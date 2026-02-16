Michael Jordan gana las 500 Millas de Daytona: "Se siente como un anillo"
Michael Jordan estaba allí mismo, en la 'Victory Lane', para celebrar con su piloto, Tyler Reddick, una increíble victoria en las 500 Millas de Daytona.
El equipo 23XI Racing cuenta ahora con siete victorias en la NASCAR Cup Series, pero será difícil superar el resultado cosechado este pasado domingo. La estructura, copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin, se fundó en 2021.
El año pasado, el equipo consiguió su primera joya de la corona, cuando Bubba Wallace ganó la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway. Unos meses más tarde, Tyler Reddick ha ganado la carrera más importante de la categoría americana, la Daytona 500, tras liderar solo una vuelta, y no lo habría conseguido sin el empujón de su compañero de equipo Riley Herbst.
Tras llegar a la Victory Lane, Michael Jordan habló directamente con 'FOX', la televisión que retransmite la prueba en Estados Unidos, y ofreció su primera reacción tras la gran victoria: "No me lo puedo creer", dijo Jordan, a solo dos días de cumplir 63 años. "Sí, ha sido muy, muy gratificante. Teníamos a cuatro chicos que estaban luchando de verdad, que se ayudaban entre sí. Nunca se sabe cómo van a terminar estas carreras, ¿verdad? Es como si solo intentaras sobrevivir".
"Creo que Riley [Herbst] hizo un trabajo increíble al empujar al final. Sí, eso demuestra lo que el trabajo en equipo puede lograr. No se le ha dado el reconocimiento que se merece. No se le dará el reconocimiento que se merece, pero sentimos el cariño. Entendemos perfectamente lo que hizo".
El ganador de las 500 Millas de Daytona, Tyler Reddick, con el copropietario de 23XI, Michael Jordan.
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
"Quiero decir, aguantamos todo el día. El equipo hizo una gran estrategia y nos dimos una oportunidad al final. Mira, estoy eufórico. Ni siquiera sé qué decir. Siento como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo no lo sabré".
Detrás de Reddick, Herbst cruzó la línea de meta y terminó en octava posición, el mejor resultado de su carrera deportiva. Wallace, que lideró la mayor parte de las vueltas (40), quedó en décimo lugar. Y Corey Heim, que debutó en las 500 Millas de Daytona con el cuarto coche de 23XI, terminó en 28ª posición.
Comparte o guarda este artículo
Actualizada la clasificación de NASCAR Cup 2025: quién fue eliminado y quién queda
NASCAR Cup Kansas - Hamlin y Wallace cochan; Elliott sorprende para ganar
La NASCAR multa por manipular una carrera a tres equipos
Últimas noticias
Piastri prevé que una mala salida puede costar siete posiciones en la F1 2026
Davide Brivio optaría por cambiar el formato de los grandes premios de MotoGP
Ferrari F1 llevará al segundo test de Bahréin un nuevo motor, entre otras novedades
Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios