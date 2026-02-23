Tyler Reddick repite tras Daytona y gana una loca carrera de la NASCAR en Atlanta
Michael Jordan volvió a la Victory Lane en Atlanta, con Tyler Reddick siendo en el primer piloto de la NASCAR Cup desde 2009 en ganar las dos primeras carreras del año.
Tyler Reddick perdió el guardabarros delantero derecho tras un accidente en la recta principal, a mitad de la carrera de la NASCAR Cup Series en Atlanta, pero eso no le impidió cruzar la línea de meta en primer lugar en una caótica prueba en el EchoPark Speedway.
Fue Bubba Wallace, compañero de Reddick en el equipo 23XI Racing, quien lideró la última reanudación, y Reddick fue quien le empujó. Carson Hocevar se alineó en el exterior, con Ross Chastain directamente detrás de él. La carrera, llena de accidentes, entró en doble 'overtime', prórroga, y después de despejar el carril superior, Wallace intentó adelantarse a Hocevar, quien se colocó en el medio con un empujón de Chastain.
Reddick se adelantó con un empujón de Briscoe, mientras que Chastain se coló por debajo de Hocevar para hacerse con el tercer puesto en la clasificación final. Hocevar terminó cuarto, Daniel Suárez quinto y Shane van Gisbergen consiguió el mejor resultado de su carrera deportiva en óvalos, sexto. Zane Smith, Wallace, Ryan Preece y Ryan Blaney completaron el resto de los diez primeros puestos.
"Es una locura", dijo Reddick en la recta principal. "Este lugar, a lo largo de los años, ha sido escenario de carreras increíbles. La conducción es importante, pero no sé, supongo que la determinación pesa más. Gracias a todos los que han venido, hace frío. Todos ustedes nos han motivado a hacer locuras como esta".
El copropietario del equipo 23XI, Michael Jordan, estaba eufórico y no podía creer que lo hubieran vuelto a conseguir. "No puedo decir nada. Tyler ha hecho un trabajo increíble. Ambos coches han hecho un trabajo increíble. Quería que ganara. Me siento mal por Bubba, obviamente, porque ha tenido un día increíble, pero Tyler ha conducido de maravilla y estoy muy feliz por él. Estoy muy feliz por el 23XI".
Etapa 1 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta
Aunque Tyler Reddick lideró el pelotón de primeras, el primer puesto cambió de manos numerosas veces a lo largo de la etapa inicial, de 60 vueltas. Joey Logano, Brad Keselowski y Chase Elliott se turnaron en cabeza durante la primera mitad de la etapa. En el grupo, Carson Hocevar cayó del décimo puesto por un problema con los neumáticos, chocando dos veces contra el muro antes de entrar en boxes y perder una vuelta. El pelotón lo alcanzó y perdió dos giros, pero recuperó uno de ellas gracias al pase libre al final de la Stage.
La conducción fue fundamental, ya que los primeros líderes, como Keselowski, perdieron posiciones al luchar contra las condiciones adversas. Otros pilotos describieron por radio que sus coches estaban "al límite".
Wallace esperaba ganar la Etapa 1, pero Cindric le adelantó en la última vuelta y se la llevó para el equipo Penske. Cindric remontó todo el pelotón tras salir desde la parte trasera de la parrilla para ganar. El orden fue de Cindric, Wallace, Larson, Byron, Elliott, Reddick, Busch, Logano, Zilisch y Blaney.
Etapa 2 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta
Durante la ronda de paradas en boxes, Elliott tuvo una detención desastrosa, entrando demasiado profundo en su box antes de retroceder y perder su posición en la pista en un instante. En la resalida, Kyle Larson controló la cabeza, pero Bubba Wallace se colocó rápidamente en primera posición. Al igual que en la primera Etapa, el liderato siguió cambiando de manos, con Larson, Wallace y Byron turnándose delante.
El primer incidente del día involucró a Ty Gibbs y Josh Berry, cuando Gibbs intentó aprovechar un hueco al entrar en la curva 3 y se quedó sin espacio. Berry lo golpeó y Gibbs chocó con fuerza contra el muro exterior, al impactar con Berry. Christopher Bell y Denny Hamlin, compañeros de Gibbs en JGR, también se vieron ligeramente afectados.
