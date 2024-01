Ducati presenta la MotoGP 2024 con un nuevo carenado y un motor más potente

La estación de esquí de Madonna di Campiglio, en la región italiana del Trento, fue un año más el escenario de la presentación del equipo Ducati MotoGP 2024, en el que repite este año Enea Bastianini y en el que Pecco Bagnaia buscará su tercera corona consecutiva tras ganar el título en 2022 y 2023, un logro de un nivel impensable, hasta hace bien poco, para la casa de Bolonia que no solo se ha convertido en la gran referencia de la clase reina, sino que ha obligado a cambiar los cimientos del campeonato para tratar de ayudar a sus rivales a seguir su ritmo.

"Estamos en un momento histórico, nunca un fabricante en la historia del deporte ha logrado dos años consecutivos el título en MotoGP y SBK", recordó Claudio Domeniali, el CEO de la compañía en la presentación de ambas formaciones.

"Dos equipos sólidos, con pilotos importantes que este año tendrán dificultades, con el cambio de reglamento en ambas categorías, lo que nos dará un valor doble si ganamos ya que los rivales tendrán concesiones en MotoGP y la ventaja del peso en SBK con nuestro Alvaro Bautista. Será interesante ver como sorteamos estos handicaps", añadía Domenicali antes de desvelar que las motos iban a introducir novedades estéticas.

Gigi Dall’Igna, auténtico gurú y director general de la marca, emitió su satisfacción por los éxitos, pero sobre todo porque la moto de 2024 será mucho mejor que la anterior.

"El test de Valencia fue muy particular, hacer unos entrenamientos después de una temporada tan intensa puede ser complicado. Nos concentramos solo en temas a largo plazo, sobre todo en el motor, para no equivocarnos en la elección, porque no podemos cambiarlo y tenemos que hacer todo el año con ocho motores. Creo que la satisfacción de Pecco Bagnaia fue porque este año, creo, hemos hecho un pequeño pero importante paso en la potencia del motor, que no es fácil lograrlo siempre, en los últimos años no siempre lo logramos. Por eso creo que Pecco estaba contento al final del día".

Photo by: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP24

Unas novedades que se incrementarán, casi con toda seguridad, en los test de Sepang, dentro de unos días.

"El inicio de la temporada siempre es el momento más complicado por la gran cantidad de motos que tenemos que meter en pista, siempre sabemos lo que hemos hecho nosotros pero no lo que han hecho nuestros rivales, el primer día de test hay mucha expectación a ver qué son capaces de haber hecho los demás. Llevaremos una moto diferente, un carenado diferente al de los últimos años y con un motor más potente", resumió el de Venecia.

"Estamos contentos con lo que hemos hecho durante el invierno. En los tests de Sepang llevaremos un carenado visualmente muy diferente al que hemos utilizado en los últimos años. De nuevo, todo parece bueno y fácil sobre el papel, pero en Sepang habrá feedback de los pilotos. En ese momento entenderemos si las ideas que son muy bonitas sobre el papel lo serán realmente en la pista o no", advirtió.

El bicampeón Bagnaia admitió que "en el test de Valencia sentimos rápidamente la diferencia del nuevo motor, fue una jornada muy positiva, no siempre logras sentirlo y menos en un circuito como aquel, nos fuimos muy contentos", advirtió el de Turín, que seguirá luciendo, por segundo año, el número 1 en el nuevo carenado de la Desmosedici GP24.

Photo by: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP24

Una moto que tiene que ser la tabla de salvación de un Enea Bastianini que el año pasado fue víctima de las lesiones y este año espera reivindicarse. "Es un pequeño cambio pero se sintió, seguro que en Sepang tendremos más novedades de la mano de Gigi", zanjó.

La Ducati 2024 presenta una nueva decoración, con toques flúor, que parecen estar de moda este año en MotoGP, y nuevas gráficas, pero sobre todo, y lo más importante, con un nuevo motor que mejora la moto, a la espera de las novedades que se presenten en el test que se celebrará en Sepang del 6 al 8 de febrero.