Jorge Prado seguirá en el AMA Supercross tras ser undécimo en San Diego

A Jorge Prado le ha gustado el AMA Supercross. El gallego tenía esta pasada madrugada la que iba a ser, en teoría, su última ronda como 'wildcard' en el particular campeonato americano que se disputa en estadios, en este caso en el Snapdragon Stadium de San Diego, que además celebró el 50º aniversario del campeonato. Sin embargo, alargará su estancia en Estados Unidos una semana más.

Tras ser 13º en su debut en Anaheim y brillar hace siete días en San Francisco, al ganar una de las mangas clasificatorias y finalizar séptimo en la carrera principal, el español fue esta madrugada undécimo, en una prueba vencida por Aaron Plessinger. Así, como piloto invitado, Prado está nada menos que décimo de la general de pilotos, con 35 puntos. Un fantástico resultado.

El vigente campeón del mundo de MXGP se encontró, al igual que en San Francisco, con una pista embarrada, afectada por la lluvia, que afectó a las sesiones de clasificación previas a las carreras. Así, Prado participó en la segunda carrera clasificatoria, donde finalizó sexto, asegurando sin problemas el pase a la prueba principal.

En ella, Prado no consiguió una buena salida y se quedó rezagado. Posteriormente remontó, e incluso llegó a rodar varias vueltas en el Top 10, para finalmente terminar undécimo. Y tras la carrera, el de Lugo confirmó que seguirá una semana más en el AMA SX, en la segunda cita de Anaheim, que es la 'Triple Crown', con tres carreras principales, donde buscará conseguir un 'holeshot', esto es, salir el mejor y llegar el primero a la primera curva, la especialidad que ha demostrado tener en el Mundial.

"Estoy muy ilusionado con las tres carreras principales del próximo fin de semana en la Triple Corona de Anaheim 2, ya que me gustaría al menos poder hacer un 'holeshot' y disfrutar de ese formato", reveló Prado tras la carrera, en declaraciones recogidas por 'Motoonline'.

"Hoy ha sido otra buena experiencia. De nuevo no ha sido fácil, después de una mala salida en la carrera principal. Creo que el salto de salida ha estado bien, pero me han patinado mucho las ruedas, lo que me ha mandado hacia atrás y me ha hecho llegar uno de los últimos a la primera curva", siguió.

"Mis primeras vueltas no han sido muy buenas, y luego me he confundido con las banderas azules y he dejado pasar a los pilotos con los que estaba luchando, lo que ha sido una lástima. Es lo que hay, puedo mejorar la intensidad de mis primeras vueltas", siguió detallando para finalizar, haciendo hincapié en su falta de experiencia, como es lógico, en esta modalidad.