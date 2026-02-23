Ir al contenido principal

Crónica de carrera
NASCAR Cup Atlanta

Tyler Reddick repite tras Daytona y gana una loca carrera de la NASCAR en Atlanta

Michael Jordan volvió a la Victory Lane en Atlanta, con Tyler Reddick siendo en el primer piloto de la NASCAR Cup desde 2009 en ganar las dos primeras carreras del año.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:

Tyler Reddick perdió el guardabarros delantero derecho tras un accidente en la recta principal, a mitad de la carrera de la NASCAR Cup Series en Atlanta, pero eso no le impidió cruzar la línea de meta en primer lugar en una caótica prueba en el EchoPark Speedway.

Qué pasó en Daytona:

Fue Bubba Wallace, compañero de Reddick en el equipo 23XI Racing, quien lideró la última reanudación, y Reddick fue quien le empujó. Carson Hocevar se alineó en el exterior, con Ross Chastain directamente detrás de él. La carrera, llena de accidentes, entró en doble 'overtime', prórroga, y después de despejar el carril superior, Wallace intentó adelantarse a Hocevar, quien se colocó en el medio con un empujón de Chastain. 

Reddick se adelantó con un empujón de Briscoe, mientras que Chastain se coló por debajo de Hocevar para hacerse con el tercer puesto en la clasificación final. Hocevar terminó cuarto, Daniel Suárez quinto y Shane van Gisbergen consiguió el mejor resultado de su carrera deportiva en óvalos, sexto. Zane Smith, Wallace, Ryan Preece y Ryan Blaney completaron el resto de los diez primeros puestos.

 

"Es una locura", dijo Reddick en la recta principal. "Este lugar, a lo largo de los años, ha sido escenario de carreras increíbles. La conducción es importante, pero no sé, supongo que la determinación pesa más. Gracias a todos los que han venido, hace frío. Todos ustedes nos han motivado a hacer locuras como esta".

El copropietario del equipo 23XI, Michael Jordan, estaba eufórico y no podía creer que lo hubieran vuelto a conseguir. "No puedo decir nada. Tyler ha hecho un trabajo increíble. Ambos coches han hecho un trabajo increíble. Quería que ganara. Me siento mal por Bubba, obviamente, porque ha tenido un día increíble, pero Tyler ha conducido de maravilla y estoy muy feliz por él. Estoy muy feliz por el 23XI".

Etapa 1 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta

Aunque Tyler Reddick lideró el pelotón de primeras, el primer puesto cambió de manos numerosas veces a lo largo de la etapa inicial, de 60 vueltas. Joey Logano, Brad Keselowski y Chase Elliott se turnaron en cabeza durante la primera mitad de la etapa. En el grupo, Carson Hocevar cayó del décimo puesto por un problema con los neumáticos, chocando dos veces contra el muro antes de entrar en boxes y perder una vuelta. El pelotón lo alcanzó y perdió dos giros, pero recuperó uno de ellas gracias al pase libre al final de la Stage.

La conducción fue fundamental, ya que los primeros líderes, como Keselowski, perdieron posiciones al luchar contra las condiciones adversas. Otros pilotos describieron por radio que sus coches estaban "al límite".

Wallace esperaba ganar la Etapa 1, pero Cindric le adelantó en la última vuelta y se la llevó para el equipo Penske. Cindric remontó todo el pelotón tras salir desde la parte trasera de la parrilla para ganar. El orden fue de Cindric, Wallace, Larson, Byron, Elliott, Reddick, Busch, Logano, Zilisch y Blaney.

Etapa 2 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta

Durante la ronda de paradas en boxes, Elliott tuvo una detención desastrosa, entrando demasiado profundo en su box antes de retroceder y perder su posición en la pista en un instante. En la resalida, Kyle Larson controló la cabeza, pero Bubba Wallace se colocó rápidamente en primera posición. Al igual que en la primera Etapa, el liderato siguió cambiando de manos, con Larson, Wallace y Byron turnándose delante.

El primer incidente del día involucró a Ty Gibbs y Josh Berry, cuando Gibbs intentó aprovechar un hueco al entrar en la curva 3 y se quedó sin espacio. Berry lo golpeó y Gibbs chocó con fuerza contra el muro exterior, al impactar con Berry. Christopher Bell y Denny Hamlin, compañeros de Gibbs en JGR, también se vieron ligeramente afectados.

