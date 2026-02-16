Michael Jordan gana las 500 Millas de Daytona: "Se siente como un anillo"

El equipo 23XI Racing cuenta ahora con siete victorias en la NASCAR Cup Series, pero será difícil superar el resultado cosechado este pasado domingo. La estructura, copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin, se fundó en 2021.

El año pasado, el equipo consiguió su primera joya de la corona, cuando Bubba Wallace ganó la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway. Unos meses más tarde, Tyler Reddick ha ganado la carrera más importante de la categoría americana, la Daytona 500, tras liderar solo una vuelta, y no lo habría conseguido sin el empujón de su compañero de equipo Riley Herbst.

Tras llegar a la Victory Lane, Michael Jordan habló directamente con 'FOX', la televisión que retransmite la prueba en Estados Unidos, y ofreció su primera reacción tras la gran victoria: "No me lo puedo creer", dijo Jordan, a solo dos días de cumplir 63 años. "Sí, ha sido muy, muy gratificante. Teníamos a cuatro chicos que estaban luchando de verdad, que se ayudaban entre sí. Nunca se sabe cómo van a terminar estas carreras, ¿verdad? Es como si solo intentaras sobrevivir".

"Creo que Riley [Herbst] hizo un trabajo increíble al empujar al final. Sí, eso demuestra lo que el trabajo en equipo puede lograr. No se le ha dado el reconocimiento que se merece. No se le dará el reconocimiento que se merece, pero sentimos el cariño. Entendemos perfectamente lo que hizo".

El ganador de las 500 Millas de Daytona, Tyler Reddick, con el copropietario de 23XI, Michael Jordan. Foto de: Chris Graythen - Getty Images

"Quiero decir, aguantamos todo el día. El equipo hizo una gran estrategia y nos dimos una oportunidad al final. Mira, estoy eufórico. Ni siquiera sé qué decir. Siento como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo no lo sabré".

Detrás de Reddick, Herbst cruzó la línea de meta y terminó en octava posición, el mejor resultado de su carrera deportiva. Wallace, que lideró la mayor parte de las vueltas (40), quedó en décimo lugar. Y Corey Heim, que debutó en las 500 Millas de Daytona con el cuarto coche de 23XI, terminó en 28ª posición.