos ligeramente más frescos tras haber alargado su stint, y su ritmo hacía prever que alcanzaría a ambos.

A falta de 36 vueltas, Reddick superó a Briscoe y se lanzó a la caza de Keselowski, al que tenía a apenas dos segundos. Ocho giros más tarde, ejecutó la maniobra decisiva: se tiró por el interior en la curva 2, adelantó a Keselowski y se escapó sin oposición.

En las vueltas finales, Kyle Larson perdió ritmo por la rotura de un toe link, mientras que Briscoe también se desinfló tras un toque con otro coche. Aun así, la carrera se mantuvo en bandera verde hasta el final, donde Reddick vio la bandera a cuadros para culminar una victoria tan sufrida como brillante.