 

Los líderes entraron en boxes y la mayoría optó por repostar solo combustible, para asegurarse de poder llegar al final de la Stage. La bandera amarilla también ayudó a Hocevar a volver a la vuelta del líder gracias al pase libre.

Poco después, 23XI tomó el control de los coches de Hendrick, con Reddick y Wallace al frente. En ese momento, se produjo otro accidente múltiple en el centro del pelotón. El segundo clasificado de las 500 Millas de Daytona, Ricky Stenhouse Jr., sufrió grandes daños, al igual que Riley Herbst, BJ McLeod y Todd Gilliland. Todo comenzó cuando Herbst chocó contra Dillon, lo que le hizo trompear por la pista junto con él.

Mientras los líderes se mantuvieron fuera, la mitad trasera del pelotón entró en boxes. Con Reddick y Wallace aún dominando la carrera, el ganador de la carrera de Trucks del sábado, Kyle Busch, giró de lado en la recta trasera y se estrelló de frente contra el muro. Otro pequeño grupo aprovechó la oportunidad para parar, pero los líderes se mantuvieron en pista.

 

El resto de la etapa fue una acción ininterrumpida en la parte delantera. Chastain rozó el muro mientras estaba entre los cinco primeros, pero el verdadero drama involucró a su compañero de equipo, Van Gisbergen. SVG hizo una gran conducción en la última vuelta de la etapa, pero Larson llegó a por él demasiado tarde, lo que provocó un contacto en la lucha por el tercer puesto. SVG trompeó mientras Larson chocaba contra el muro exterior.

Larson se comunicó por radio y señaló que no tenía ni idea de que SVG estaba a su interior. Más tarde, asumió toda la responsabilidad del accidente y dijo: "Simplemente la cagué". Wallace ganó la etapa 2 en un 'photo finish' sobre Byron cuando se produjo la bandera amarilla. Les siguieron Briscoe, Reddick, Elliott, Hocevar, Preece, Blaney, Keselowski y Chastain.

 

Etapa 3 de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta

Un grupo de coches Ford se situó en cabeza en la resaluda, aprovechando las paradas más rápidas y algunas decisiones de cambiar solo dos neumáticos, pero fueron los dos pilotos de JGR, Briscoe y Hamlin, los que tomaron el control de la carrera. 

Aunque los líderes rodaron en fila india durante un rato, no duró mucho, ya que el pelotón seguía ansioso. Wallace recuperó finalmente el liderato y SVG lo perdió por su cuenta, dando vueltas de campana en el interior del circuito. Eso eliminó la necesidad de parar bajo bandera verde.

Mientras que la mayoría de los pilotos cambiaron dos compuestos o ninguno, unos pocos decidieron renunciar a su posición en pista para cambiar los cuatro. Chastain fue uno de los que cambió cuatro y rápidamente remontó, llegando a alcanzar el tercer puesto detrás del dúo de Penske, de Cindric y Blaney. En el pelotón, Logano se coló delante de Hamlin y el número #11 chocó contra el muro, lo que provocó otro accidente múltiple. El eventual ganador de la carrera, Reddick, se vio involucrado, al igual que Bowman, Zilisch, McDowell, T. Dillon y Buescher.

 

Cindric y Blaney mantuvieron el control, mientras que su compañero de equipo Logano se salió más tarde por delante de Hocevar. La resalida fue frenética y Wallace intentó mantener el liderato mientras varios pilotos, entre ellos Hocevar, con los neumáticos más nuevos, intentaban arrebatárselo.

Byron chocó contra el muro en el grupo de cabeza y pinchó un neumático. Mientras intentaba llegar a la calle de boxes, rozó a Cindric y se estrelló, arrastrando a varios otros. Logano, A. Dillon, Gilliland, Custer, Ware, Hamlin y Nemechek sufrieron daños.

 

Eso llevó la carrera a la prórroga y se mostró la bandera roja para limpiar la pista. En el primer intento, Hocevar intentó forzar por el centro inmediatamente, pero se quedó sin espacio y chocó contra Bell, que acabó contra el muro exterior. El mencionado doble 'overtime' decidió finalmente la carrera, con Reddick ganando por segunda vez consecutiva para abrir la temporada 2026 de la NASCAR Cup, manteniendo el liderato del campeonato para 23XI. 