Los líderes entraron en boxes y la mayoría optó por repostar solo combustible, para asegurarse de poder llegar al final de la Stage. La bandera amarilla también ayudó a Hocevar a volver a la vuelta del líder gracias al pase libre.
Poco después, 23XI tomó el control de los coches de Hendrick, con Reddick y Wallace al frente. En ese momento, se produjo otro accidente múltiple en el centro del pelotón. El segundo clasificado de las 500 Millas de Daytona, Ricky Stenhouse Jr., sufrió grandes daños, al igual que Riley Herbst, BJ McLeod y Todd Gilliland. Todo comenzó cuando Herbst chocó contra Dillon, lo que le hizo trompear por la pista junto con él.
Mientras los líderes se mantuvieron fuera, la mitad trasera del pelotón entró en boxes. Con Reddick y Wallace aún dominando la carrera, el ganador de la carrera de Trucks del sábado, Kyle Busch, giró de lado en la recta trasera y se estrelló de frente contra el muro. Otro pequeño grupo aprovechó la oportunidad para parar, pero los líderes se mantuvieron en pista.
El resto de la etapa fue una acción ininterrumpida en la parte delantera. Chastain rozó el muro mientras estaba entre los cinco primeros, pero el verdadero drama involucró a su compañero de equipo, Van Gisbergen. SVG hizo una gran conducción en la última vuelta de la etapa, pero Larson llegó a por él demasiado tarde, lo que provocó un contacto en la lucha por el tercer puesto. SVG trompeó mientras Larson chocaba contra el muro exterior.
Larson se comunicó por radio y señaló que no tenía ni idea de que SVG estaba a su interior. Más tarde, asumió toda la responsabilidad del accidente y dijo: "Simplemente la cagué". Wallace ganó la etapa 2 en un 'photo finish' sobre Byron cuando se produjo la bandera amarilla. Les siguieron Briscoe, Reddick, Elliott, Hocevar, Preece, Blaney, Keselowski y Chastain.
Etapa 3 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta
Un grupo de coches Ford se situó en cabeza en la resaluda, aprovechando las paradas más rápidas y algunas decisiones de cambiar solo dos neumáticos, pero fueron los dos pilotos de JGR, Briscoe y Hamlin, los que tomaron el control de la carrera.
Aunque los líderes rodaron en fila india durante un rato, no duró mucho, ya que el pelotón seguía ansioso. Wallace recuperó finalmente el liderato y SVG lo perdió por su cuenta, dando vueltas de campana en el interior del circuito. Eso eliminó la necesidad de parar bajo bandera verde.
Mientras que la mayoría de los pilotos cambiaron dos compuestos o ninguno, unos pocos decidieron renunciar a su posición en pista para cambiar los cuatro. Chastain fue uno de los que cambió cuatro y rápidamente remontó, llegando a alcanzar el tercer puesto detrás del dúo de Penske, de Cindric y Blaney. En el pelotón, Logano se coló delante de Hamlin y el número #11 chocó contra el muro, lo que provocó otro accidente múltiple. El eventual ganador de la carrera, Reddick, se vio involucrado, al igual que Bowman, Zilisch, McDowell, T. Dillon y Buescher.
Cindric y Blaney mantuvieron el control, mientras que su compañero de equipo Logano se salió más tarde por delante de Hocevar. La resalida fue frenética y Wallace intentó mantener el liderato mientras varios pilotos, entre ellos Hocevar, con los neumáticos más nuevos, intentaban arrebatárselo.
Byron chocó contra el muro en el grupo de cabeza y pinchó un neumático. Mientras intentaba llegar a la calle de boxes, rozó a Cindric y se estrelló, arrastrando a varios otros. Logano, A. Dillon, Gilliland, Custer, Ware, Hamlin y Nemechek sufrieron daños.
