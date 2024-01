Así es el proyecto de Ducati para el motocross, con la nueva Desmo450

La presentación de Ducati en Madonna di Campiglio fue fundamental para el presente y el futuro de la empresa en las carreras. Después de desvelar la nueva Desmosedici GP24 de MotoGP y la Panigale V4 de WSBK, fue el turno de un nuevo y apasionante proyecto: la entrada en el motocross con la Desmo450.

Los de Borgo Panigale van muy en serio. Paolo Ciabatti, durante años director deportivo de Ducati Corse, es el nuevo responsable del proyecto Off-Road. "Como sabéis, hace unas semanas Claudio Domenicali me confió un importante papel", dijo. "Es un nuevo comienzo, un nuevo proyecto. Hemos creado Ducati Corse Off-Road para introducir a la marca en el mundo del MX. Es un reto apasionante. A mi edad necesitaba ese tipo de estímulo para avanzar en este mundo, y lo hago con gran entusiasmo".

"2024 será un año de desarrollo, así que lo afrontaremos también estando en algunas competiciones, pero el objetivo es desarrollar la nueva moto lo mejor posible. Participaremos en el campeonato italiano precisamente para eso. Gracias a Monster que, aunque ya está presente en la Ducati en MotoGP y de WSBK, ha querido estar también en la Desmo450 MX, así como todos los otros grandes socios que nos apoyarán en la primera parte de esta aventura".

Este elemento podría bastar para explicar hasta qué punto la casa italiana apuesta por esta gran novedad. En Madonna di Campiglio se ha revelado la Desmo450 MX. Este es el nombre del prototipo que lleva unos meses rodando por pistas de tierra y, por primera vez, se ha podido apreciar su forma y decoración. En el vídeo de presentación el prototipo apareció en negro, pero hoy el aspecto era el adecuado, con la moto roja con toques negros y con la presencia de Monster en los laterales. Este prototipo será objeto de desarrollo durante un año y medio, antes de culminar en la moto real a mediados de 2025.

Foto de: Ducati Corse Desmo450 MX

Los números del carenado son los del nueve veces campeón del mundo Tony Cairoli, otra gran garantía de la seriedad del proyecto, y del ocho veces campeón italiano Alessandro Lupino. Este último será el encargado de hacer debutar la Desmo450 MX en el Campeonato Italiano de Motocross, participando en todas las pruebas del calendario, mientras que la leyenda de MXGP tendrá como principal tarea llevar adelante el desarrollo del prototipo junto a Lupino.

"Es un placer formar parte del proyecto de Ducati. No ha sido una decisión fácil, porque donde estaba antes me encontraba bastante cómodo. Asumir una responsabilidad así no siempre es fácil, pero inmediatamente se creó un fuego dentro de mí que me faltaba desde hacía tiempo y dije que sí", reveló Cairoli.

"Intentaré hacerlo lo mejor posible. Luego sé lo que Ducati puede hacer, conozco el entorno y les doy las gracias por este inicio de nuestra aventura juntos. Con Alessandro somos muy amigos, es un gran probador y un gran piloto. No hay que subestimarlo. Estoy muy contento de empezar con Ducati. Las primeras impresiones de la moto son muy buenas, a pesar de estar en una fase primaria. Nos ha sorprendido este primer proyecto", siguió.

Foto de: Ducati Corse Desmo450 MX

En la presentación de esta mañana, Ducati también ha hecho oficial el nombre del equipo que correrá con la Desmo450 MX. Se trata del Ducati Corse R&D - Factory MX Team, dirigido por Corrado y Marco Maddii. El objetivo de esta primera temporada de carreras es principalmente adquirir datos e información para contribuir al desarrollo de la moto, que entrará en producción en la segunda mitad de 2025.

El debut en carrera de la Desmo450 MX tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo, es decir, dentro de poco menos de 2 meses en Mantua, en la primera prueba del nacional italiano.