Galería de fotos de la carrera de la NASCAR 2026 en Atlanta

Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Michael Jordan, copropietario de 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Austin Cindric, Equipo Penske

Atlanta - Domingo, en fotos
Ross Chastain, Trackhouse Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Joey Logano, Equipo Penske, Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Joey Logano, Equipo Penske, Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Joey Logano, Equipo Penske, Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
William Byron, Hendrick Motorsports, Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Brad Keselowski, RFK Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Bubba Wallace, 23XI Racing, Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Bubba Wallace, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
William Byron, Hendrick Motorsports, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Bubba Wallace, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Ricky Stenhouse Jr., HYAK Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Ricky Stenhouse Jr., HYAK Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Carson Hocevar, Spire Motorsports, Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Joey Logano, Team Penske

Atlanta - Domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Bubba Wallace, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing, Joey Logano, Team Penske

Atlanta - Domingo, en fotos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Bubba Wallace, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Riley Herbst, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Noah Gragson, Front Row Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Josh Berry, Wood Brothers Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Equipo de seguridad de AMR

Atlanta - Domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Vista general

Atlanta - Domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Atlanta - Domingo, en fotos
Joey Logano, Equipo Penske

Atlanta - Domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Atlanta - Domingo, en fotos
NASCAR Cup
36

Resultados de la carrera de la NASCAR Cup 2026 en Atlanta

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 271

3:32'26.804

   10 67  
2 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 271

+0.164

3:32'26.968

 0.164 7 43  
3 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 271

+0.232

3:32'27.036

 0.068 7 34  
4 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 271

+0.290

3:32'27.094

 0.058 12 38  
5 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 271

+0.400

3:32'27.204

 0.110 9 32  
6 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 271

+0.487

3:32'27.291

 0.087 10 32  
7 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 271

+0.553

3:32'27.357

 0.066 12 30  
8 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 271

+0.587

3:32'27.391

 0.034 7 48  
9 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 271

+0.675

3:32'27.479

 0.088 9 32  
10 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 271

+0.699

3:32'27.503

 0.024 12 31  
11 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 271

+0.828

3:32'27.632

 0.129 10 38  
12 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 271

+0.859

3:32'27.663

 0.031 10 25  
13 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 271

+0.885

3:32'27.689

 0.026 13 24  
14 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 271

+1.003

3:32'27.807

 0.118 10 23  
15 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 271

+1.161

3:32'27.965

 0.158 11 22  
16 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 271

+1.251

3:32'28.055

 0.090 12 21  
17 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 271

+1.395

3:32'28.199

 0.144 10 22  
18 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 271

+1.482

3:32'28.286

 0.087 13 22  
19 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 271

+1.820

3:32'28.624

 0.338 14 18  
20 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 271

+3.925

3:32'30.729

 2.105 15 17  
21 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 271

+14.295

3:32'41.099

 10.370 8 16  
22 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Ford 270

+1 Vuelta

3:32'34.093

 1 Vuelta 13 16  
23 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 269

+2 Vueltas

3:32'28.939

 1 Vuelta 11 14  
24 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 269

+2 Vueltas

3:32'29.339

 0.400 11 13  
25 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 258

+13 Vueltas

3:14'00.831

 11 Vueltas 14 12 Accidente
26 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 257

+14 Vueltas

3:12'58.190

 1 Vuelta 7 21 Accidente
27 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Ford 257

+14 Vueltas

3:15'35.733

 2'37.543 11 10 Accidente
28 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 256

+15 Vueltas

3:11'49.025

 1 Vuelta 7 25 Accidente
29 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 256

+15 Vueltas

3:11'50.215

 1.190 14 8 Accidente
30
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 223

+48 Vueltas

2:41'53.624

 33 Vueltas 8 9 Accidente
31 United States J. Yeley NY Racing Team 44 Chevrolet 220

+51 Vueltas

2:49'03.957

 3 Vueltas 17   Accidente
32 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 160

+111 Vueltas

1:55'21.401

 60 Vueltas 5 13 Accidente
33 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 157

+114 Vueltas

3:32'42.516

 3 Vueltas 7 4  
34 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 124

+147 Vueltas

1:30'09.636

 33 Vueltas 5 7 Accidente
35 United States B. McLeod Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 111

+160 Vueltas

1:25'14.191

 13 Vueltas 7 2 Accidente
36 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 103

+168 Vueltas

1:12'30.703

 8 Vueltas 8 1 Accidente
37 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 81

+190 Vueltas

49'45.606

 22 Vueltas 4 1 Accidente
38
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 81

+190 Vueltas

49'45.617

 0.011 4 1 Accidente
Ver resultados

