Por qué la Daytona 500 de 2027 será el final del camino para Jimmie Johnson

Jimmie Johnson pondrá fin a su carrera deportiva en la NASCAR Cup Series dentro de un año, con 702 carreras a sus espaldas, en la que será la 69ª edición de las 500 Millas de Daytona. Es cierto que su trayectoria a tiempo completo con Hendrick Motorsports terminó después de la temporada 2020, y que luego vino un capítulo que incluyó participaciones en la IMSA y la IndyCar con Chip Ganassi Racing. Pero el siete veces campeón de la NASCAR regresó después 'a casa', como propietario de un coche con Legacy Motor Club, en 2023.

Desde entonces, Johnson ha disputado 14 carreras al más alto nivel con el coche #84, del que es copropietario, pero sus actuaciones más competitivas han tenido lugar en Daytona International Speedway, terminando tercero el año pasado. Por lo tanto, lo más lógico es poner fin a su carrera allí.

Entre las dos próximas Daytona 500, contando con la prueba de este domingo, también correrá en la primera carrera que tendrá lugar en el circuito urbano de la Base Naval de Coronado, en San Diego, que será, de facto, la cita de casa para el piloto de 50 años.

"No, simplemente tiene mucho sentido [acabar en otros circuitos]", dijo Johnson este sábado, durante una rueda de prensa en Daytona. "Creo que, como piloto que compagina dos trabajos, las pistas con restrictores o de ese tipo son donde puedes ser más competitivo. Este coche es muy diferente a cualquier generación que haya conducido antes".

"Llegar a Kansas y pensar que tienes posibilidades de ganar, incluso cuando corría nueve carreras al año, no es algo que se pueda ver o comprender ahora, realmente. En Daytona sí, en Talladega sí, en Atlanta sin duda [puedo luchar]. Así que quiero demostrarles que soy competitivo, y correr mi última carrera en un evento en el que realmente pueda ganar [Daytona], podría ser un 'home run' muy genial".

Jimmie Johnson, Legacy Motor Club Toyota Foto: Chris Graythen - Getty Images

Johnson fue incluido en el Salón de la Fama de la NASCAR en 2024, tras una vida deportiva en la que consiguió 83 victorias, igualando a Dale Earnhardt y Richard Petty en campeonatos. Fue durante ese periodo de incorporación cuando empezó a evaluar realmente cómo quería poner fin a su carrera como piloto de la Cup Series.

"Imagino que este año será más reflexivo y, sin duda, cuando volvamos aquí el año que viene, volverá a ocurrir lo mismo, pero ahora estoy saboreando y disfrutando las emociones, los sentimientos, las conversaciones, todos los momentos que he pasado en este deporte y todos los buenos momentos que hemos vivido", continuó Johnson.

"Así que habrá más de eso, pero cuando miro atrás, el Salón de la Fama, la primera nominación, que en cierto modo sabía que iba a llegar, pero la semana y todos los eventos previos al Salón de la Fama, fue un momento muy especial, y realmente me abrió la puerta para disfrutar de estas emociones, reflexionar y dejarlas entrar. Así que estoy mejorando en eso y disfrutándolo, y sé que tendremos otro año así".

Legacy Motor Club ampliará su participación a tres coches a tiempo completo el año que viene, pero Johnson pilotará una cuarta unidad, con un piloto aún por determinar que se encargará de la nueva iniciativa a tiempo completo. Y aunque Johnson dejará de pilotar coches de la Cup después del próximo mes de febrero, dice que sigue abierto a pilotar en cualquier categoría después de eso: "Cualquier cosa que tenga motor"

Johnson reflexiona sobre su trayectoria en la IndyCar

Cabe destacar que, pese a las ganas de Johnson de seguir pilotando, el capítulo de la IndyCar se ha cerrado ya para la leyenda estadounidense. "El compromiso que se necesita para estar donde quiero estar en la parrilla, simplemente ya no lo tengo", dijo Johnson. "Mi enfoque y mi interés están realmente en construir este equipo de carreras. Cuando reflexiono sobre quién era, un chico de 25 años que se subía a ese coche #48, me levantaba (temprano por la mañana) con esa pasión y esa energía para perseguir [el objetivo] y hacerlo lo mejor que podía".

"Ya no tengo esa pasión por esa parte de la vida, y ha sido difícil aceptarlo. Si soy sincero conmigo mismo, quizá en el último año o los dos últimos años como piloto estuve en esa fase, pero es que tenía el mejor asiento. Casi negaba lo que estaba pasando, y me ha llevado tiempo. Me han hecho falta dos años en IndyCar y el viaje en el que estoy ahora para reflexionar realmente sobre ello y verlo".

Los dos eventos que más le interesan son las dos grandes carreras de resistencia, en Daytona y Le Mans: "Me gustaría. Me gustaría mucho. Recibí una invitación para las 24 Horas de Daytona. Normalmente vienen como pilotos, esas oportunidades surgen en diciembre. La gente empieza a buscar pilotos, y si quiero hacerlo, tengo que planificarlo en julio o algo así para poder llevarlo a cabo. El invierno es muy ajetreado para el equipo. Tenemos tanta expansión que me llegó una oferta muy creíble. Lamentablemente, tuve que rechazarla. Simplemente no tenía tiempo para hacerlo, pero sin duda lo consideraría. Sin duda".