Suzuki intentó fichar a Valentino Rossi a través de Facebook

Davide Brivio anunció su marcha de Suzuki para iniciar una nueva aventura en la Fórmula 1. El ejecutivo italiano lideró un ciclo de éxito en la casa japonesa que culmino con la doble corona mundial de MotoGP en 2020, ganando el campeonato por equipos y pilotos, de la mano del joven Joan Mir.

Antes de su marcha, durante el Gran Premio de Portugal, disputado el pasado mes de noviembre, Brivio se prestó a una interesante conversación con el canal oficial de MotoGP, en la que explica algunas de las anécdotas que jalonaron sus siete temporadas como director de Suzuki.

Uno de los datos más curiosos de la historia es el inicio, cómo Suzuki contactó con Brivio: a través de un mensaje en Facebook, y que el objetivo de los japoneses no era otro que tratar de fichar a Valentino Rossi.

La historia se remonta a 2012, cuando el #46 apuraba su segunda temporada en Ducati y buscaba la forma de regresar a Yamaha, de donde se había ido a finales de 2010.

“En esa época yo trabajaba para Valentino, él había dejado Yamaha y le llevaba sus asuntos personales, contratos, etcétera”, recuerda Brivio en el vídeo publicado por motogp.com.

Fue el todavía ahora líder del proyecto de Suzuki en MotoGP, Shinichi Sahara, quien trató de contactar con Davide.

“Sahara llegó hasta mí a través de Facebook, algo extraño porque yo no uso esa red social, tengo un perfil, pero no lo usaba entonces, ni lo uso ahora. A veces veo que tengo muchos mensajes y me llega alguna notificación, vi el nombre de Sahara y leí el mensaje: quería saber cuáles eran las intenciones de Valentino en el futuro. Me contó que Suzuki quería volver a MotoGP en 2014 y me preguntó si estaría disponible para correr con ellos”, desvela Brivio.

Del interés frustrado por Valentino, a un fichaje casi de casualidad.

“Hablé con Valentino y me dijo que no le interesaba, que quería volver a Yamaha, así que respondí a Sahara. A partir de ahí empezamos a hablar un poco, y me preguntó si, en el caso de establecer el equipo en Italia, yo estaría interesado. Le respondí que sí, que podía interesarme. Y así empecé a trabajar con ellos el 1 de abril de 2013”.

Con un año de retraso, tras posponer Suzuki su regreso hasta 2015, Brivio explica la elección de su primera pareja de pilotos.

“Elegimos a Aleix Espargaró porque era un piloto rápido y con experiencia, y podía ayudarnos con el setup de la moto. Con el otro piloto tuvimos algunos debates. Habíamos estado viendo a Maverick Viñales, fui a Qatar y pude ver allí la carrera de Moto2. Viñales estaba ahí, era su primera carrera en Moto2, era un novato, y me di cuenta de que en las últimas doce vueltas estaba haciendo los tiempos más rápidos. Y luego, en la segunda carrera en Austin, ganó. Ahí nos dimos cuenta de que era alguien especial. También lo intentamos con Andrea Dovizioso, pero en el último minuto decidió quedarse en Ducati. Y así es como empezamos con Aleix y Viñales”, recuerda.

Durante la entrevista, Brivio desvela que tenían un acuerdo para 2017 con Johann Zarco, pero que en el último momento ficharon a Andrea Iannone y tuvieron que elegir entre el francés y Alex Rins.

“Iniciamos un programa para jóvenes pilotos, y llegamos a un acuerdo con Zarco. Así que durante su última temporada en Moto2 ya tenía un contrato con Suzuki. Tuvimos que sacrificar a Aleix, y después elegir entre Zarco y Alex Rins, que se había posicionado también como un talento. Fue una decisión muy complicada, pero al final nos quedamos con Rins, lo que provocó muchas críticas durante 2017, porque Zarco se fue al Tech 3 y fue muy fuerte, estaba haciendo podios y Rins, por desgracia, tenía problemas. Los resultados de 2017 fueron decepcionantes. En 2018, ya con un motor mejor, Iannone y Rins hicieron nueve podios entre los dos y fue una buena temporada”.

En 2018 Brivio entendió que la apuesta por Iannone había sido un error y empezó a pensar en quién iba a acompañar a Rins en 2019. Apareció la oportunidad de fichar a Jorge Lorenzo, que estaba en Ducati, pero el ejecutivo italiano le había echado el ojo al campeón de Moto3, Joan Mir.

“Empezamos a pensar en Mir, porque ganar 10 carreras y ser campeón de Moto3 es algo que nos llamó la atención. En ese momento teníamos la opción de fichar a Jorge Lorenzo. Al final tuvimos que decidir entre Lorenzo y Mir. No se trataba de una elección entre dos pilotos, más bien era elegir una filosofía y de la dirección que queríamos tomar en el futuro: coger a un piloto veterano como Lorenzo, o desarrollar un joven talento. Cuanto más fuimos conociendo de Joan y más sabíamos de él, más especial nos parecía”.

Pero igual que Suzuki vio en Mir a un futuro piloto top, también lo vio Honda, que mantuvo varias reuniones con el agente del corredor y con el que había llegado a una especie de entendimiento.

“A Joan le gustaba Suzuki, pero su representante nos dijo que había un problema porque ya tenía una opción con Honda. Así que le pregunté directamente a Joan: ¿Te interesa la Suzuki a pesar de que tienes la opción de Honda? Si tuvieras que elegir entre Suzuki y Honda, ¿dónde irías?, Y me dijo: Yo quiero ir a Suzuki. Y cuando me dijo eso pensé: es el tipo correcto”, en referencia al joven campeón del mundo de MotoGP 2020.