Eso llevó la carrera a la prórroga y se mostró la bandera roja para limpiar la pista. En el primer intento, Hocevar intentó forzar por el centro inmediatamente, pero se quedó sin espacio y chocó contra Bell, que acabó contra el muro exterior. El mencionado doble 'overtime' decidió finalmente la carrera, con Reddick ganando por segunda vez consecutiva para abrir la temporada 2026 de la NASCAR Cup, manteniendo el liderato del campeonato para 23XI.
Resultados de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta
Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|1
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|271
|
3:32'26.804
|10
|67
|2
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|271
|
+0.164
3:32'26.968
|0.164
|7
|43
|3
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|271
|
+0.232
3:32'27.036
|0.068
|7
|34
|4
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|271
|
+0.290
3:32'27.094
|0.058
|12
|38
|5
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|271
|
+0.400
3:32'27.204
|0.110
|9
|32
|6
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|271
|
+0.487
3:32'27.291
|0.087
|10
|32
|7
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|271
|
+0.553
3:32'27.357
|0.066
|12
|30
|8
|B. Wallace 23XI Racing
|23
|Toyota
|271
|
+0.587
3:32'27.391
|0.034
|7
|48
|9
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|271
|
+0.675
3:32'27.479
|0.088
|9
|32
|10
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|271
|
+0.699
3:32'27.503
|0.024
|12
|31
|11
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|271
|
+0.828
3:32'27.632
|0.129
|10
|38
|12
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|271
|
+0.859
3:32'27.663
|0.031
|10
|25
|13
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|271
|
+0.885
3:32'27.689
|0.026
|13
|24
|14
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|271
|
+1.003
3:32'27.807
|0.118
|10
|23
|15
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|271
|
+1.161
3:32'27.965
|0.158
|11
|22
|16
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|271
|
+1.251
3:32'28.055
|0.090
|12
|21
|17
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|271
|
+1.395
3:32'28.199
|0.144
|10
|22
|18
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|271
|
+1.482
3:32'28.286
|0.087
|13
|22
|19
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|271
|
+1.820
3:32'28.624
|0.338
|14
|18
|20
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|271
|
+3.925
3:32'30.729
|2.105
|15
|17
|21
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|271
|
+14.295
3:32'41.099
|10.370
|8
|16
|22
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Ford
|270
|
+1 Vuelta
3:32'34.093
|1 Vuelta
|13
|16
|23
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|269
|
+2 Vueltas
3:32'28.939
|1 Vuelta
|11
|14
|24
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|269
|
+2 Vueltas
3:32'29.339
|0.400
|11
|13
|25
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|258
|
+13 Vueltas
3:14'00.831
|11 Vueltas
|14
|12
|Accidente
|26
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|257
|
+14 Vueltas
3:12'58.190
|1 Vuelta
|7
|21
|Accidente
|27
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Ford
|257
|
+14 Vueltas
3:15'35.733
|2'37.543
|11
|10
|Accidente
|28
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|256
|
+15 Vueltas
3:11'49.025
|1 Vuelta
|7
|25
|Accidente
|29
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|256
|
+15 Vueltas
3:11'50.215
|1.190
|14
|8
|Accidente
|30
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|223
|
+48 Vueltas
2:41'53.624
|33 Vueltas
|8
|9
|Accidente
|31
|J. Yeley NY Racing Team
|44
|Chevrolet
|220
|
+51 Vueltas
2:49'03.957
|3 Vueltas
|17
|Accidente
|32
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|160
|
+111 Vueltas
1:55'21.401
|60 Vueltas
|5
|13
|Accidente
|33
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|157
|
+114 Vueltas
3:32'42.516
|3 Vueltas
|7
|4
|34
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|124
|
+147 Vueltas
1:30'09.636
|33 Vueltas
|5
|7
|Accidente
|35
|B. McLeod Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|111
|
+160 Vueltas
1:25'14.191
|13 Vueltas
|7
|2
|Accidente
|36
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|103
|
+168 Vueltas
1:12'30.703
|8 Vueltas
|8
|1
|Accidente
|37
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|81
|
+190 Vueltas
49'45.606
|22 Vueltas
|4
|1
|Accidente
|38
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|81
|
+190 Vueltas
49'45.617
|0.011
|4
|1
|Accidente
|Ver resultados
