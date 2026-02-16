Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Piastri prevé que una mala salida puede costar siete posiciones en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Piastri prevé que una mala salida puede costar siete posiciones en la F1 2026

Davide Brivio optaría por cambiar el formato de los grandes premios de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Davide Brivio optaría por cambiar el formato de los grandes premios de MotoGP

Ferrari F1 llevará al segundo test de Bahréin un nuevo motor, entre otras novedades

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Ferrari F1 llevará al segundo test de Bahréin un nuevo motor, entre otras novedades

Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo

Pirelli lleva todos sus neumáticos al segundo test de Bahréin F1: los equipos eligen

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Pirelli lleva todos sus neumáticos al segundo test de Bahréin F1: los equipos eligen

Stoner: "Márquez tenía un punto débil, pero nadie lo notó"

MotoGP
MotoGP
Stoner: "Márquez tenía un punto débil, pero nadie lo notó"

Pirelli evalúa el 'superintermedio' para la F1 2027, un neumático único para lluvia

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Pirelli evalúa el 'superintermedio' para la F1 2027, un neumático único para lluvia

Del simulador a la realidad: el proyecto GT3 de Verstappen será un documental

Fórmula 1
Fórmula 1
Del simulador a la realidad: el proyecto GT3 de Verstappen será un documental
NASCAR Cup Daytona 500

Michael Jordan gana las 500 Millas de Daytona: "Se siente como un anillo"

Michael Jordan estaba allí mismo, en la 'Victory Lane', para celebrar con su piloto, Tyler Reddick, una increíble victoria en las 500 Millas de Daytona.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:

El equipo 23XI Racing cuenta ahora con siete victorias en la NASCAR Cup Series, pero será difícil superar el resultado cosechado este pasado domingo. La estructura, copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin, se fundó en 2021.

El año pasado, el equipo consiguió su primera joya de la corona, cuando Bubba Wallace ganó la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway. Unos meses más tarde, Tyler Reddick ha ganado la carrera más importante de la categoría americana, la Daytona 500, tras liderar solo una vuelta, y no lo habría conseguido sin el empujón de su compañero de equipo Riley Herbst.

Tras llegar a la Victory Lane, Michael Jordan habló directamente con 'FOX', la televisión que retransmite la prueba en Estados Unidos, y ofreció su primera reacción tras la gran victoria: "No me lo puedo creer", dijo Jordan, a solo dos días de cumplir 63 años. "Sí, ha sido muy, muy gratificante. Teníamos a cuatro chicos que estaban luchando de verdad, que se ayudaban entre sí. Nunca se sabe cómo van a terminar estas carreras, ¿verdad? Es como si solo intentaras sobrevivir".

"Creo que Riley [Herbst] hizo un trabajo increíble al empujar al final. Sí, eso demuestra lo que el trabajo en equipo puede lograr. No se le ha dado el reconocimiento que se merece. No se le dará el reconocimiento que se merece, pero sentimos el cariño. Entendemos perfectamente lo que hizo".

Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan

El ganador de las 500 Millas de Daytona, Tyler Reddick, con el copropietario de 23XI, Michael Jordan.

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

"Quiero decir, aguantamos todo el día. El equipo hizo una gran estrategia y nos dimos una oportunidad al final. Mira, estoy eufórico. Ni siquiera sé qué decir. Siento como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo no lo sabré".

Detrás de Reddick, Herbst cruzó la línea de meta y terminó en octava posición, el mejor resultado de su carrera deportiva. Wallace, que lideró la mayor parte de las vueltas (40), quedó en décimo lugar. Y Corey Heim, que debutó en las 500 Millas de Daytona con el cuarto coche de 23XI, terminó en 28ª posición.

Recuerda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Vídeo: enmarañado accidente en la NASCAR, con casi 20 coches implicados

Mejores comentarios

Más de
Nick DeGroot

Vídeo: enmarañado accidente en la NASCAR, con casi 20 coches implicados

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Vídeo: enmarañado accidente en la NASCAR, con casi 20 coches implicados

NASCAR Cup - Tyler Reddick da a Michael Jordan una Daytona 500 muy accidentada

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup - Tyler Reddick da a Michael Jordan una Daytona 500 muy accidentada

Romain Grosjean regresa a IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Romain Grosjean regresa a IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026
Más de
23XI Racing

Actualizada la clasificación de NASCAR Cup 2025: quién fue eliminado y quién queda

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
Actualizada la clasificación de NASCAR Cup 2025: quién fue eliminado y quién queda

NASCAR Cup Kansas - Hamlin y Wallace cochan; Elliott sorprende para ganar

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas II
NASCAR Cup Kansas - Hamlin y Wallace cochan; Elliott sorprende para ganar

La NASCAR multa por manipular una carrera a tres equipos

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinville II
La NASCAR multa por manipular una carrera a tres equipos

Últimas noticias

Piastri prevé que una mala salida puede costar siete posiciones en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Piastri prevé que una mala salida puede costar siete posiciones en la F1 2026

Davide Brivio optaría por cambiar el formato de los grandes premios de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Davide Brivio optaría por cambiar el formato de los grandes premios de MotoGP

Ferrari F1 llevará al segundo test de Bahréin un nuevo motor, entre otras novedades

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Ferrari F1 llevará al segundo test de Bahréin un nuevo motor, entre otras novedades

Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo