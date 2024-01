Jorge Prado termina su aventura en EE.UU. "motivado para el futuro"

El piloto gallego pudo experimentar en primera persona lo que era la exigencia de la competición en Estados Unidos después de haber participado en cuatro pruebas del prestigioso campeonato de supercross, el que para muchos está considerado como la NBA del motociclismo en esta modalidad. El objetivo de Jorge Prado era medirse y poder valorar un posible cambio a Norteamérica en el futuro tras disputar las dos carreras celebradas en el Angel Stadium de Anaheim y las de San Francisco y San Diego.

El español llegó con la vitola de campeón del mundo de MXGP, con lo que tenía bastante presión encima, pero pronto demostró que podía dar que hablar a pesar de las inclemencias meteorológicas y acabó "muy contento" con esta aventura en la que siempre se codeó con los grandes nombres de la disciplina en la décima posición en el global.

"Estoy muy contento con la experiencia, han sido unas semanas inolvidables, conociendo un campeonato que es increíble, con decenas de miles de espectadores y un ambiente muy especial", aseguró el joven piloto. "Estoy muy agradecido por el trato recibido tanto en el equipo como en el campeonato. No hemos tenido suerte con las lluvias, y eso me ha impedido poder rodar más en condiciones normales para poder adaptarme y sacar mejores conclusiones, aunque por otro lado me ha dado la posibilidad de ganar mi primera manga en el barro de San Francisco".

"Realmente solo he podido probar en dos carreras en seco, y he notado mi progresión como para saber que con más tiempo y más carreras podría mejorar, lo que me hace estar motivado para el futuro", continuó un Jorge Prado que ya sabe lo que podría encontrarse si decide dar el salto al otro lado del Atlántico.

Tras eso, el gallego regresará para realizar unas pruebas en Italia y ultimar su preparación de cara a su defensa del título en la temporada 2024. La primera vez en la que se vuelva a subir a una moto de manera competitiva será el 24 y 25 de febrero, en sus tierras, puesto que estará presente en el Campeonato de España en un lugar que curiosamente lleva su nombre, el Circuito Municipal Jorge

Prado de Lugo, y después se dirigirá a Argentina para comenzar todo el periplo en el mes de marzo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!