“Si llega la llamada de Honda, Dovizioso estará preparado”

Andrea Dovizioso tensó la cuerda de la negociación con Ducati hasta tal punto que se quedó sin oferta de renovación y sin equipo para la temporada 2021, por lo que a sus 34 años, cumplirá 35 el próximo 23 de marzo, solo unos días antes del arranque del curso en Qatar, el italiano anunció que se va a tomar un año sabático para tratar de volver a la parrilla de MotoGP en 2022.

Sin embargo, en sus planes está poder acabar corriendo este mismo año con el equipo Repsol Honda, si finalmente se cumplieran los peores presagios en torno a la recuperación de Marc Márquez, lesionado desde el pasado 19 de julio.

Aunque en HRC no han expresado, al menos públicamente, en ningún momento un interés claro por hacerse con Dovizioso, el mánager del corredor sigue vendiendo a su representado a la fábrica del ala dorada.

Simone Battistella, responsable de la fallida negociación con Ducati, asegura en una entrevista con la televisión italiana que esperan una llamada de Honda.

“[Honda] todavía no han llamado, pero si lo hacen Andrea está realmente preparado”, declara el mánager a Sky Sport Italia.

“Está entrenando motocross a nivel amateur, pero lo está haciendo con la misma intensidad como si preparara la pretemporada de MotoGP. Trabajaremos este año para volver de lleno en 2022”, añade.

Aunque en una entrevista con Motorspor.com, Santi Hernández, el ingeniero de pista de Marc Márquez aseguró que “No vería normal que Honda fiche a Dovizioso”, los planes del italiano son bien distintos y ven en la lesión de Marc una oportunidad.

“Por lo que respecta a Honda, y dejando claro que tanto Andrea como yo sentimos profundamente lo que le está pasando a Marc, está claro que están evaluando exactamente cuándo podrá reaparecer. En mi opinión, con razón, temen cometer un error en una situación tan delicada. El próximo mes será crucial para sus decisiones. Por nuestro lado, hemos rechazado todas las ofertas para ser piloto de pruebas, y tener así la libertad de hacer otras cosas, y también estando preparados para volver a la parrilla de salida”, argumenta Battistella.

Antes del arranque de la temporada en Qatar el 28 de marzo, el mismo circuito de Losail albergará una serie de entrenamientos en los que Honda podría subir a su prototipo al piloto que quisiera. Dovizioso no haría ascos a participar en el shakedown o los test a modo de ‘prueba’.

“Si lo piensas, una llamada para conocerse y entender cómo le puede ir a Andrea con esa moto, en principio diría que sí. Estamos hablando de una moto ganadora y de un piloto que siempre ha ido fuerte en Qatar, la combinación levantaría la curiosidad de los aficionados, y los que no lo son…”.

Uno de los obstáculos que complicarían el supuesto fichaje de Dovizioso por Honda sería a duración del contrato y en qué lugar quedaría el italiano tras la vuelta de Márquez.

“Sinceramente, no espero que Honda dejase que Dovi comience el campeonato del mundo y luego le baje de la moto a mitad o hacia el final de la temporada. La hipótesis de comenzar junto a Pol Espargaró (nuevo piloto de Repsol Honda para 2021-2022) y luego agregar una tercera moto cuando regresara Márquez no es factible, ya lo dijo Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna), así que no hay muchas variable que podamos explorar”, dice Battistella antes de reconocer que para Dovi, seguramente, “ver la doble carrera de Qatar desde el sofá de casa puede que no sea fácil”.