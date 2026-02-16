Vídeo: enmarañado accidente en la NASCAR, con casi 20 coches implicados

La 68ª edición de las 500 Millas de Daytona ha tenido varios accidentes, pero ninguno tan grave como el que ocurrió en la vuelta 124.

Justin Allgaier, al volante de un coche propiedad de Dale Earnhardt Jr. y Kelley Earnhardt Miller, se puso en cabeza al salir de la curva 4. Sin embargo, Denny Hamlin, tres veces ganador de las 500 Millas, se le echó encima por fuera con una maniobra agresiva. Allgaier no se dio cuenta de que Hamlin estaba allí y se metió en medio del trióvalo, lo que provocó un choque en cadena en el que se vieron implicados los coches de la parte delantera y trasera del grupo de cabeza.

Mientras Allgaier y Hamlin trompeaban delante del pelotón, arrastraron a varios coches, y otros no tuvieron dónde ir y se vieron envueltos en el accidente sin posibilidad de evitarlo.

Todos estos pilotos se vieron involucrados: Ross Chastain, Austin Cindric, Kyle Larson, Kyle Busch, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Joey Logano, William Byron, Todd Gilliland, Riley Herbst, Zane Smith, Cole Custer, Justin Allgaier, John-Hunter Nemechek, Erik Jones, Alex Bowman, Ty Gibbs, Corey Heim, Michael McDowell y Shane van Gisbergen. Algunos escaparon sin daños, otros con problemas que les obligaron a abandonar la carrera.

Hubo otros que también chocaron, pero salieron ilesos. SVG, Cindric, Allgaier y Gilliland perdieron varias vueltas, ya que fueron los más afectados y algunos no pudieron seguir, pero otros coches siguieron adelante con solo algunas 'heridas de guerra' en el chasis. Busch, que salía desde la pole, necesitó que le pusieran un trozo de cinta adhesiva en el guardabarros delantero derecho, mientras que a Larson le faltaba toda la parte delantera derecha de su Chevrolet.

La segunda etapa terminó bajo bandera amarilla con Bubba Wallace liderando la carrera. Mira este vídeo de la on board de Logano y Chastain, que presenciaron desde primera fila el gran accidente:

Allgaier asumió "toda la responsabilidad" por ese accidente, que puso fin a su carrera. No pudo repetir así su resultado entre los diez primeros de hace un año.

"Todo el equipo ha hecho un trabajo fenomenal al construir un coche de carreras con el que sentíamos que podíamos venir aquí no solo para correr en cabeza, sino también para liderar vueltas y ya sabes, llegué a la cabeza y realmente vi cómo se acercaba Denny. No sé, pensé que iba a empujar", dijo Allgaier.

"Sentí que el carril estaba lo suficientemente cerrado como para que él no intentara salir. Cuando me di cuenta de que iba a salir, ya era demasiado tarde y, una vez que el aire llegó al alerón trasero derecho, me hizo girar hacia la derecha y odié a todos los que se vieron envueltos en ello porque no era lo que queríamos".

Ese no fue el único accidente múltiple de la carrera, que de hecho tuvo otro final de película, con un choque entre otros muchos coches al que sobrevivió un Tyler Reddick que se llevó el triunfo.

